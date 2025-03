Percorso netto per la Omag, Macerata supera la Futura

ROMA- Fine del girone d’andata di Pool Promozione e Pool Salvezza in Serie A2 Tigotà e cinque partite determinanti per i verdetti di fine stagione.

Sono l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la Cbf Balducci Hr Macerata a uscire dal weekend di gara con il sorriso più largo perché grazie ai rispettivi successi è ufficiale (come minimo) la loro partecipazione ai Playoff Promozione. Le romagnole, pur con qualche difficoltà nel primo e nel terzo set, superano 3-0 l’Us Esperia Cremona con una super Valoppi e il contributo di tutta la squadra (quattro giocatrici in doppia cifra) e rimangono a +5 sulle arancionere che però, dal canto loro, possono certamente essere soddisfatte per il 3-1 nello scontro diretto con la Futura Giovani Busto Arsizio. Al Banca Macerata Forum, le bustocche vengono travolte (25-14 e 25-17) nei primi due set dal gioco della squadra di coach Lionetti, ben orchestrato dall’MVP Bonelli. Nel terzo arriva la risposta delle ragazze di coach Beltrami, che hanno lo spunto per allungare la partita (22-25) ma nel quarto set a fare la voce grossa sono ancora le marchigiane, che chiudono 25-16 confermando il +3 su Messina e allungando a +7 sulle stesse lombarde. Battista e Bulaich Simian realizzano 18 e 15 punti, tra le ospiti solito contributo di Enneking (15) e Zanette (14).

Nella seconda metà della classifica, doppio 1-3 esterno per la Nuvolì Altafratte Padova e la Narconon Volley Melendugno ai danni della Valsabbina Millenium Brescia e della Cbl Costa Volpino. Al PalaGeorge, non basta una Siftar da 28 punti a coach Solforati, che cede sia il primo che il decisivo quarto set di due punti (23-25 e 26-28) rendendo di fatto inutile la vittoria nel secondo (27-25, terzo terminato a 17). Più ciniche dall’altro lato del campo le padovane di coach Sinibaldi, trascinate dai 22 punti di Grosse Scharmann e i 15 di Esposito. Al Pala Cbl, le pugliesi partono subito 0-2 (doppio 22-25), le lombarde tentano di rimontare con un bel terzo parziale (25-15) ma poi cedono al quarto (20-25). Malik (20 punti) e Tanase (18) protagoniste, top scorer Buffo (21) tra le padrone di casa.

In Pool Salvezza, gli scontri diretti vanno alla Volleyball Casalmaggiore e alla Clai Imola Volley. Secco 3-0 delle casalasche contro la Tenaglia Abruzzo Volley: Montano fa 16 punti, Costagli 12 e Nwokoye 9 (72% dal campo), mentre non bastano Ndoye e Maricevic alle abruzzesi. Le imolesi espugnano invece la casa dell’Imd Concorezzo al tie-break dopo essere andate in vantaggio 0-1, aver subito il ritorno delle padrone di casa 2-1 e poi compiuto la contro rimonta valsa il 2-3. Ai 24 punti di Kavalenka risposte convincenti di Stival, 20 punti, Ravazzolo, 16 (4 muri e 4 ace), Bulovic, 16, e Melandri, 15. (7 muri).

Altro tie-break al PalaCoim, dove la capolista Trasporti Bressan Offanengo compie un passo decisivo verso la salvezza matematica rimontando dallo 0-2 al 3-2 contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Le centrali Salvatori e Caneva mettono insieme 25 punti e ben 12 muri, Nardelli e Rodic firmano 15 punti a testa mentre Martinelli chiude a 17, piegano la resistenza delle toscane di Salinas (14) e Zuccarelli (13). Alle spalle delle neroverdi, 3-1 casalingo della Resinglass Olbia contro l’Orocash Picco Lecco e 1-3 esterno della Tecnoteam Albese Volley Como in casa della Bam Mondovì. Le sarde vanificano i 23 punti di Amoruso con Korhonen (19) e Trampus (15), le comasche hanno la meglio sulle piemontesi, tenute a galla dai 20 punti di Viscioni, grazie a Baldi (17) e all’ottimo ingresso dell’MVP Mazzon (13).

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-23 25-19 25-21) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 10, Parini 7, Ortolani 13, Piovesan 11, Consoli 11, Nicolini 2, Valoppi (L), Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Clemente, Meliffi (L), Ravarini, Monti. All. Bellano.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 8, Marchesini 7, Taborelli 9, Arciprete 13, Munarini 7, Turla’, Parlangeli (L), Bondarenko 6, Zorzetto. Non entrate: Maiezza, Modesti, Zuliani. All. Mazzola. ARBITRI: Stellato, Cervellati.

Durata set: 28′, 25′, 33′; Tot: 86′.

MVP: Sofia Valoppi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (23-25 27-25 17-25 26-28) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Trevisan 14, Tonello 7, Scacchetti, Siftar 28, Meli 11, Davidovic 5, Riccardi (L), Berger 2, Franceschini 2, Romanin. Non entrate: Bikatal, Veglia, Scognamillo, Pistolesi. All. Solforati.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 15, Bovo 9, Grosse Scharmann 22, Fiorio 6, Hart 10, Ghibaudo 3, Maggipinto (L), Esposito 8, Occhinegro (L), Stocco. Non entrate: Pridatko, Fanelli, Micheletti, Talerico. All. Sinibaldi. ARBITRI: Usai, Mancuso. NOTE – Durata set: 28′, 32′, 24′, 33′; Tot: 117′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)

C.B.L. COSTA VOLPINO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (22-25 22-25 25-15 20-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto, Buffo 21, Brandi 13, Tosi 3, Neciporuka 12, Ferrarini 11, Gamba (L), Zago 8, Yilmaz, Dell’amico. Non entrate: Fracassetti (L), Fumagalli, Civitico, Lovett. All. Cominetti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 13, Biesso 3, Malik 20, Tanase 18, Riparbelli 10, Caracuta 1, Ferrario (L), Andrich 1, Badalamenti, Passaro, D’onofrio (L), Maruotti. Non entrate: Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Bassan, Testa.

Durata set: 27′, 27′, 25′, 27′; Tot: 106′.

MVP: Alice Tanase (Narconon Volley Melendugno)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-14 25-17 22-25 25-16)-

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Battista 18, Caruso 9, Decortes 12, Bulaich Simian 15, Mazzon 11, Bonelli 3, Bresciani (L), Morandini, Fiesoli, Allaoui. Non entrate: Busolini, Ciccarelli (L), Orlandi, Sanguigni. All. Lionetti.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Landucci 8, Zanette 14, Orlandi 3, Rebora 10, Monza 3, Enneking 15, Osana (L), Zakoscielna 5, Del Freo. Non entrate: Brandi, Baratella (L), Spiriti, Cecchetto, Kone. All. Beltrami.

ARBITRI: Pasciari, Candeloro.

Durata set: 22′, 24′, 27′, 23′; Tot: 96′.

MVP: Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 610

IMD CONCOREZZO – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (22-25 25-22 25-21 16-25 11-15) –

IMD CONCOREZZO: Tonello 13, Frigerio 8, Kavalenka 24, Tsitsigianni 17, Piazza 7, Allasia 4, Rocca (L), Ghezzi (L), Rosina, Bianchi, Alberti. Non entrate: Pegoraro, Bianchi, Brutti. All. Delmati.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 8, Ravazzolo 16, Stival 20, Bulovic 16, Melandri 15, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Mescoli 8, Stafoggia 1, Migliorini 1, Visentin, Gambini, Drewnick. Non entrate: Cavalli (L). All. Dominico Speek.

ARBITRI: Sabia, Ayroldi.

Durata set: 28′, 31′, 28′, 25′, 17′; Tot: 129′.

MVP: Eva Ravazzolo (Clai Imola Volley)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 3-2 (18-25 19-25 25-15 25-22 15-11) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Salvatori 14, Martinelli 17, Rodic 15, Caneva 11, Compagnin, Tellone (L), Favaretto 2, Bole 1, Tommasini. Non entrate: Pinetti, Bridi, Lucherini (L), Campagnolo. All. Bolzoni.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 12, Fucka 8, Ferraro 2, Salinas 14, Colzi 11, Zuccarelli 13, Bisconti (L), Fava 3, Braida 2, Lotti, Tosi. Non entrate: Tesi (L). All. Bracci.

ARBITRI: Pristera’, Peccia.

Durata set: 28′, 28′, 22′, 34′, 18′; Tot: 130′.

MVP: Rachele Nardelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-0 (25-23 25-21 25-20) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Marku 6, Pincerato 3, Costagli 12, Nwokoye 9, Montano Lucumi 16, Dalla Rosa 7, Faraone (L), Bovolo 1, Ribechi. Non entrate: Nosella, Perletti, Cantoni, Manfredini (L). All. Cuello.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 5, Mennecozzi, Ndoye 14, Martinelli 6, Maricevic 15, Petrovic 7, Pisano (L), Tega 1, Galuppi, Foresi, Bisegna, Vighetto. All. Ingratta. ARBITRI: Giulietti, Polenta.

Durata set: 29′, 27′, 28′; Tot: 84′.

MVP: Betsy Amarachukwu Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)

RESINGLASS OLBIA – OROCASH PICCO LECCO 3-1 (25-20 25-22 19-25 25-15) –

RESINGLASS OLBIA: Partenio 13, Barbazeni 8, Korhonen 19, Trampus 15, Ngolongolo 7, Pasquino 5, Blasi (L), Fontemaggi 1, Negri 1, Civetta. Non entrate: Kogler, Piredda. All. Guadalupi.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 8, Piacentini 4, Moroni 7, Amoruso 23, Atamah 14, Sassolini 3, Napodano (L), Conti 1, Casari, Mainetti. Non entrate: Severin. All. Milano.

ARBITRI: Bonomo, Sumeraro.

Durata set: 29′, 30′, 26′, 24′; Tot: 109′.

MVP: Piia Korhonen (Resinglass Olbia)

BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (24-26 25-19 22-25 18-25) –

BAM MONDOVI’: Schmit 2, Bosso 17, Catania 5, Viscioni 20, Langegger 15, Tresoldi 6, Giubilato (L), Lancini 1, Marengo 1. Non entrate: Manig, Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 5, Rimoldi 2, Grigolo 12, Bernasconi 11, Colombino 7, Baldi 17, Pericati (L), Mazzon 13, Longobardi 1, Mancastroppa. Non entrate: Taje’, Radice, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo. ARBITRI: Mesiano, Fontini.

Durata set: 29′, 26′, 25′, 23′; Tot: 103′.

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori: 300

Omag-Mt San Giovanni In M.No-U.S. Esperia Cremona 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)

Valsabbina Millenium Brescia-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (23-25, 27-25, 17-25, 26-28)

C.B.L. Costa Volpino-Narconon Volley Melendugno 1-3 (22-25, 22-25, 25-15, 20-25)

Itas Trentino-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (23-25, 18-25, 28-26, 16-25) Giocata ieri

Cbf Balducci Hr Macerata-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-14, 25-17, 22-25, 25-16)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (20 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 56 (19 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 53 (18 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 49 (17 – 6); Itas Trentino 45 (16 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 40 (14 – 9); Nuvoli’ Altafratte Padova 38 (13 – 10); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 12); Narconon Volley Melendugno 34 (11 – 12); C.B.L. Costa Volpino 30 (9 – 14).

IL PROSSIMO TURNO- 12/03/2025 Ore 20.30

Nuvoli’ Altafratte Padova – Omag-Mt San Giovanni In M.No Si gioca il13/03/2025 Ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia – U.S. Esperia Cremona Ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio – C.B.L. Costa Volpino

Akademia Sant’Anna Messina – Narconon Volley Melendugno

Cbf Balducci Hr Macerata – Itas Trentino

Imd Concorezzo-Clai Imola Volley 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 16-25, 11-15)

Trasporti Bressan Offanengo-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-2 (18-25, 19-25, 25-15, 25-22, 15-11)

Volleyball Casalmaggiore-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Resinglass Olbia-Orocash Picco Lecco 3-1 (25-20, 25-22, 19-25, 25-15)

Bam Mondovi’-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (24-26, 25-19, 22-25, 18-25)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 11); Resinglass Olbia 35 (12 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 25 (9 – 14); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 15); Orocash Picco Lecco 24 (8 – 15); Clai Imola Volley 24 (8 – 15); Imd Concorezzo 16 (4 – 19); Bam Mondovi’ 15 (5 – 18); Tenaglia Abruzzo Volley 13 (5 – 18).

IL PROSSIMO TURNO- 16/03/2025 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Imd Concorezzo

Resinglass Olbia – Volleyball Casalmaggiore

Tecnoteam Albese Volley Como – Orocash Picco Lecco

Bam Mondovi’ – Tenaglia Abruzzo Volley