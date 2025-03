La Omag sente profumo di A1, Olbia e Offanengo salve

ROMA - Sono andate in scena questa sera la 2a di ritorno della Pool Promozione e la 1a della fase discendente della Pool Salvezza, giornate che hanno emesso verdetti importanti, con la salvezza matematica di Olbia e Offanengo, ed ha ribadito la superiorità della Omag per quel che concerne la lotta per andare in A1,.

A vincere i due scontri diretti della domenica sono le formazioni di casa: 3-0 dell’Omag-MT San Giovanni in M.no ai danni della Futura Giovani Busto Arsizio, 3-1 dell’Itas Trentino contro la Valsabbina Millenium Brescia. Sempre più vicino il traguardo promozione per le romagnole, con cinque punti di vantaggio sulla seconda a tre giornate dal termine. Il successo contro le bustocche matura in poco più di un’ora all’interno di una partita sempre tenuta sotto controllo. L’MVP Nicolini manda in doppia cifra quattro compagne: Ortolani (14), Nardo (13), Piovesan (10) e Parini (10).

Al Sanbapolis, le padrone di casa cedono il primo set alle giallonere, poi con una grande reazione conquistano 28-26 il secondo set e, sulle ali dell’entusiasmo, hanno la meglio 3-1 portandosi a cinque punti di margine sul sesto posto. Accanto a Weske, 16 punti, e alle solite Molinaro (14) e Kosareva (14), brilla Ristori, subentrata a Zojzi e autrice di 11 punti. Parallelamente, non rallenta la propria corsa la Cbf Balducci Hr Macerata, che espugna 0-3 la casa della Narconon Volley Melendugno con Decortes, 25 punti, e Bresciani, 80% di efficienza in ricezione, protagoniste.

Alle spalle delle arancionere, blinda i Playoff l’Akademia Sant’Anna Messina grazie allo 0-3 all’Us Esperia Cremona. Anche in questo caso, sono l’opposta Diop, 17 punti, e il libero Caforio, a risultare determinanti ai fini del successo. Nell’ultimo incontro, vittoria esterna della Nuvolì Altafratte Padova che sale a -2 da Brescia grazie all’1-3 in casa della Cbl Costa Volpino. Ai 20 punti di Buffo, rispondono la tedesca Grosse Scharmann, 21 punti, e la solita Esposito, 17.

In Pool Salvezza, ufficiale la permanenza in Serie A per la Resinglass Olbia, che vince 3-0 contro la Volleyball Casalmaggiore, e per la Trasporti Bressan Offanengo, caduta invece contro la Clai Imola Volley. Un’ora e venti di gioco al Geopalace, con Partenio (16) e Korhonen (14) sugli scudi. Più combattuta la partita del PalaCoim, con le padrone di casa che cedono 25-27 al primo set e poi a 22 e a 21 negli altri due. Per le imolesi sono Bulovic (13) e Stival (14) le migliori.

Due risultati che, uniti allo 0-3 con cui l’Orocash Picco Lecco supera nel derby la Tecnoteam Albese Volley Como, riportano Casalmaggiore al settimo posto, in zona retrocessione, superata proprio da Imola e dalle lecchesi. Al PalaFrancescucci grande prova di Amoruso, autrice di 21 punti e fondamentale per i tre punti. Appese ad un filo sottilissimo le speranze della Tenaglia Abruzzo Volley, nonostante il 2-3 in casa della Bam Mondovì, anch’essa a rischio, e dell’Imd Concorezzo, che perde 3-1 contro la Fgl Zuma Castelfranco Pisa. Al PalaManera, le abruzzesi rimontano dal 2-1 con Vighetto (23 punti) e Martinelli (16 con 8 muri), che si fanno preferire a Bosso (21) e Catania (17 con 5 muri). Al PalaParenti, decisivi i 24 punti di Salinas e la buona prova in ricezione e difesa di Tesi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 25-17 25-15) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 13, Parini 10, Ortolani 14, Piovesan 10, Consoli 6, Nicolini 2, Valoppi (L), Sassolini 1, Meliffi (L). Non entrate: Ravarini, Monti, Bagnoli, Clemente. All. Bellano.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza, Orlandi 8, Kone 5, Enneking 12, Zakoscielna 6, Rebora 9, Osana (L), Del Freo 3, Baratella, Landucci. Non entrate: Brandi, Zanette, Cecchetto (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Adamo, Bonomo.

Durata set: 25′, 24′, 21′; Tot: 70′.

MVP: Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

ITAS TRENTINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (21-25 28-26 25-21 25-15) –

ITAS TRENTINO: Marconato, Weske 16, Zojzi 4, Molinaro 14, Prandi 3, Kosareva 14, Fiori (L), Ristori 11, Pizzolato 2. Non entrate: Iob, Bassi, Batte, Zeni (L). All. Parusso.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 13, Meli 6, Berger 4, Pistolesi 10, Tonello 4, Scacchetti 2, Riccardi (L), Davidovic 4, Romanin 1, Trevisan (L). Non entrate: Franceschini, Bikatal, Veglia, Scognamillo. All. Solforati.

ARBITRI: Pasin, Marigliano.

Durata set: 29′, 31′, 27′, 23′; Tot: 110′.

MVP: Virginia Ristori (Itas Trentino)

Spettatori: 558

C.B.L. COSTA VOLPINO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (25-19 21-25 15-25 23-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 12, Dell’orto 1, Buffo 20, Civitico 6, Zago 8, Neciporuka 8, Gamba (L), Fumagalli 4, Tosi, Fracassetti (L). Non entrate: Dell’amico, Brandi, Yilmaz. All. Cominetti.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Talerico 4, Hart 8, Stocco 2, Esposito 17, Bovo 10, Grosse Scharmann 21, Maggipinto (L), Esposito 6, Occhinegro (L), Ghibaudo, Pridatko. Non entrate: Fiorio, Fanelli, Micheletti. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Resta, Angelucci.

Durata set: 26′, 28′, 24′, 32′; Tot: 110′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Nuvolì Altafratte Padova)

U.S. ESPERIA CREMONA – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 0-3 (19-25 19-25 18-25) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 10, Marchesini 2, Bondarenko 8, Arciprete 8, Munarini 13, Turla’ 1, Parlangeli (L), Modesti 3, Zuliani, Zorzetto. Non entrate: Maiezza. All. Mazzola.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Diop 17, Rossetto 8, Modestino 8, Carraro 4, Vernon 12, Olivotto 9, Caforio (L). Non entrate: Babatunde, Bozdeva, Trevisiol, Mason, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Bosica, Lentini.

Durata set: 29′, 28′, 28′; Tot: 85′.

MVP: Giorgia Caforio (Akademia Sant’anna Messina)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (18-25 21-25 22-25) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Biesso 8, Malik 7, Joly 8, Riparbelli 5, Caracuta, Tanase 14, Ferrario (L), Andrich 3, Badalamenti, Passaro. Non entrate: D’onofrio (L), Fioretti, Maruotti. All. Giunta.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Battista 11, Caruso 3, Decortes 25, Bulaich Simian 12, Mazzon 5, Bonelli 3, Bresciani (L), Allaoui 1, Morandini, Fiesoli. Non entrate: Sanguigni, Busolini, Mennecozzi (L), Orlandi. All. Lionetti.

ARBITRI: Di Bari, Autuori.

Durata set: 22′, 24′, 27′; Tot: 73′.

MVP: Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CLAI IMOLA VOLLEY 0-3 (25-27 22-25 21-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 11, Salvatori 6, Martinelli 15, Rodic 9, Caneva 6, Compagnin 4, Tellone (L), Bridi 1, Pinetti 1, Tommasini, Favaretto. Non entrate: Bonetti (L), Bole, Campagnolo. All. Bolzoni.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 9, Ravazzolo 10, Stival 14, Bulovic 13, Melandri 6, Rizzieri 2, Mastrilli (L), Visentin 4, Gambini, Drewnick. Non entrate: Cavalli (L), Migliorini, Stafoggia, Mescoli. All. Dominico Speek.

ARBITRI: Pernpruner, Guarneri.

Durata set: 35′, 26′, 29′; Tot: 90′.

MVP: Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – IMD CONCOREZZO 3-1 (18-25 25-18 25-23 25-19) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Salinas 24, Colzi 12, Zuccarelli 13, Vecerina 15, Fucka 12, Ferraro 1, Bisconti (L), Tesi (L), Braida, Fava, Tosi. Non entrate: Lotti. All. Bracci.

IMD CONCOREZZO: Tonello 10, Frigerio 4, Kavalenka 18, Tsitsigianni 16, Piazza 2, Allasia 2, Rocca (L), Pegoraro 9, Bianchi 1, Alberti, Bianchi, Ghezzi (L). Non entrate: Brutti, Rosina. All. Delmati.

ARBITRI: Ancona, Cruccolini.

Durata set: 25′, 28′, 34′, 28′; Tot: 115′.

MVP: Melissa Tesi (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

RESINGLASS OLBIA – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-11 25-19 25-19) –

RESINGLASS OLBIA: Fontemaggi 7, Ngolongolo 8, Pasquino 2, Partenio 16, Barbazeni 7, Korhonen 14, Blasi (L), Trampus 1. Non entrate: Kogler, Piredda, Civetta, Negri. All. Guadalupi.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Marku 2, Pincerato 2, Costagli 8, Nwokoye 2, Montano Lucumi 15, Dalla Rosa 4, Faraone (L), Bovolo 1, Perletti 1, Ribechi, Cantoni, Nosella. All. Cuello.

ARBITRI: Tundo, D’Argenio.

Durata set: 21′, 26′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Laura Partenio (Resinglass Olbia)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – OROCASH PICCO LECCO 0-3 (18-25 23-25 22-25) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 9, Rimoldi 1, Grigolo 4, Bernasconi 7, Mazzon 7, Baldi 7, Pericati (L), Colombino 7, Longobardi 5, Mancastroppa, Radice. Non entrate: Taje’, Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 9, Piacentini 7, Moroni 4, Amoruso 21, Atamah 4, Sassolini 1, Napodano (L), Conti 6, Casari, Mainetti. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Cavicchi, Papapietro.

Durata set: 23′, 29′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

BAM MONDOVI’ – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 2-3 (25-15 22-25 26-24 17-25 15-17) –

BAM MONDOVI’: Bosso 21, Catania 17, Marengo 8, Langegger 16, Tresoldi 13, Schmit 2, Giubilato (L), Lancini 1, Fini (L). Non entrate: Manig, Deambrogio. All. Basso.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 9, Mennecozzi 2, Ndoye 15, Martinelli 16, Maricevic, Petrovic 14, Pisano (L), Vighetto 23, Galuppi, Tega, Foresi. Non entrate: Bisegna. All. Ingratta.

ARBITRI: Faia, Di Lorenzo.

Durata set: 28′, 31′, 30′, 26′, 24′; Tot: 139′.

MVP: Silene Martinelli (Tenaglia Abruzzo Volley)

Spettatori: 260

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 67 (22 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 62 (21 – 4); Akademia Sant’Anna Messina 56 (19 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (18 – 7); Itas Trentino 48 (17 – 8); Valsabbina Millenium Brescia 43 (15 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 41 (14 – 11); Narconon Volley Melendugno 37 (12 – 13); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 14); C.B.L. Costa Volpino 30 (9 – 16).

IL PROSSIMO TURNO- 23/03/2025 Ore 17.00

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No Si gioca il 22/03/2025 Ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Narconon Volley Melendugno Si gioca il 21/03/2025 Ore 20.30

U.S. Esperia Cremona – C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 22/03/2025 Ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Akademia Sant’Anna Messina (22-03-2025 17:00)

Nuvoli’ Altafratte Padova – Cbf Balducci Hr Macerata

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 38 (13 – 11); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12 – 12); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28 (10 – 14); Orocash Picco Lecco 27 (9 – 15); Clai Imola Volley 27 (9 – 15); Volleyball Casalmaggiore 25 (8 – 16); Bam Mondovi’ 16 (5 – 19); Imd Concorezzo 16 (4 – 20); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 18).

IL PROSSIMO TURNO- 23/03/2025 Ore 17.00

Clai Imola Volley – Resinglass Olbia Si gioca il 22/03/2025 Ore 20.00

Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como Si gioca il 22/03/2025 Ore 21.00

Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo

Imd Concorezzo – Bam Mondovi’