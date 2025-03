Brescia-Melendugno stasera già in campo per la 3a di ritorno

ROMA - La terza di ritorno della Pool Promozione parte già oggi (ore 20.30) con l'anticipo fra Valsabbina Millenium Brescia e Narconon Volley Melendugno. Una sfida che tiene ancora viva una fiammella di speranza di entrare nei Play Off promozione per le lombarde che però distano cinque punti da Trento e sono obbligate a vincere. Nessuna speranza invece per le pugliesi che non possono più colmare il distacco che le separa dal quinto posto.

Non sarà però l’unica anomalia del fine settimana poiché, anche in vista dell’infrasettimanale della Pool di mercoledì 26 marzo, tutte le altre squadre scenderanno in campo nella giornata di sabato.

Grande attenzione sulla corsa alla promozione diretta. Primo match point per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no: a +5 sulla Cbf Balducci Hr Macerata, di scena alle ore 20 sul campo della Nuvolì Altafratte Padova, le romagnole potranno festeggiare in caso di successo e contemporanea sconfitta delle arancionere. Non sarà però un incontro scontato quello della capolista, attesa al Sanbapolis alle 17 per affrontare l’Itas Trentino, già superata all’andata (3-1) e in finale di Coppa Italia (3-0). Uno scontro d’alta classifica, che non sarà però l’unico big match di giornata perché alle ore 16 al PalaBorsani si sfideranno la Futura Giovani Busto Arsizio, al momento quarta, e l’Akademia Sant’Anna Messina, attualmente terza, in una possibile preview di Semifinale Playoff. Infine, derby regionale senza obiettivi se non quello di chiudere la stagione con più punti possibili tra l’Us Esperia Cremona e la Cbl Costa Volpino (ore 17).

Anche in Pool Salvezza previsti due anticipi al sabato, entrambi importanti in ottica permanenza in Serie A2. Separate da due punti tra il sesto e il settimo posto, la Clai Imola Volley (27 punti) e la Volleyball Casalmaggiore (25) si affronteranno a distanza ospitando in casa la Resinglass Olbia, già salva, e la Tecnoteam Albese Volley Como, molto vicina al traguardo.

Domenica gli altri tre scontri, che potrebbero sancire definitivamente due se non addirittura tre retrocessioni. Ultimissime speranze per la Tenaglia Abruzzo Volley, ultima con 15 punti, che ospiterà la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa (28), e per l’Imd Concorezzo e la Bam Mondovì, entrambe a quota 16 punti e l’una contro l’altra in uno scontro diretto senza possibilità d’appello. Infine, punti importanti in palio per l’Orocash Picco Lecco, 27 punti come Imola, che se la vedrà con la Trasporti Bressan Offanengo, già salva.

POOL PROMOZIONE-

Itas Trentino - Omag-Mt San Giovanni In M.No.

La terz’ultima giornata della Pool Promozione di Serie A2 femminile offrirà all’Itas Trentino la possibilità di provare a riscattare le recenti sconfitte rimediate all’andata e nella finale di Coppa Italia con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La capolista del girone, ormai ad un passo dalla promozione nella massima serie, sarà ospite delle gialloblù sabato 22 marzo alle ore 17 per una gara che metterà in palio tre punti ambiti da entrambe le formazioni: le riminesi puntano infatti a compiere il decisivo passo verso la Serie A1, mentre il sestetto di Michele Parusso è alla ricerca degli ultimi punti per garantirsi la quinta posizione finale che vale l’accesso al tabellone Playoff. Sono tre i precedenti in gare ufficiali con il bilancio che sorride a San Giovanni in Marignano, avanti 2-1 nel computo complessivo grazie alle due affermazioni ottenuta nella stagione in corso. Nei due roster non sono presenti ex.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No, 1 successo Itas Trentino)

EX: Allenatori: Cataldo Di Michele a San Giovanni In Marignano nel 2023/2024

Michele Parusso (Allenatore Itas Trentino)- « Arriviamo a questa partita reduci dall’importante vittoria ottenuta con Brescia, un successo che ci ha dato il giusto morale per poter lavorare al meglio durante questa settimana di avvicinamento alla sfida con San Giovanni in Marignano. L’Omag-Mt non ha bisogno di presentazioni, è sicuramente motivata per portare a casa gli ultimi punti necessari per la promozione diretta nella massima serie. Nella gara d’andata abbiamo mostrato passi avanti nel gioco, confido che il fattore casa ci possa portare a giocarcela alla pari e magari a strappare qualche punto che ci permetterebbe di avvicinarci alla quota Playoff ».

Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « È inutile dire che è una partita molto importante per noi, Trento è una squadra che conosciamo molto bene per averla studiata in occasione della finale di Coppa Italia e nella gara di andata della Pool Promozione. Abbiamo preparato in settimana la gara al meglio e ci presenteremo sabato al Sanbapolis con la massima determinazione e grinta per continuare a perseguire il nostro obiettivo ».

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno

L’anticipo della terza giornata di ritorno di Pool Promozione serve il match tra Banca Valsabbina Millenum Brescia e Narconon Volley Melendugno. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta (rispettivamente con Trento e Macerata), ma la più dolorosa è stata sicuramente quella bresciana visto che l’Itas è tornato a +5 in classifica (un allungo che consente alle ragazze di coach Parusso di provare a blindare il quinto posto e l’accesso ai Play-off). Fischio d’inizio venerdì 21 marzo, alle 20.30, al PalaGeorge. Con la sconfitta al Sanbapolis dello scorso weekend, il sogno Play-off è diventato certamente più difficile da realizzare. Se è vero che Trento è tornata distante, la matematica non ha ancora messo fine al sogno bresciano, visto che ci sono ancora nove punti a disposizione in tre gare da disputare (dopo Melendugno, la Millenium affronterà Busto Arsizio e Padova; Trento se la vedrà invece con San Giovanni, Costa Volpino e Messina). Per provare a rimettersi in pista, l’occasione è subito servita con la Narconon.”Abbiamo cercato di lavorare al meglio in settimana, dando più importanza alla qualità rispetto alla quantità, dato che i giorni che ci separano dalla gara sono stati pochi – è il commento di Denise Meli nel pre gara -. Vogliamo fare punti per continuare a inseguire il sogno Play-Off perché, nonostante la sconfitta nello scontro diretto con Trento, noi continuiamo a crederci e a dare il nostro massimo. Per farlo c’è bisogno del sostegno di tutto il palazzetto che non ha mai smesso di supportarci durante tutto il campionato e contiamo lo faccia ancora fino alla fine”. E’ stata la sconfitta casalinga dello scorso weekend a fermare un percorso di ripresa e crescita della Narconon Volley Melendugno, avviato con la vittoria su Costa Volpino e continuato con il successo su Messina. Le pugliesi arrivavano, infatti, da un inizio difficile di Pool Promozione, caratterizzato da quattro sconfitte consecutive (con Messina, Macerata, Brescia e San Giovanni) e il cambio di marcia aveva infuso loro maggiore fiducia. Ecco perché, al PalaGeorge, Caracuta e compagne proveranno a riprendere la corsa per finire al meglio la seconda fase.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020; Polina Malik a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Alice Tanase a Millenium Brescia nel 2021/2022

Denise Meli (Valsabbina Millenium Brescia)- « Abbiamo cercato di lavorare al meglio in settimana, dando più importanza alla qualità rispetto alla quantità, dato che i giorni che ci separano dalla gara sono stati pochi. Vogliamo fare punti per continuare a inseguire il sogno Play-Off perché, nonostante la sconfitta nello scontro diretto con Trento, noi continuiamo a crederci e a dare il nostro massimo. Per farlo c’è bisogno del sostegno di tutto il palazzetto che non ha mai smesso di supportarci durante tutto il campionato e contiamo lo faccia ancora fino alla fine ».

U.S. Esperia Cremona - C.B.L. Costa Volpino

Ultime due settimane di lavoro per l’Esperia Cremona, che nel weekend riaprirà le porte del PalaRadi per accogliere la CBL Costa Volpino (primo servizio alle ore 17 di sabato). La formazione orobica ha raggiunto con anticipo l’accesso alla pool promozione e cercherà una volta ancora la prima vittoria della propria post season. Allo stesso tempo, l’unica vittoria cremonese della pool risale alla gara del 23 febbraio giocata al PalaCbl, in cui le tigri vinsero l’incontro in quattro periodi. Nel confronto tra le squadre, Costa Volpino è in leggero vantaggio sui punti fatti (2113-2117), Cremona risponde con un minor numero di punti subiti (2133-2187), aces (131-109), attacchi vincenti (1237-1217) e muri punto (212-171). La partita di sabato sarà occasione, per il pubblico cremonese, di riabbracciare ben tre ex giocatrici gialloblù, Simona Buffo, Nicole Gamba e Sofia Ferrarini, quest’ultima tigre nelle scorse due stagioni agonistiche.

PRECEDENTI: 3 (3 successi U.S. Esperia Cremona)

EX: Simona Buffo a Cremona nel 2022/2023; Sofia Ferrarini a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024; Nicole Gamba a Cremona nel 2023/2024

Dalila Marchesini (U.S. Esperia Cremona)- « Rispetto alla partita di Montichiari, contro Messina c’è stato più ordine in campo durante le azioni e un atteggiamento sicuramente più aggressivo; nonostante ciò loro sono state più efficaci di noi nei punti finali. L’obiettivo della prossima partita contro Costa Volpino è quello di replicare il risultato dell’andata. In settimana ci stiamo preparando per cercare di esprimere il nostro gioco al meglio ».

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Sappiamo che sabato ci aspetta una partita tosta, giocheremo per noi stesse. Per tutto il lavoro che abbiamo messo in palestra, per l’impegno di un’intera stagione, meritiamo di giocarci questa sfida fino all’ultimo pallone e dare il meglio di noi. Loro sono una squadra forte e, nonostante l’infortunio di Taborelli, non vanno assolutamente sottovalutate. Dobbiamo restare concentrate, unite e lottare per ogni punto come abbiamo mostrato in precedenza di saper fare ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant'Anna Messina

Il terzultimo turno del girone di ritorno della Pool Promozione regala l’interessantissima sfida tra Futura Volley Giovani e Akademia Sant’Anna Messina. Le luci della Soevis Arena di Castellanza si accenderanno sul big-match di giornata, che vede le siciliane già qualificate ai Playoff Promozione e le bustocche a caccia invece dell’ultimo scatto necessario per tagliare analogo traguardo. In caso di vittoria piena di Brescia nell’anticipo di questa sera contro Melendugno, alla squadra allenata da coach Alessandro Beltrami, servirà un punto per mettere al sicuro l’accesso all’ultima e decisiva fase della stagione. In caso di successo al tie-break o sconfitta della Millenium, le Cocche sarebbero invece già qualificate indipendentemente dal risultato della sfida di domani. Un match, tra l’altro, che potrebbe costituire il primo assaggio di un confronto che dovrebbe ripresentarsi - salvo sorprese - nelle semifinali dei Playoff, quando l’obiettivo in palio sarà la promozione in A1. Nella seconda fase del campionato le giallorosse hanno mantenuto un buon ruolino di marcia, conquistando quattro successi e incassando tre sconfitte. Un po’ più complicato il cammino di Busto Arsizio che, con qualche acciacco di troppo, ha raccolto tre vittorie e quattro k.o. e anche domani dovrà fare i conti con i guai fisici di Elisa Zanette, Giada Cecchetto e Bianca Orlandi. Nella partita di andata la Futura si è imposta al tie-break con 25 punti di Enneking; 26 quelli realizzati di Binto Diop, che si presenta sul taraflex della Soevis Arena forte del secondo posto tra le migliori realizzatrici della A2 con 536 punti col 40,9% e la ragguardevole cifra di 46 ace. Si prospetta interessante anche il duello a muro, con Messina che ne ha messi a segno 242 contro i 256 di Busto Arsizio; top blocker di squadra sono Rossella Olivotto (61) e Sofia Rebora (ben 74).

PRECEDENTI: 4 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Valentina Brandi a Akademia Messina nel 2022/2023

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Mi aspettavo una Pool Promozione decisamente complicata. Affrontiamo le migliori squadre dell’altro girone e sono quelle che da agosto hanno dichiarato di voler vincere costruendo roster con nomi importanti per raggiungere questo obiettivo. Ultimamente siamo un po’ in calo anche a causa degli infortuni ma più in generale credo sia un periodo complicato per tutte vista la lunghezza della stagione. Serve ritrovare fiducia e giocare la nostra miglior pallavolo per poi affrontare il finale con maggiori sicurezze. Dobbiamo essere solo noi stesse, sperando di recuperare tutte le acciaccate e avere la squadra al completo così che ognuna possa dare il proprio contributo. Domani l’obiettivo è quello di vincere, non ci sono altri calcoli. Sarà una gara molto combattuta, Messina è una squadra fisicamente molto forte. Se riusciremo a spingere a partire dalla battuta per provare a staccare la palla da rete e limitare il loro gioco veloce, potrà essere un vantaggio; dovremo poi fare la differenza col muro-difesa ».

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Busto Arsizio è sicuramente una partita da non sottovalutare, come d'altronde lo sono tutte, sebbene sia determinante soltanto per il piazzamento play-off. Bisogna però fare attenzione, perché siamo ormai alle ultime giornate di campionato e sarà fondamentale capire in quali condizioni le squadre arriveranno alla fase finale. Insomma, una gara importante, che va letta in prospettiva delle prossime settimane per comprenderne il peso ».

Nuvolì Altafratte Padova - Cbf Balducci Hr Macerata

Tre match in otto giorni. Quasi imitando il titolo di un film comico di qualche anno fa, Nuvolì AltaFratte Padova e Cbf Balducci Hr Macerata si giocheranno in una settimana gli ultimi nove punti stagionali. Tre gare verso le quali le ospiti avranno sicuramente più aspettative, dovendo difendere la seconda piazza e magari provando a raggiungere la vetta, rispetto ad una Nuvolì che nelle ultime tre uscite proverà ad incrementare il proprio bottino di vittorie in una stagione già fantastica, e se poi le gialloblù dovessero superare Brescia e la sua sesta piazza, tanto meglio! La prima uscita le vedrà di fronte a Trebaseleghe sabato alle ore 20:00 rimettendo in campo la sfida dell’andata nella quale l’opposta Clara Decortes fu la vera mattatrice con 24 punti e soprattutto un solo errore ed un servizio errato, quello dell’andata che è l’unico precedente tra le due società, un 3-0 in favore delle marchigiane ma una Nuvolì uscita dal campo a testa alta. Match da libro Cuore per la centrale arancionera Alessia Mazzon, nativa da Santa Giustina in Colle (sede di AltaFratte Volley) e quindi impegnata sabato contro i suoi inizi pallavolistici.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno

Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Quella di sabato sarà un’altra bella sfida, la penultima in casa, mi aspetto una gara simile a quella contro San Giovanni in Marignano, giocheremo contro un’altra formazione che ambisce al salto di categoria, ben attrezzata e solida in tutti i reparti. Sono certa che daremo filo da torcere come abbiamo fatto del resto in tutti i match casalinghi, sarà una sfida di alto livello e non vediamo l’ora di giocarcela al meglio, divertendoci noi in campo e divertendo il nostro pubblico ».

Camilla Sangugni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di domani a Padova sarà una gara molto impegnativa, le nostre avversarie sono una squadra compatta, unita, con battuta e muro molto forti e che sa mettere parecchio in difficoltà. E' una delle ultime partite della Pool Promozione, perciò noi faremo del nostro meglio per garantirci il secondo posto. Siamo pronte, ci alleniamo bene, è un periodo molto impegnativo però siamo in fiducia quindi speriamo di ottenere un altro bel risultato ».

POOL SALVEZZA-

Clai Imola Volley - Resinglass Olbia

La Clai è finalmente tornata a respirare aria pulita. Con la meravigliosa ed importantissima vittoria strappata la scorsa domenica sul campo della capolista Offanengo (0-3 il finale inappellabile al PalaCoim), Stival e compagne sembrano aver definitivamente voltato pagina dopo un periodo piuttosto buio e costellato da una consistente serie di bocconi amari da ingoiare. Oltre a ciò, l’aspetto pratico che dopo l’ultimo turno di campionato ha portato maggior soddisfazione in tutto l’ambiente è indubbiamente stato il controsorpasso effettuato in classifica ai danni di Casalmaggiore (sconfitta nettamente 3-0 sul campo di Olbia nell’ultimo turno), con le santernine ora seste (ed ipoteticamente salve...) e con due punti di margine da difendere proprio nei confronti della temibile formazione cremonese. Il piccolo vantaggio accumulato, ovviamente, non è per nulla rassicurante e non può assolutamente far dormire sonni tranquilli a Bulovic e socie quando alla fine del campionato mancano ancora quattro gare tutte assolutamente decisive, ma le ultime due luccicanti vittorie, peraltro entrambe centrate in trasferta su campi molto difficili, hanno senza dubbio ridato slancio e convinzione al gruppo guidato dalla coppia di tecnici formata da Massimo Benedetti e Dominico Speek. Capitan Mastrilli e compagne hanno già dimostrato in svariate occasioni di dare il proprio meglio quando si trovano con le spalle al muro e si può quindi guardare al futuro con discreto ottimismo, anche se il successo interno manca addirittura dallo scorso 16 febbraio e la continuità nelle gare casalinghe è sempre stata piuttosto latitante durante tutta questa annata. Il pubblico imolese ha comunque bisogno di togliersi in fretta dagli occhi il brutto scivolone interno con Altino di qualche settimana fa (netto 0-3 per le abruzzesi) e non vede l’ora di esultare compatto per un successo tanto atteso che avvicinerebbe di un altro passo Imola ad un traguardo davvero storico. Occhio ad Olbia, formazione molto ben strutturata e che non viaggerà fino a qui per fare la comparsa, e massima attenzione a questo infuocato finale di stagione, dove la Clai si giocherà tutto negli ultimi quattro match desiderosa di prolungare questo sogno e di regalare l’ennesima soddisfazione a tutta la città. All’andata, nel match giocato lo scorso 19 febbraio al GeoPalace di Olbia, le padrone di casa dovettero sudare cinque lunghi set per avere la meglio sulla Clai, combattiva ma incapace di tornare a casa dalla Sardegna con una vittoria che avrebbe avuto enorme prestigio e soprattutto portato punti pesantissimi per la classifica. Assoluta protagonista della gara (e top-scorer di serata) fu l'opposto finlandese Piia Korhonen, capace di mettere a terra 26 palloni ed assolutamente decisiva per le sorti della sfida, mentre per Imola a referto si registrarono 20 marcature di Bulovic, 15 di Stival e 10 di Pomili.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Resinglass Olbia

EX: Nessuno

Emma Rizzieri (Clai Imola Volley)- « Arriviamo alle ultime partite con tanta voglia di dimostrare chi siamo, aiutandoci e sostenendoci ad ogni punto, con la consapevolezza dei nostri mezzi e dei nostri punti di forza. Vincere aiuta a vincere assolutamente, le ultime due partite le abbiamo affrontate con la cattiveria giusta e dobbiamo continuare ad essere lucide e concentrate. La partita di sabato sarà super importante per cercare di rimanere sopra la zona retrocessione in questo concitato finale. Olbia è una squadra molto ostica, noi dobbiamo andare in campo con la giusta mentalità e rimanere sempre concentrate con l’unico obiettivo di mettere le mani su tre punti davvero fondamentali ».

Dino Guadalupi (Resinglass Olbia)- « Conquistata la matematica salvezza, il nostro obiettivo diventa continuare a fare il massimo in ogni gara per onorare il campionato, il Club e noi stessi. Ci stiamo esprimendo ad ottimi livelli e in fiducia, cosa che ci da la spinta e l'entusiasmo di proseguire su questa strada. Stiamo riuscendo a sfruttare nuove armi nel gioco su cui stiamo lavorando, cosa che testimonia la voglia di continuare a far bene. Ci attende come al solito una gara dura contro un avversario che ha trovato stabilità dopo qualche cambiamento nel roster risalente all'ultima parte di regular season e che ha avuto il tempo ormai di essere interiorizzato. Faremo qualche aggiustamento rispetto alla gara d'andata dove non avevamo brillato in alcune situazioni di muro. Per il resto proveremo a portare la qualità di gioco che abbiamo mostrato nelle ultime gare ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Dopo un mese esatto lontana dalle mura casalinghe, la Tenaglia Abruzzo Volley torna in scena al PalaBCC di Vasto per lo scontro che vale la seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza. In terra abruzzese farà visita la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, formazione toscana alla ricerca di punti fondamentali in vista dell’imminente chiusura del campionato. La partita di andata, conclusasi con un netto 3-0 a favore delle rossoblu, lascia i presupposti giusti per sperare in un altrettanto risultato positivo, anche se le pisane hanno dimostrato di aver ritrovato un buon gioco ed essere più decise che mai nel tenere la categoria. L’auspicata vittoria altinese potrebbero risultare vana per quanto riguarda il discorso classifica: la conquista di un punto da parte di Lecco e Imola o un successo netto di Casalmaggiore chiuderebbe definitivamente il discorso salvezza e condannerebbe la squadra del presidente Papa alla matematica retrocessione. Certo questo non sarà lo spirito con cui le rossoblu approcceranno la gara, ma la deludente prima fase di campionato - chiusa a soli 5 punti - punisce pesantemente le nostre beniamine a un verdetto più che ingiusto se considerate le ultime prestazioni viste. Al di là di ogni verdetto, ciò che conta è continuare a esprimere una bella pallavolo e abbandonare l’ultima posizione in graduatoria, almeno per il fattore morale.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tenaglia Abruzzo Volley)

EX: Nessuno

Michela Pisano (Tenaglia Abruzzo Volley)- « La partita di domenica va affrontata come l’andata. - dice il libero Pisano - C’è bisogno di un’attenzione completa sui dettagli al fine di portare a casa il risultato pieno, non solo per smuovere la classifica ma per continuare una scia positiva innalzando il morale. L’obiettivo salvezza è ormai lontano ma noi non smetteremo mai di provarci fino all’ultima palla, sperando soprattutto nel supporto del pubblico. Vi aspettiamo domenica! ».

Veronica Bisconti (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Quello di domenica è un match chiave, come d’altronde tutti gli altri che ci attendono da qui alla fine della Pool. È per noi anche un’occasione di riscatto rispetto alla partita di andata. Sappiamo che Altino si presenterà alla gara coltivando le ultime speranze di salvezza, farà di tutto per rimanere aggrappata a questa categoria. Dal canto nostro, abbiamo altrettanto bisogno di vincere perché i giochi sono ancora tutti aperti. Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Dovremo avere il giusto approccio alla partita, sicuramente dovremo dare molto di più rispetto alla gara di andata ».

Volleyball Casalmaggiore - Tecnoteam Albese Volley Como

Dopo la sfortunata trasferta di Olbia, è giunta l'ora per capitan Giulia Pincerato e compagne di tornare nella propria tana per due importantissime gare consecutive prima del rush finale che le vedrà concludere il campionato lontano da casa. La prima di queste due partite interne vede la Volleyball Casalmaggiore scendere sul taraflex del PalaRadi di Cremona ospitando la Tecnoteam Albese Volley Como, terza della classe della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Fischio d'inizio fissato per le ore 21 dell'anticipo di sabato 22 marzo, dirigono Raffaella Ayroldi e Marco Laghi, Daniele Rossi al video check con Liliana Sofi al referto elettronico. Sarà importante far valere il fattore campo per le rosa che saranno impegnate da qui alla fine del campionato in quattro vere e proprie finali il cui esito deciderà la permanenza o meno delle casalasche nella Serie A2. Praticamente sin dall'inizio del campionato, le rosa hanno dimostrato di saper dare filo da torcere a tante squadre anche molto attrezzate tra le propria mura amiche e, sicuramente, riuscire ad incamerare tutti i sei punti in palio nelle due prossime gare potrebbe mettere una seria ipoteca sulla salvezza. Dal canto loro le avversarie vorranno riscattarsi dalla sconfitta interna nel derby contro Lecco di settimana scorsa e trovare la salvezza matematica il prima possibile. Per Albese arriva il secondo match-ball per la salvezza. Dopo aver sciupato malamente il primo - domenica scorsa a Casnate - ora per Veneriano e compagne una nuova opportunità per "blindare" la permanenza in A2 per il quarto anno di fila. Ma.....tra il dire ed il fare, c'è di mezzo una formazione ostica come Casalmaggiore, superata all'andata (3-1 in casa) e domani sera ancora sulla strada Tecnoteam per la seconda di ritorno Poule Salvezza. IN campo, in anticipo, al PalaRadi di Cremona, terreno da sempre ostico per la squadra lariana. Coach Mauro e le sue giocatrici desiderose di rialzare la testa dopo la sconfitta di domenica con Lecco (0-3 a Casnate).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Alessandra Ribechi (Volleyball Casalmaggiore)- « La gara contro Olbia non è andata sicuramente come speravamo, non siamo riuscite a mettere bene in campo il nostro gioco e loro sono state molto brave a metterci in difficoltà soprattutto con i loro pallonetti. Ora torniamo a giocare in casa e vogliamo esprimere il nostro miglior gioco. In queste quattro gare che ci mancano, che sono tutte finali per noi, speriamo di riuscire a ripagare tutti i sacrifici che tutti stiamo facendo a partire dal Presidente, passando per lo staff, noi giocatrici e tutta la società ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Andiamo a giocare sul terreno di Cremona contro Casalmaggiore, formazione che ha molta storia e che sta cercando punti salvezza come noi. Sappiamo bene le difficoltà di questo incontro e vogliamo riscattare una prestazione opaca di domenica contro Lecco. Dunque, da parte nostra, si va a Cremona con la convinzione di poter fare bene. Conosciamo benissimo il valore della squadra cremonese, non sarà certo una gara agevole per noi: prevedo una battaglia ».

Orocash Picco Lecco - Trasporti Bressan Offanengo

Orocash Picco Lecco torna in campo domenica 23 marzo al centro sportivo Bione e ospita la capolista Offanengo. Le ospiti si presentano già salve con un bottino di 38 punti, mentre sono le biancorosse a giocarsi il finale di stagione in corsa. Impossibile sbagliare con quattro squadre nell’arco di pochi punti. La vittoria netta contro Albese ha consentito a Lecco di recuperare alcuni punti essenziali per rimanere in corsa, ma saranno le ultime quattro partite a decretare l’esito della stagione e la permanenza o meno in A2. Ricordiamo che Picco è a 27 punti insieme a Clai Imola mentre Castelfranco è a 28 punti e a 25 punti troviamo Volleyball Casalmaggiore. “Dopo il derby torniamo in palestra avendo giocato una buona gara. L’opportunità di stare in categoria è viva, ma il gruppo di quattro squadre compattate in due punti è ancora li. Non dobbiamo mollare nemmeno un punto. Sappiamo che Offanengo è già salva e arriverà convinta di fare bene” spiega Gianfranco Milano.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Orocash Picco Lecco, 4 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Anna Caneva a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024; Rachele Nardelli a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2023/2024

Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)- « Contro Offanengo dobbiamo portare a casa punti importanti per la classifica e per rimanere fuori dalla zona retrocessione. Offanengo è matematicamente salva, ma questo non deve essere motivo di distrazione per noi. Noi proveremo a continuare l’ottimo lavoro fatto domenica contro Albese, spingendo in palestra come ogni giorno ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Lecco è in buona forma, sta facendo bene e al pari delle altre rivali ha bisogno di punti salvezza. Noi dobbiamo andare al Bione e riscattare il risultato negativo di domenica scorsa contro Imola. Siamo contenti della salvezza matematica, anche se non penso che fosse un obiettivo in discussione dall'inizio della pool salvezza essendo primi in classifica. Ora cerchiamo di onorare le ultime partite nel migliore dei modi, che è anche ciò che la società ed io abbiamo chiesto alle ragazze ».

Imd Concorezzo - Bam Mondovì

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bam Mondovì)

EX: Veronica Allasia a Bam Mondovì nel 2023/2024 - Allenatori: Davide Alessandro Delmati a Bam Mondovì nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Alessia Marengo (Bam Mondovì)- « Domenica scorsa ci siamo spente in alcuni momenti, siamo state molto altanelanti. Abbiamo cercato di portare a casa punti, ma purtroppo non siamo riuscite a raggiungere quello che volevamo. A Concorezzo dovremmo lottare su tutte la palle, fino alla fine, mettendo in campo la nostra pallavolo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL A3ª GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Venerdì: 21 marzo 2025, ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Galletti Denise, Pasquali Fabio

Sabato 22 marzo 2025, ore 16.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Galteri Andrea, Selmi Matteo

Sabato 22 marzo 2025, ore 17.00

Itas Trentino - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Sessolo Maurina, Mazzarà Antonio

U.S. Esperia Cremona - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Villano Dalila, Polenta Martin

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, De Nard Andrea

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 67, Cbf Balducci Hr Macerata 62, Akademia Sant'Anna Messina 56, Futura Giovani Busto Arsizio 52, Itas Trentino 48, Valsabbina Millenium Brescia 43, Nuvolì Altafratte Padova 41, Narconon Volley Melendugno 37, U.S. Esperia Cremona 35, C.B.L. Costa Volpino 30.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL A3ª GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.00

Clai Imola Volley - Resinglass Olbia Arbitri: Mancuso Alberto, Giulietti Fabrizio

Sabato 22 marzo 2025, ore 21.00

Volleyball Casalmaggiore - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Ayroldi Raffaella, Laghi Marco

Domenica 23 marzo 2025, ore 17.00

Tenaglia Abruzzo Volley - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Pasciari Luigi, Candeloro Eleonora

Orocash Picco Lecco - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Stellato Giuseppina, Pasin Marco

Imd Concorezzo - Bam Mondovì Arbitri: Russo Roberto, Peccia Luigi

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 38, Trasporti Bressan Offanengo 38, Tecnoteam Albese Volley Como 34, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28, Orocash Picco Lecco 27, Clai Imola Volley 27, Volleyball Casalmaggiore 25, Bam Mondovì 16, Imd Concorezzo 16, Tenaglia Abruzzo Volley 15.