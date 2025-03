Pool Promozione senza soste: domani in campo per la 1a di ritorno

ROMA -Non si ferma la Pool Promozione di Serie A2 Tigotà che, dopo i risultati del weekend, torna in campo nel secondo infrasettimanale della seconda fase per la prima giornata di ritorno. Cinque turni, al massimo, per avere la prima squadra che l’anno prossimo giocherà in Serie A1.

Un obiettivo che l’Omag-Mt San Giovanni in M.no vede molto vicino: cinque i punti di margine sulla seconda in classifica, un vantaggio importante ma che non garantisce ancora tranquillità. Soprattutto perché le romagnole viaggeranno per il posticipo di giovedì (ore 20.30) in casa della Nuvolì Altafratte Padova, reduce da due bei successi contro Messina e Brescia nelle ultime settimane, prima dello scontro diretto contro Busto.

Alle 20.30 di domani, mercoledì 12 marzo, la stessa Futura Giovani Busto Arsizio sarà impegnata al PalaBorsani nel derby contro la Cbl Costa Volpino dopo la sconfitta con la Cbf Balducci Hr Macerata, che dall’alto del suo secondo posto affronterà alla stessa ora l’Itas Trentino dopo il tie-break dell’andata per garantirsi di lottare fino alla fine per la promozione diretta o, nel peggiore dei casi, assicurarsi il miglior posizionamento possibile in ottica Playoff.

Una missione che sarà la medesima dell’Akademia Sant’Anna Messina, tre punti dietro le arancionere, che giocherà al PalaRescifina contro la Narconon Volley Melendugno. In programma anche un altro derby, alle ore 20, tra la Valsabbina Millenium Brescia, a -5 dalla zona Playoff, e l’Us Esperia Cremona.

TUTTE LE SFIDE-

Nuvolì Altafratte Padova - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

La Nuvolì AltaFratte Padova arriva alla sfida di giovedì dopo due affermazioni sicuramente sopra le righe, successi che pochi avrebbero messo in preventivo, Messina e Brescia sono due pagine che i tifosi gialloblù potranno ricordare tra le più liete di questa stagione, giovedì la squadra padovana cercherà di confermare il celebre detto del “non c’è due senza tre” anche se la “montagna” sarà di quelle toste ma proprio per questo da affrontare senza paure, con l’idea che tutto quello che arriverà, anche solo l’esperienza, potrà far crescere ulteriormente il gruppo. La Omag-Mt sarà forte non solo di un buon vantaggio in classifica (+5 sulla seconda) e di un gruppo completo, compatto ed in grado di colpire da ogni posizione della rete, ma pure del risultato dell’andata nel quale le riminesi seppero battere le padovane con un perentorio 3-0 nel quale comunque la Nuvolì seppe dire la sua, e questo è l’unico precedente tra le due formazioni. In quella occasione Serena Ortolani fu la MVP e la più continua in attacco ma sostenuta di set in set da tutte le atlete guidate dalla regista Cecilia Nicolini. Così come nella sfida d’andata Chiara Ghibaudo affronterà il suo ultimo team prima dell’arrivo in maglia gialloblù, team nel quale milita oggi la veneta e trevigiana Anna Piovesan, braccio armato da posto4, che arriverà a giocare molto vicina alla sua provincia di nascita.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Chiara Ghibaudo a San Giovanni In Marignano nel 2023/2024

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Arriveremo a giovedì dopo due belle prestazioni corali, di squadra, con l’atteggiamento giusto, con un gioco che a mio avviso può migliorare sia dal punto di vista tecnico che tattico e questa è la cosa che ci servirà contro la Omag-Mt, una formazione contro la quale, atteggiamento, tecnica e tattica saranno fondamentali. Dovremo cercare di alzare di più il nostro livello di gioco, contro un’avversaria che è squadra completa, equilibrata, nel senso che i punti messi a terra sono realizzati da tutte le atlete schierate, atlete di alto livello capaci sino ad ora di fondersi in un gruppo compatto, secondo me è questo che ha portato quest’anno San Giovanni in Marignano in vetta alla classifica ».

Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La trasferta veneta si annuncia molto difficile. Padova è una squadra che alterna momenti molto positivi ad altri un po' meno, però, non dobbiamo farci ingannare pensando alla partita dell'andata, perché credo che giovedì sarà un match completamente diverso. Loro hanno un gioco molto veloce perciò servirà una nostra prestazione molto positiva. Come non si stanca mai di ripetere coach Bellano, noi dobbiamo pensare a una gara alla volta senza guardare ai risultati degli altri campi e cercare di dare sempre il massimo fino alla fine di questa Pool Promozione ».

Valsabbina Millenium Brescia - U.S. Esperia Cremona

Cambio di marcia per la Pool Promozione che, mercoledì 12 marzo, alle 20, al PalaGeorge di Montichiari, riparte con il girone di ritorno. A soli tre giorni di distanza dall'ultimo match giocato e a poco più di due settimane dalla chiusura della seconda fase, la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce da una sconfitta casalinga con Padova, vuole dare il tutto per tutto per mantenere in vita il sogno Play off. A complicare la pratica, l'arrivo di un'avversaria ostica come l'U.S. Esperia Cremona, a -5 da Brescia, che arriva da una sconfitta con la capolista San Giovanni. Sono cinque i punti che separano la Millenium (40) da Esperia (35). In 23 gare, la Valsabbina ha vinto 14 match, giocando 90 set (di cui 50 vinti e 40 persi) e ottenendo 2046 punti totali (di cui 99 ace e 197 muri vincenti). Se la performance di Cremona è peggiore per quanto riguarda le vittorie (11), il bilancio per set disputati è in parità: anche le ragazze di coach Mazzola hanno giocato 90 set, vincendone però 46 e perdendone 44. L'Esperia vince il confronto a rete (202 muri vincenti) e dai 9 metri (128 ace). Sondando le individualità, la migliore della Millenium è Mija Siftar che, in 24 presenze, ha sommato 380 punti, di cui 14 ace e 41 muri: grazie a questo punteggio, la schiacciatrice slovena figura nella Top 10 delle migliori spikers della Serie A2. Dopo di lei ci sono Aurora Pistolesi (che, in 23 gare, ha realizzato 289 punti, di cui 23 ace e 22 muri) e Denise Meli (in 23 march, ha realizzato 292 punti, di cui 207 in attacco che valgono una percentuale offensiva del 53,1%, 11 ace e 74 muri, un numero che le consente di essere la terza migliore blocker della Serie A2). Lato Cremona, la migliore è Veronica Taborelli (che mercoledì sera non ci sarà per l'infortunio accusato nell'ultimo match con San Giovanni): in 24 presenze ha siglato 387 punti, di cui 34 ace - un numero che la mette al secondo posto nella classifica delle Top Acers della Serie A2 - e 15 muri. Seguono Alessia Arciprete (24 partite, 282 punti realizzati, 23 ace e 18 muri) e Matilde Munarini (24 gare, 269 punti, 9 ace e 79 muri, un dato che la posiziona in seconda posizione nella Top Blockers di Serie A2).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Matilde Munarini a Millenium Brescia nel 2022/2023; Francesca Parlangeli a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Enrico Mazzola a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Mercoledì sarà una partita tosta, come lo sono tutte in questa Pool Promozione. Dovremo entrare con una mentalità diversa rispetto a quella che abbiamo messo in campo domenica, perché arriviamo da una sconfitta brutta e pesante. Ce la metteremo tutta per esprimerci al meglio e portare a casa il miglior risultato possibile ».

Veronica Taborelli (U.S. Esperia Cremona)- « Contro San Giovanni abbiamo giocato una bella partita, loro sono state più lucide in alcuni frangenti e questo le ha ripagate con la vittoria, sono decisamente in una forma strepitosa, quindi complimenti a loro. A Brescia ci aspetta una partita importante, dovremo assolutamente cercare punti e continuare su questa scia positiva. Siamo in crescendo e a questo punto della stagione è importante finire bene ».

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

La Pool Promozione riparte con il primo turno di un girone di ritorno compresso in poco più di quindici giorni. Domani sera, mercoledì 12 marzo, sarà la CBL Costa Volpino a far visita alla Futura Volley Giovani, con l’inizio della gara fissato per le ore 20.30 alla Soevis Arena di Castellanza. La squadra allenata da Alessandro Beltrami ha raccolto sei dei quindici punti disponibili nella prima metà della Pool ed è reduce da due sconfitte consecutive rimediate contro Brescia e Macerata. Le bustocche mantengono comunque una buona distanza di sicurezza dalle rivali per la qualificazione ai Playoff Promozione (Trento è a -4, Brescia a -9) ma i punti in palio domani sera sono più che mai preziosi per compiere un altro passo verso l’accesso alla fase che metterà in palio il secondo slot per la A1. Da verificare le condizioni di Giada Cecchetto (distorsione alla caviglia destra) e Bianca Orlandi (fastidio ad un ginocchio) mentre Fatim Kone dovrebbe tornare regolarmente a disposizione del tecnico bustocco. Costa Volpino ha chiuso il girone di andata raccogliendo un solo punto (al tie-break sul campo di Altafratte) ed è ancora a secco di vittorie. Nel roster della formazione bergamasca spiccano i nomi di Valentina Zago, Simona Buffo e Sofia Ferrarini. Un solo precedente tra le due squadre: risale al match di andata dello scorso 16 febbraio e al PalaCBL la spuntò la Futura con un netto 3-0.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno

Giulia Osana (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Non è un momento semplice, dobbiamo sfruttare al meglio questi due giorni per rimettere insieme le forze fisiche e mentali per arrivare pronte, preparate e vogliose alla gara di domani. Metteremo come al solito impegno e dedizione senza però dimenticare il sorriso e la voglia di divertirci che ci ha sempre permesso di giocare una bella pallavolo. Inizia il girone di ritorno, ora serve ritrovare i giusti stimoli e la cattiveria necessaria. Ci attendono partite toste, ne siamo consapevoli e abbiamo voglia di rimetterci subito sulla giusta carreggiata. A questo punto del campionato tutte le squadre sono forti, spero che quella di domani possa essere una bella partita; sono certa che riusciremo a ritrovare il nostro gioco e la nostra serenità. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici, farle nel modo più efficace possibile con tanta serenità e voglia di fare ».

Buket Yilmaz (C.B.L. Costa Volpino)- «Affrontiamo una squadra di alto livello come Futura Giovani, una delle principali candidate alla promozione. Sappiamo che non sarà una gara semplice, soprattutto considerando il momento non particolarmente positivo che stiamo attraversando. Tuttavia, abbiamo grande voglia di reagire e chiudere al meglio questa stagione, cercando di esprimere tutto il nostro potenziale.»

Akademia Sant'Anna Messina - Narconon Volley Melendugno

Reduce dalla convincente prestazione al SanbàPolis, culminata nel successo per 1-3 ai danni dell'Itas Trentino, Akademia Sant'Anna punta a confermarsi davanti al proprio pubblico. Per la prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione di Serie A2 femminile, mercoledì 12 marzo, con fischio d'inizio fissato alle 20:30, il PalaRescifina ospiterà infatti la sfida casalinga contro la Narconon Volley Melendugno, già battuta dalle siciliane al Palasport San Giuseppe da Copertino. Sul taraflex peloritano, dove tornerà da ex Jessica Joly, le SuperGirls scenderanno in campo con l'obiettivo di consolidare la terza posizione in classifica, un piazzamento conquistato con sudore e determinazione in terra trentina e attualmente frutto di 53 punti. Prima dell'affermazione della Cbf Balducci Hr Macerata per 3-1 sulla Futura Giovani Busto Arsizio, Messina aveva anche agganciato il secondo posto. In ogni caso, il risultato ha permesso alle atlete allenate da coach Fabio Bonafede di riprendere la cavalcata verso le agognate finali play-off. Di fronte, però, troveranno l'entusiasmo di una Melendugno rinvigorita dallo storico 1-3 con cui ha espugnato il PalaCBL, imponendosi sulla C.B.L. Costa Volpino e centrando la sua prima vittoria in questa fase del campionato. Tuttavia, sebbene il nono posto e i suoi 34 punti ridimensionino significativamente le ambizioni del roster guidato da coach Simone Giunta, la rappresentativa salentina sarà comunque motivata a giocarsi le proprie carte.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Jessica Joly a Akademia Messina nel 2023/2024

Giorgia Caforio (Akademia Sant'Anna Messina)- « Ci stiamo preparando con grande impegno per la partita contro Melendugno. Il gruppo ha lavorato duramente in allenamento, concentrandosi sia sulla tecnica che sulla mentalità da adottare in campo. La Narconon è una squadra ben organizzata, ma abbiamo le qualità per affrontarla e puntiamo a esprimere il nostro miglior gioco. L'obiettivo è rimanere attente, sfruttare ogni opportunità e lottare fino all’ultimo punto. Siamo determinate a portare a casa il risultato e a proseguire la nostra corsa verso gli obiettivi stagionali ».

Aurora D' Onofrio (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo cariche e pronte per affrontare questa partita contro Akademia Sant'Anna Messina. Sappiamo che sarà una sfida dura, ma siamo determinate a dare il massimo in campo. Akademia è una squadra molto forte e ben organizzata, ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Il nostro obiettivo è rimanere concentrate e sfruttare ogni punto a nostro favore con la giusta determinazione. Vogliamo fare una grande prestazione ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino

Altro big match al Fontescodella in pochi giorni per la CBF Balducci HR Macerata che, dopo la bella vittoria di domenica scorsa su Busto Arsizio, riceverà la visita mercoledì 12 (ore 20.30) dell’Itas Trentino per la prima giornata di ritorno della Pool Promozione Serie A2 Tigotà. Inizia così la seconda parte della fase decisiva della stagione, che ha visto finora le arancionere conquistare 5 vittorie su 5 con 14 punti su 15 in tasca, che hanno permesso alle ragazze di coach Lionetti di salire al secondo posto in classifica e di avere già la certezza matematica di essere tra le prime cinque e di partecipare, quindi, quantomeno ai Playoff promozione. Il girone di ritorno inizia dunque con un’altra sfida di cartello contro la quotata formazione trentina, attualmente al quinto posto a -11 dalle maceratesi e dunque in lotta per tenere stretta la zona Playoff. La CBF Balducci HR vuole continuare la sua corsa, arrivata a dieci vittorie consecutive tra Regular Season e Pool Promozione, e proseguire ad inseguire la capolista San Giovanni in Marignano, saldamente in vetta a +5 proprio sulle arancionere. L’unica assente in casa trentina sarà Dominika Giuliani, infortunatasi proprio nel corso del match d’andata con le marchigiane. Lunedì la schiacciatrice dell’Itas Trentino si è sottoposta ad operazione chirurgica per stabilizzare la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra: l’intervento, svolto presso il Centro di Medicina di Villafranca Veronese dal dottor Ruggero Testoni, è perfettamente riuscito, da verificare i tempi di recupero, sicuramente non inferiori a trenta giorni.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Asia Bonelli a Trentino Volley nel 2022/2023; Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Abbiamo appena fatto il giro di boa, quindi abbiamo visto il livello di questa Pool Promozione che è veramente molto alto, la cosa di cui siamo molto contenti è di aver affrontato tutte le gare nel miglior modo possibile, sia come atteggiamento che come condizione fisica, stiamo molto bene. Ovviamente ci saranno da gestire un pochino i carichi in queste prossime uscite perché, comunque, adesso abbiamo la settimana piena con due partite, prima Trento poi la trasferta di Melendugno. L'aspetto che mi piace di più, però, è che siamo col focus giusto e le ragazze stanno lavorando bene, per quanto sia possibile in queste settimane perché ovviamente avremo pochi allenamenti da poter fare. Ci sono state delle ottime prestazioni che ci hanno consentito di fare sempre tre punti, a parte a Trento dove abbiamo subito un po' i primi due set lì da loro: abbiamo capito un po' come funziona questa Pool Promozione quindi sarà da rimetterci testa e gambe su questa ultima parte del campionato per piazzarci nella migliore posizione possibile e disputare il finale di stagione nel miglior modo ».

Michele Parusso (Itas Trentino)- « Macerata è sicuramente una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le cinque vittorie ottenute nel girone d’andata della Pool Promozione. Ripartiamo dai due ottimi set giocati al Sanbàpolis contro di loro, in quello che è stato l’unico punto che hanno lasciato per strada nella seconda fase della stagione, per cercare di strappare un risultato positivo in una trasferta senz’altro molto difficile. In questo momento mi preme soprattutto ritrovare le nostre sicurezze, mancate contro Messina, legate più al nostro sistema muro-difesa che ci può aiutare anche ad avere un cambio-palla più regolare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE A2

Mercoledì: 12 marzo 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Mazzarà Antonio, Manzoni Barbara

Mercoledì: 12 marzo 2025, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Lambertini Alessio, Erman Filippo

Akademia Sant'Anna Messina - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pescatore Luca, Pazzaglini Marco

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino Arbitri: Morgillo Davide, Lanza Claudia

Giovedì: 13 marzo 2025, ore 20.30

Nuvolì Altafratte Padova - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Bolici Giulio, Cecconato Luca

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 61, Cbf Balducci Hr Macerata 56, Akademia Sant'Anna Messina 53, Futura Giovani Busto Arsizio 49, Itas Trentino 45, Valsabbina Millenium Brescia 40, Nuvolì Altafratte Padova 38, U.S. Esperia Cremona 35, Narconon Volley Melendugno 34, C.B.L. Costa Volpino 30.