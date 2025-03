Macerata vince il big match con Trento, Melendugno sbanca Messina

Nel big match di questo mercoledì continua incontrastato l’eccellente percorso della Cbf Balducci Hr Macerata, imbattuta in questa seconda fase del campionato e seconda a +6 sulla terza: finisce 3-1 lo scontro con l’Itas Trentino. Primi due parziali in controllo per la squadra di coach Lionetti, avanti 25-17 e 25-14, rispondono poi le ospiti con il 20-25 del terzo set ma l’avanzata arancionera non si interrompe fino al 25-20 finale. Contributo eccellente di Clara Decortes, 24 punti a referto e MVP, bene anche Bulaich Simian con 16, uno in meno dell’avversaria Weske.Un risultato che permette alla Valsabbina Millenium Brescia di accorciare a -2 sul quinto posto grazie al convincente successo per 3-0 contro l’Us Esperia Cremona. Risultato non scontato visto l’andamento del primo set, con le giallonere sempre ad inseguire e sotto di cinque punti sul 15-20: poi, una sequenza di errori delle cremonesi, saranno ben 13 a fine set, permette alla squadra di coach Solforati di rientrare e vincere 25-23. Un colpo che la squadra ospite subisce, cedendo poi gli altri parziali sotto i colpi di Siftar, 16 punti con il 50%, Trevisan (10) e Berger (11), mentre la migliore delle gialloblu è Arciprete con 14.Il colpo di scena più grande del turno lo regala però la Narconon Volley Melendugno, che espugna il PalaRescifina senza praticamente trovare opposizione da parte dell’Akademia Sant’Anna Messina. Serata decisamente storta per le siciliane, ma grande prestazione delle pugliesi, che non lasciano mai la possibilità alle padrone di casa di ribaltare l’inerzia del match, chiuso 0-3 con parziali a 19, 22 e 15. MVP una super Tanase da 18 punti, Malik ne realizza 11. Per coach Bonafede 14 punti dalla solita Diop.Il k.o. consente alla Futura Giovani Busto Arsizio di ricucire sul terzo posto, ora distante solo un punto dopo il 3-1 nel derby contro la Cbl Costa Volpino. Partenza complicata per le bustocche, che cedono 23-25 il primo set dopo essere state avanti di tre lunghezze sul 21-18, ma poi la partita prende una piega completamente a favore delle ragazze di coach Beltrami: triplo 25-16 e tre punti in banca. Accanto all’abitudinale duo formato da Enneking, 19 punti, e Zanette, 17, prova da MVP per Orlandi, 15 punti. Zago, con 12, la migliore delle ospiti.

I TABELLINI-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-23 25-18 25-17) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 16, Franceschini 7, Berger 11, Trevisan 10, Tonello 4, Romanin 3, Riccardi (L), Davidovic 2, Pistolesi (L), Scacchetti, Meli. Non entrate: Scognamillo, Veglia. All. Solforati.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 7, Marchesini 4, Bondarenko 8, Arciprete 14, Munarini 6, Turla’ 2, Parlangeli (L), Modesti 2, Zuliani 1, Maiezza, Zorzetto. All. Mazzola.

ARBITRI: Mazzara’, Manzoni. NOTE –

Durata set: 29′, 25′, 24′; Tot: 78′.

MVP: Francesca Trevisan (Valsabbina Millenium Brescia)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (23-25 25-16 25-16 25-16) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 15, Rebora 13, Monza 2, Enneking 19, Landucci 2, Zanette 17, Cecchetto (L), Kone 7, Osana (L), Zakoscielna, Baratella, Del Freo. Non entrate: Brandi, Spiriti. All. Beltrami.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 2, Buffo 8, Ferrarini 8, Zago 12, Neciporuka 9, Brandi 9, Gamba (L), Yilmaz 1, Civitico 1, Tosi, Fracassetti (L), Dell’amico. Non entrate: Fumagalli. All. Cominetti.

ARBITRI: Lambertini, Erman.

Durata set: 27′, 22′, 23′, 22′; Tot: 94′.

MVP: Bianca Orlandi (Futura Giovani Busto Arsizio)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 0-3 (19-25 22-25 15-25) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Olivotto 7, Diop 14, Rossetto 4, Modestino 8, Carraro 1, Vernon 9, Caforio (L), Mason 1, Babatunde 1, Bozdeva. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Riparbelli 9, Caracuta 1, Tanase 18, Biesso 8, Malik 11, Andrich 5, Ferrario (L), Badalamenti. Non entrate: Fioretti, Joly, Maruotti, Passaro, D’onofrio (L). All. Giunta.

ARBITRI: Pescatore, Pazzaglini.

Durata set: 31′, 29′, 25′; Tot: 85′.

MVP: Alice Tanase (Narconon Melendugno)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – ITAS TRENTINO 3-1 (25-17 25-14 20-25 25-20) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 11, Bonelli 3, Battista 8, Caruso 7, Decortes 24, Bulaich Simian 16, Bresciani (L), Fiesoli 3, Allaoui 2, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Busolini, Fabbroni, Orlandi. All. Lionetti.

ITAS TRENTINO: Marconato 1, Weske 17, Zojzi 7, Molinaro 5, Prandi 3, Kosareva 13, Fiori (L), Ristori 4, Pizzolato 3, Bassi 1, Batte 1. Non entrate: Zeni (L), Iob. All. Parusso. ARBITRI: Morgillo, Lanza.

Durata set: 24′, 25′, 28′, 30′; Tot: 107′.

MVP: Clara Decortes (Balducci Macerata)

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-0 Si gioca domani Ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia-U.S. Esperia Cremona 3-0 (25-23, 25-18, 25-17)

Futura Giovani Busto Arsizio-C.B.L. Costa Volpino 3-1 (23-25, 25-16, 25-16, 25-16)

Akademia Sant’Anna Messina-Narconon Volley Melendugno 0-3 (19-25, 22-25, 15-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Itas Trentino 3-1 (25-17, 25-14, 20-25, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (20 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 59 (20 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 53 (18 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (18 – 6); Itas Trentino 45 (16 – 8); Valsabbina Millenium Brescia 43 (15 – 9); Nuvoli’ Altafratte Padova 38 (13 – 10); Narconon Volley Melendugno 37 (12 – 12); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 13); C.B.L. Costa Volpino 30 (9 – 15).