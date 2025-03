Per la Omag l'ostacolo Futura, Macerata a Melendugno

Due scontri diretti attireranno gli interessi degli appassionati nel girone che assegna il primo posto per la Serie A1 e determina le quattro partecipanti ai Playoff. Imbattuta in questa seconda fase e reduce dal successo nel posticipo contro Padova, l’Omag-MT San Giovanni in M.no affronterà la Futura Giovani Busto Arsizio, attualmente a -1 dal terzo posto. Una sfida fondamentale per gli obiettivi delle due compagini. Così come sarà cruciale l’incontro tra l’Itas Trentino, attualmente quinta con 45 punti, e la Valsabbina Millenium Brescia, sesta a quota 43, che con un successo pieno entrerebbe per la prima volta nella zona Playoff.

Parallelamente, l’Us Esperia Cremona ospiterà l’Akademia Sant’Anna Messina, terza in classifica, mentre la Cbf Balducci Hr Macerata scenderà lungo la costa adriatica per fare visita alla Narconon Volley Melendugno. A completare il programma, la Cbl Costa Volpino se la vedrà contro la Nuvolì Altafratte Padova.

In Pool Salvezza la tensione non sarà inferiore. La Bam Mondovì e la Tenaglia Abruzzo Volley, 15 e 13 punti agli ultimi due posti, giocheranno in sostanza per tenere vive le ultime speranze di permanenza in A2. Sopra di loro a quota 16, l’Imd Concorezzo farà visita alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, quarta con 25, dopo la vittoria dell’andata.

A un passo dalla matematica e indiscutibile certezza di salvezza, la Trasporti Bressan Offanengo, 38 punti, accoglierà la Clai Imola Volley, sul limite della zona retrocessione con 24 punti, gli stessi dell’Orocash Picco Lecco, di scena contro la Tecnoteam Albese Volley Como (terza, 34 punti). Infine, la Volleyball Casalmaggiore, quinta con 25 punti, volerà in Sardegna per disputare la gara contro la Resinglass Olbia (seconda, 35 punti).

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Futura Giovani Busto Arsizio

L’Omag-Mt, reduce dalla vittoria per 3-1 contro Nuvolí Altafratte Padova nel turno infrasettimanale della Pool Promozione Tigotà, mantiene un vantaggio di cinque punti sulla CBF Balducci HR Macerata, che ha battuto l’Itas Trentino. Domenica 16 marzo, al Pala Marignano, le ragazze di coach Massimo Bellano concluderanno una settimana intensa con la sfida contro la Futura Giovani Busto Arsizio, un’avversaria storica. In questa stagione, i due sestetti si sono già incontrati due volte, con l’Omag-Mt vincente in entrambe le occasioni. Ogni partita, però, ha una storia a sé, e le atlete del Presidente Manconi dovranno mantenere alta la concentrazione per continuare il loro percorso positivo. Tra le top scorer spiccano Serena Ortolani con 413 punti per l’Omag-Mt e Elisa Zanette, ex di San Giovanni in Marignano, con 435 punti per Busto. Entusiasmante anche la sfida al centro della rete tra Rebora (78 muri) e Consoli (69 muri). Le formazioni saranno quelle classiche, con Bellano pronto a schierare Nicolini, Ortolani, Nardo, Piovesan, Consoli, Parini e “Dyson” Valoppi.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 6 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Cecilia Nicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021; Elisa Zanette a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018

Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No)-« In questa stagione è la terza volta che incontriamo Busto Arsizio, perciò ci conosciamo abbastanza bene e sappiamo quali sono le loro caratteristiche. Il sestetto bustocco è uno dei roster più importanti di questo campionato. La giocatrice cui dovremo porre più attenzione è l’americana Enneking che sta disputando una stagione importante. Lei insieme assieme alle altre schiacciatrici rappresentano delle bocche da fuoco di grande spessore e ciò evidenzia palesemente le difficoltà che incontreremo durante la gara. Il confronto di domenica arriva dopo l’infrasettimanale di giovedì sera, perciò abbiamo poco tempo per recuperare e questo fattore complicherà ancora di più le cose e renderà la partita di un livello di difficoltà importante. Noi approfitteremo di questi due giorni per riposare e capire le cose da correggere rispetto a quanto messo in campo a Padova, per cercare, così, di contrapporci a Busto nel migliore dei modi possibile. E’ evidente che con il passare delle settimane la posta in palio è sempre più importante ma la cosa decisiva, per la squadra, è quella di non distrarsi e rimanere ancora una volta focalizzati su questa partita e su quello che dobbiamo mettere in campo per riuscire a conquistare i tre punti ».

Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Nella Pool Promozione ogni punto fatto è molto importante perché sappiamo bene qual è la posta in palio, i Playoff. Mercoledì siamo state molto brave a portare a casa la vittoria piena. Siamo partite un po’ contratte e nervose poi però ci siamo dette di divertirci e l’abbiamo fatto, tornando a giocare come sappiamo. In questo momento, in cui possiamo magari sentire di più la pressione perché le partite sono toste, credo sia importante mantenere il divertimento e la gioia in quello che facciamo. Il primo obiettivo è la qualificazione ai Playoff che non deve però essere un punto di arrivo. Sappiamo di essere una squadra che se la può giocare con tutte, iniziamo a focalizzarci sul primo step, poi al resto si penserà più avanti. Domenica ci attende un’altra bella sfida, sappiamo che la Omag sta facendo un gran campionato, sta giocando una bella pallavolo e sul loro campo sarà ancora più difficile. Di sicuro non partiamo già sconfitte, sappiamo che la partita va giocata e proveremo fino all’ultimo a portare a casa punti ».

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia

Il cammino nella Pool Promozione dell’Itas Trentino proseguirà domenica con l’importantissima sfida casalinga che vedrà il sestetto di Parusso ospitare al Sanbàpolis la Valsabbina Millenium Brescia. Quarantacinque punti in classifica per Trento, quarantatré per le lombarde, attualmente al sesto posto e prima delle escluse dal tabellone Playoff. Proprio per questo motivo la sfida di domenica avrà una valenza particolare in chiave futura, visto che Itas Trentino e Valsabbina sono in piena lotta tra loro per approdare alla post season. Sono sei i precedenti ufficiali tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, quattro relativi alla stagione 2022/2023 e due all’annata in corso. Il bilancio sorride al sestetto gialloblù, avanti 5-1 nel computo dei precedenti. Trento si è aggiudicata le ultime due gare, il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di A2 (3-1) e la sfida d’andata della Pool Promozione (1-3). Sono due le ex della sfida: la regista dell’Itas Vittoria Prandi ha giocato a Brescia tra il 2016 e il 2018, mentre la centrale della Valsabbina Denise Meli ha militato a Trento nel 2022/2023.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 5 successi Itas Trentino)

EX: Vittoria Prandi a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2017/2018; Denise Meli a Trentino Volley nel 2022/2023

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Brescia è una squadra da non sottovalutare e in questa fase della stagione ha spesso cambiato formazione, anche per far fronte ad alcuni infortuni, riuscendo tuttavia a mantenere sempre un elevato livello di gioco. Non dovremo pensare alle due precedenti vittorie ottenute in stagione contro di loro ma dovremo focalizzarci sull’approccio e sulla determinazione che abbiamo mostrato in queste sfide ».

Francesca Trevisan (Valsabbina Millenium Brescia)- « Arriviamo alla sfida con Trento pronte e consapevoli dei nostri mezzi e del fatto che, nonostante le difficoltà, la squadra sa rispondere presente. Come sempre, daremo tutto ciò che abbiamo, sapendo che Trento è una grande squadra, ricca di forti individualità. Si sa che vincere è sempre la cosa migliore e che, se i risultati ti sorridono, riescono anche a farti stare più tranquilli: noi abbiamo ancora fame e voglia di dimostrare cosa e quanto valiamo, quindi cercheremo di mettere in campo grinta, gioia e spensieratezza. Tutte noi insieme siamo una grande forza e cercheremo di dimostrarlo per l'ennesima volta».

C.B.L. Costa Volpino - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo sei sconfitte consecutive la Pallavolo CBL è ancora alla ricerca della prima vittoria nella pool promozione. Contro Altrafratte Padova Luciano Cominetti cerca risposte dalle sue ragazze che dopo aver staccato il pass per la seconda fase si sono fermate bruscamente. La Nuvolì AltaFratte Padova avrà poco tempo per preparare la sfida dato il posticipo perso 1-3 contro la Omag-Mt, però, nonostante il ko, la squadra ha reso la vita durissima alla capolista e proverà a ripetersi al Pala Cbl. Lo storico tra le due formazioni dice di tre match disputati, terminati tutti con la vittoria delle padovane.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno

Fabio Dell’Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « In vista della gara di domenica contro Altafratte, ci auguriamo di concludere con dignità un campionato che, tra alti e bassi, ci ha visto comunque raggiungere il primo obiettivo stagionale: la qualificazione alla Pool Promozione. Purtroppo, da quel momento in poi il nostro percorso si è arrestato bruscamente, e non siamo riusciti a dare continuità alla nostra crescita. Scendiamo in campo con l’intento di onorare fino all’ultimo questa stagione, dimostrando impegno e rispetto per il lavoro svolto ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « La partita che la CBL ha giocato a Busto ha visto una squadra bergamasca partire molto forte e poi subire ma dopo che Busto appunto ha accelerato molto, domenica mi aspetto la stessa cosa, da parte nostra dovremo spingere sin da subito, giocheremo fuori casa e sicuramente questo ci renderà le cose più difficili, ma proveremo comunque a partire in maniera decisa e col giusto atteggiamento ».

U.S. Esperia Cremona - Akademia Sant'Anna Messina

Giunge al termine il secondo trittico di gare della pool promozione, da disputare in otto giorni. L’Esperia Cremona, dopo due trasferte consecutive, potrà contare sull’apporto del PalaRadi per cercare la vittoria, che manca dalla partita del PalaCBL contro Costa Volpino. A far visita alle tigri gialloblù, saranno le supergirls dell’Akademia Sant’Anna Messina, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e ferite nell’orgoglio dall’ultimo impegno interno, in cui hanno rimediato uno 0-3 contro la Narconon Volley Melendugno. Nel confronto tra le squadre, Cremona ha la meglio sulle avversarie solo nel numero di aces, 129 a 124 (Taborelli 34, Arciprete e Bellia 23; Diop 46, Mason 21). Messina spicca per punti fatti (2057-2241), minor numero di punti subiti (2058-1982), attacchi vincenti (1205-1349) e muri vincenti (207-234). Nei precedenti tra le due compagini, Messina annovera quattro vittorie, una soltanto per Cremona.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo U.S. Esperia Cremona)

EX: Nessuno

Francesca Parlangeli (U.S. Esperia Cremona)- «Per quanto riguarda la partita contro Brescia, gran merito a loro che, nonostante le assenze e infortuni vari, si sono adattate bene alle difficoltà e portato a casa una vittoria da gruppo coeso. Noi non siamo riuscite a esprimere al meglio il nostro gioco e soprattutto a chiudere in nostro favore il primo set. Di nuovo, complessivamente troppi errori gratuiti che portano a un rendimento altalenante. Dobbiamo mettere subito da parte il rammarico per la brutta prestazione di mercoledì e tornare subito a dare il nostro massimo in allenamento per prepararci al meglio per la partita di domenica. Messina è una squadra con un organico di giocatrici fortissime e arriveranno agguerrite dopo la battuta d’arresto contro Melendugno. D’altro canto anche noi abbiamo tutte le buone motivazioni per concludere nel migliore dei modi queste ultime partite nonostante tutte le difficoltà ».

Flavio Ferrara (Akademia Sant'Anna Messina)- « Il nostro obiettivo stagionale è, sin dall’inizio, quello di consentire alla squadra di esprimere sempre il meglio di sé. In Pool Promozione, come ci insegna il passato, ti ritrovi a confrontarti con le formazioni migliori del campionato. Nella terza fase stagionale, quella Play-Off in cui si assegnerà il secondo posto per la A1, occorrerà dare tutto noi stessi per la squadra, ma questo solo dopo aver chiuso al meglio quella in corso. Siamo capaci di giocare una pallavolo di alto livello e le ragazze ne hanno consapevolezza, così come sanno perfettamente che lo staff tecnico è sempre a loro disposizione nel supportarle. Facendo le cose bene insieme possiamo esprimere tutto il nostro potenziale e si ottengono i risultati, come già dimostrato. La società ci mette nelle migliori condizioni possibili e noi facciamo il massimo per regalarle ogni soddisfazione, sapendo che ogni partita è un’esperienza che arricchisce le nostre conoscenze. Il nostro è un contesto di continua crescita in cui si lavora bene. La squadra sta dimostrando, in ogni caso, che sa sopportare le difficoltà agonistiche che un torneo complesso, come quello di A2, ti pone innanzi nelle sue varie fasi. Ora, ci prepariamo per Cremona sapendo che all’andata è stata una partita difficile e servirà dare il meglio di noi stessi ».

Narconon Volley Melendugno - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 16 marzo alle ore 17:00, presso la Palestra Polivalente San Giuseppe da Copertino a Lecce, si disputerà l'attesa sfida tra la Narconon Volley Melendugno e la CBF Balducci HR Macerata, valida per la Pool Promozione della Serie A2 femminile. La Narconon Melendugno arriva a questo appuntamento con il morale alto, grazie alla recente vittoria in trasferta contro l'Akademia Sant'Anna Messina, dove si è imposta con un netto 3-0. Questo successo rappresenta una significativa iniezione di fiducia per la formazione di coach Giunta, che mira a sorprendere ancora in queste ultime uscite di pool promozione. Dall'altra parte, la CBF Balducci HR Macerata sta vivendo un momento di forma straordinario. La squadra marchigiana ha recentemente ottenuto l'undicesima settima vittoria consecutiva, superando Trento nell'ultimo turno per 3 a 1. Questo risultato ha permesso a Macerata di consolidare il secondo posto a +6 dalla terza in classifica. La partita di domenica rappresenta quindi un banco di prova importante per entrambe le squadre. La Narconon Melendugno cercherà di sfruttare il fattore campo per riscattare la sconfitta subita nell'ultimo confronto diretto e per dare continuità alla vittoria ottenuta a Messina. La CBF Balducci HR Macerata, invece, punterà a proseguire la sua striscia positiva per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Gli appassionati di volley potranno assistere a una sfida avvincente, in cui entrambe le compagini daranno il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Polina Malik a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022, 2022/2023; Ilaria Maruotti a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021

Aurora D' Onofrio (Narconon Volley Melendugno)- « Arriviamo a questa sfida con tanta fiducia dopo la vittoria contro Messina, che ci ha dato una spinta importante sia a livello di morale che di consapevolezza del nostro gioco. Sappiamo che affronteremo una squadra fortissima come Macerata, che viene da 11 vittorie consecutive e sta dimostrando di essere tra le migliori della Pool Promozione. Sarà una gara difficilissima, ma vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. Proveremo a mettere in difficoltà Macerata, e cercheremo di riscattare la gara d'andata. Con il giusto atteggiamento ed il supporto del nostro pubblico, daremo tutto per ottenere un grande risultato ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La gara di domenica a Lecce con Melendugno sarà sicuramente impegnativa, le nostre avversarie arrivano da un buon periodo di forma, ne sono testimonianza le due vittore consecutive ottenute, tra cui l'ultima sul difficile campo di Messina. Noi arriviamo al match dopo due ottimi successi casalinghi con Busto Arsizio e Trento, dirette concorrenti in zona Playoff. Vogliamo restare concentrate sul nostro percorso e scendere in campo partita per partita, per vedere poi alla fine della Pool Promozione a che punto in classifica saremo arrivate. Domenica, dunque, dobbiamo giocare la nostra pallavolo con determinazione e tanta grinta, per provare a proseguire la striscia vincente ».

Trasporti Bressan Offanengo - Clai Imola Volley

Il "fattore-tie break" caratterizza lo scontro in arrivo al PalaCoim di Offanengo tra Trasporti Bressan Offanengo e Clai Imola Volley nella prima giornata di ritorno della pool salvezza di A2. Le due squadre sembrano "abbonate" al quinto set, che è servito anche all'andata al PalaRuggi per decretare la vincitrice, risultata in quell'occasione la compagine romagnola. Negli altri quattro turni che hanno condotto al giro di boa, le due formazioni hanno disputato complessivamente altri cinque tie break (3 Offanengo, 2 Imola). Gli ultimi, proprio domenica scorsa, con le due formazioni in festa: Imola ha prevalso nel braccio di ferro di Concorezzo, mentre la Trasporti Bressan ha rimontato da 0-2 a 3-2 in casa contro Castelfranco Pisa. Domenica il vice allenatore di Offanengo Fabio Collina, imolese, sfida una sua ex squadra nonché la formazione della propria città.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Clai Imola Volley)

EX: Nessuno

Fabio Collina (Vice allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci aspetta un'altra partita tosta, come le altre che abbiamo affrontato fin dall'inizio della pool salvezza, inaugurata proprio contro Imola. Sfidiamo squadre in piena lotta per rimanere in A2 e che giocheranno ancor più alla morte in questo girone di ritorno per raggiungere il loro obiettivo. In questa seconda fase abbiamo disputato quattro tie break in cinque partite, un po' per alti e bassi nostri e un po' per merito degli avversari che hanno spinto. Veniamo dalla rimonta in casa contro Castelfranco, non è la prima volta quest'anno che ci capita di rimontare da 2-0 sotto. E' stata una bellissima reazione di squadra, che è tornata a esprimere la propria pallavolo a partire dal terzo set. Imola fa della difesa la caratteristica peculiare e all'andata, al di là dei nostri 39 errori, ci aveva contenuto anche grazie al muro. Ora sicuramente sarà importante sbagliare meno del PalaRuggi e trovare più soluzioni di attacco. Giochiamo in casa e, oltre a raggiungere la matematica salvezza, vogliamo continuare a regalare buoni risultati ai nostri tifosi ».

Arianna Visentin (Clai Imola Volley)- « Sarà di sicuro una partita complicata e tutta da giocare, come peraltro lo è stata all’andata. Loro sono una squadra molto ben strutturata, quindi dovremo essere in grado di esprimere il nostro gioco fin da subito, tenendo ben in mente il nostro obiettivo che è quello di tornare a casa da questa trasferta con più punti possibili ».

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Imd Concorezzo

Tutto in un mese, a partire da domenica. Si decide in cinque partite la stagione della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, matricola in Serie A2 e determinata ad essere protagonista in questa categoria anche il prossimo anno. La salvezza, però, va sudata e in questo senso domenica ci sono in palio punti pesantissimi. Al PalaParenti arriva l’Imd Concorezzo per la prima delle cinque giornate del girone di ritorno, al termine del quale ci saranno i verdetti per quel che riguarda le quattro squadre che retrocederanno in serie B1. Un rischio che le castelfranchesi vogliono scongiurare, ecco perché da qui in avanti ogni partita avrà una grande rilevanza. Concorezzo è terz’ultima nella griglia della Pool Salvezza con nove punti in meno delle toscane. Ma la classifica non deve trarre in inganno, come ha dimostrato la partita di andata in cui Castelfranco Pisa rimediò una sconfitta per 3-0. Un risultato che capitan Zuccarelli e compagne vogliono riscattare, anche e soprattutto per difendere la posizione in graduatoria: attualmente, infatti, la Fgl-Zuma è quarta a 25 punti, gli stessi di Casalmaggiore e uno in più di Lecco e Imola (quart’ultima). Una classifica, quindi, cortissima che impone di tenere alta l’attenzione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Imd Concorezzo)

EX: Nessuno

Candela Sol Salinas (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Rispetto alla partita di andata dovremo fare meglio la fase di muro-difesa. In quell’incontro non ci è riuscita bene, è stata una sfida complicata, dovremo dare di più rispetto ad allora. Sappiamo di giocare una gara importante, come d’altronde le saranno tutte da qui alla fine. Noi abbiamo bisogno dei tre punti e cercheremo di conquistarli. Voglio ringraziare i nostri tifosi perché non ci fanno mai mancare il loro sostegno. In questa partita avremo bisogno ancora di più del loro supporto trattandosi di una gara importantissima. Speriamo di potergli regalare la soddisfazione di vincere in casa. Per farlo, però, la loro presenza sarà fondamentale ».

Resinglass Olbia - Volleyball Casalmaggiore

Una vittoria per cancellare la sconfitta dell'andata e conquistare definitivamente la salvezza. Domenica 16 marzo alle 17, la Resinglass Olbia ospiterà al Geopalace la Volleyball Casalmaggiore nella prima giornata di ritorno della Pool Salvezza di Serie A2 Femminile. La formazione gallurese arriva al match dopo un convincente successo interno per 3-1 contro Lecco, risultato che ha permesso di mantenere alta la fiducia e di rafforzare la classifica. La squadra di coach Dino Guadalupi, seconda nella Pool Salvezza con 35 punti e a 3 punti dalla vetta, cerca ora i 3 punti decisivi per blindare matematicamente la permanenza nella categoria. Di fronte ci sarà una Casalmaggiore in forma e in piena lotta per la salvezza, che all'andata aveva prevalso sul proprio campo con il risultato di 3 a 0, e che arriverà al Geopalace con grande determinazione. Tra le fila ospiti l’ex Melissa Marku.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volleyball Casalmaggiore)

EX: Laura Partenio a Casalmaggiore nel 2020/2021; Melissa Marku a Hermaea Olbia nel 2023/2024

Dino Guadalupi (Allenatore Resinglass Olbia)- « La gara di domenica sarà importante per dare continuità al nostro lavoro. Siamo in un buon momento, sia per quanto riguarda quello che abbiamo fatto vedere in campo nelle ultime uscite, sia perché sembra del tutto smaltita un po' di stanchezza accumulata con i 13 set giocati nella settimana del turno infrasettimale, cosa che ci sta permettendo di lavorare con qualità. Nella gara di domenica contro Casalmaggiore sarà importante dare continuità alla costruzione del gioco e nella gestione dell'attacco, aspetto che nella gara d'andata era stato deficitario anche a causa di un approccio timido alla partita. Una vittoria domenica può darci la possibilità di conquistare la matematica salvezza in casa e davanti al nostro pubblico. Sarebbe molto bello per noi, per il Club e per coloro che verranno a sostenerci al palazzetto. Siamo consapevoli che di fronte avremo una gara difficile contro un avversario in forma e in piena corsa salvezza e che farà di tutto per ostacolare il nostro percorso. È un piacere giocare gare del genere e sono sicuro che faremo il meglio ».

Claudio Cesar Cuello (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « Veniamo da buone prestazioni anche se dobbiamo ancora correggere qualcosa. Sappiamo che la partita che andiamo ad affrontare non sarà la stessa che abbiamo giocato all'andata al PalaRadi, probabilmente le abbiamo sorprese, loro arrivavano con tanti punti mentre noi ne avevamo pochi, non ci hanno sicuramente sottovalutate ma dal canto nostro noi abbiamo provato a spingere sfruttando il fattore casa. Domenica credo sarà molto più difficile, una partita dura, vera, tutti dicono che quello di Olbia è un campo ostico. Noi dovremo fare il nostro meglio per mettere in discussione il risultato ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Orocash Picco Lecco

La Tecnoteam Albese Volley Como torna in casa. E lo fa con una giornata che potrebbe diventare "storica" per il club del presidente Crimella. Un successo da tre punti domenica prossima a Casnate (PalaFrancescucci) significa la matematica certezza della salvezza, un altro anno - e sarebbe il quinto - in A2. Tra i grandi del volley in rosa. Ma.....tra Albese e la salvezza c'è Lecco, una temibile OroCash Lecco che all'andata di questa Poule Salvezza ha messo alle corde Veneriano e compagne imponendosi per 3-2. Voglio di riscatto, certo, ma anche tanta determinazione per portare a casa un successo davanti ai tifosi amici. E per permettere alla società di pianificare la nuova stagione . Dal punto di vista agonistico, coach Mauro ha preparato con il solito scrupolo - con il suo staff - la gara di domenica. Ci sono tutte le giocatrici a disposizione, morale alto dopo il bel risultato di domenica a Mondovì. Per il derby con Lecco biglietteria del Palazzetto aperta dalle 15,30 (non è prevista la prevendita online): biglietti a 10 euro intero e 5 ridotti (12/18 anni ed Over 65). Due le ex della sfida: Rimoldi in maglia albesina e Conti in quella lecchese.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Rebecca Rimoldi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024; Alessia Conti a Tecnoteam Albese Volley nel 2022/2023

Rebecca Rimoldi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Allora, sappiamo bene quanto è importante questa partita. Ma per scaramanzia non dico nulla......Partita che conta, iniziamo il girone di ritorno della Poule Salvezza. C'è tanta voglia, da parte nostra, di mettere quanti più punti possibili in cascina per restare in categoria. E per noi sarebbe il coronare al meglio il grande lavoro che abbiamo fatto con lo staff quest'anno. Lecco ha dimostrato - e lo st dimostrando ogni settimana - di voler restare a tutti i costi in categoria. Ha dimostrato anche un buonissimo gioco, ci stiamo preparando al meglio anche con i video. Sappiamo che sono avversarie ostiche e che faranno di tutto per portare a casa anche loro punti..... ».

Federico Belloni (Orocash Picco Lecco)- « Partita impegnativa inserita in un trittico di gare contro le prime della classifica (Olbia, Albese, Offanengo) e seconda trasferta consecutiva. Il 3 a 2 della gara di andata ci ha dato lo stimolo per ottenere 4 importanti vittorie consecutive. Vogliamo andare sul campo di Albese per ribadire il risultato dell'andata e rilanciarci nella lotta salvezza! ».

Bam Mondovì - Tenaglia Abruzzo Volley

La prima gara del girone di ritorno vede la BAM Mondovì ospitare la Tenaglia Abruzzo Volley. Entrambe le formazioni lotteranno per i punti in palio e risalire la classifica. Nella sfida di andata le abruzzesi si sono imposte al tiebreak. Le rossoblu affronteranno quindi la partita per riscattare la sconfitta e ribaltare il punteggio. Dalla loro, le monregalesi avranno il "fattore campo": nonostante la difficile situazione, il pubblico e gli Ultras Puma sono sempre accanto alla squadra.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Volley)

EX: Nessuno

Morgana Giubilato (Bam Mondovì)- « Non dobbiamo guardare la classifica, dovremo affrontare le prossime gare per uscire dal campo con dei punti, non solo importanti, ma indispensabili. Stiamo soffrendo per la situazione, ci spiace molto soprattutto per la città. Ci teniamo tutte tantissimo, durante la settimana stiamo lavorando sodo, ma non riusciamo ad esprimere il nostro gioco durante le partite ».

Margherita Tega (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica iniziamo il ritorno contro Mondovì, squadra non facile da affrontare. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la partita contro Casalmaggiore in cui speravamo di raccogliere qualche punto, e questo ci deve dare la carica per affrontare Mondovì con il coltello fra i denti e lottare fino all’ultimo pallone. Ho molta fiducia in questa squadra e di quello che possiamo dare stiamo lavorando al meglio per preparaci e portare a casa il miglior risultato. Ci crediamo ancora tanto alla salvezza e domenica ci servirà per riprendere la nostra scia positiva ».

