Per Brescia contro Melendugno tre punti che valgono una speranza

MONTICHIARI (BRESCIA)- La Valsabbina Millenium Brescia supera in quattro set 3-1 (25-23, 25-19, 22-25 ,29-27), al termine di una partita combattuta al di la del risultato, la Narconon Melendugno, nell'anticipo della 3a di ritorno , e alimenta la speranza di entrare nei Play Off portandosi a soli due punti dal quinto posto, in attesa delle partite di domani.

Determinanti le prestazioni delle centrali bresciane, con Viola Tonello, MVP della gara, autrice di 12 punti con il 50% di efficienza in attacco, e Denise Meli, altrettanto incisiva con 15 punti. A orchestrare il gioco in maniera impeccabile è stata la regista Chiara Scacchetti, capace di distribuire con efficacia e varietà, mandando in doppia cifra anche le tre laterali: Mija Siftar (18 punti, 54% in attacco), Lara Davidovic (10 punti) e Aurora Pistolesi (19 punti).

Dall’altra parte della rete, la squadra salentina ha mostrato grande carattere, riuscendo a riaprire il match con la vittoria del terzo set e lottando fino ai vantaggi nel quarto, senza però riuscire a forzare il tie-break. Sugli scudi Alice Tanase, top scorer del match con 20 punti, seguita da Jessica Joly (15 punti) e Chiara Riparbelli (14 punti).

Il successo permette alle giallonere di tornare a -2 dal quarto posto di Trento

Coach Solforati sceglie Scacchetti in regia, incrociata a Davidovic; al centro ci sono Tonello e Meli, in posto 4 Siftar e Pistolesi, con Trevisan e Riccardi liberi. Coach Giunta risponde con Caracuta-Malik, Biesso-Riparbelli; Tanase-Joly, con D’Onofrio libero.

In avvio di gara, Melendugno parte aggressiva (2-4), ma la Millenium riesce a rimanerle attaccata (7-8). Le pugliesi accelerano ancora con Joly (7-10), ma Siftar ristabilisce subito la parità (12-12). Inizia quindi un testa a testa che prosegue fino al 16-16, poi è ancora la Narconon ad allungare con Tanase e Joly (16-18), ma è un nulla di fatto perchè il muro di Meli sigla il 18-18. Sul 20-21, arriva il momento di Romanin e Berger, che sostituiscono Scacchetti e Davidovic. Sul finale, Brescia si accende e, con Siftar, conquista il set point (24-22). L’errore di Tanase al servizio consegna il parziale alle Leonesse (25-23).

Il botta e risposta prosegue anche nel secondo set: la Millenium prova ad allungare con Tonello (5-3), ma Tanase ristabilisce l’equilibrio (8-8). La Valsabbina, però, ha ormai ingranato la marcia vincente: il muro di Pistolesi vale il 10-8, quello di Tonello il 16-12. Melendugno prova a reagire, ma Brescia corre troppo forte: Meli mette a terra il 22-16, poi ci pensa Pistolesi che prima si prende il set point (24-19) e poi chiude la battaglia (25-19).

La reazione della Narconon arriva nel terzo parziale. Tanase rientra in campo e mette subito la firma sul set (3-7). La Millenium si affida alle sue centrali e recupera lo svantaggio (6-7). Allora Joly prende iniziativa per tentare il decollo pugliese (7-10) e Malik continua l’ascesa (9-13). Pistolesi prova ad arginare il distacco prima a rete (12-15) e poi dai 9 metri (15-17). Proprio quando la Valsabbina si fa più vicina (l’ace di Scacchetti sigla il 18-19), Melendugno parte in volata: chiude Joly sul 22-25. Nel frattempo, sul 22-24 sono entrate Romanin e Berger su Davidovic e Scacchetti.

Dopo un iniziale botta e risposta, la Millenium prova ad allungare con la solita Pistolesi (7-4), ma Melendugno non la lascia scappare: il pressing è vincente e l’errore di Siftar in attacco ristabilisce la parità (10-10). Brescia diventa troppo fallosa, la Narconon ne approfitta e, con Malik e Riparbelli, scappa sul +3 (13-16). Sul 14-16 entrano nuovamente Romanin e Berger su Davidovic e Scacchetti. La Millenium non ci sta e lo dimostra lottando su ogni pallone: Scacchetti gioca d’astuzia conquistando il 19-20 e il muro di Meli vale il 20-20. Il finale è da cardiopalma: la Valsabbina riesce a conquistare il set point con Pistolesi (24-23), ma l’invasione di Tonello rimanda tutto ai vantaggi. Decide la gara Scacchetti: il suo ace vale il 29-27 e regala tre punti fondamentali alle Leonesse.

Mvp della gara è Viola Tonello, autrice di 12 punti, premiata da Marco Mandelli della concessionaria Suzuki Liberini, match sponsor di gara.

Dei 101 punti realizzati dalla Valsabbina, 7 sono ace e 7 i muri vincenti. La Narconon ha ottenuto, invece, 94 punti di cui 2 ace e 4 blocks.

I protagonisti-

Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Brescia)- « Oggettivamente, non abbiamo giocato una bellissima partita. Arrivati a questo punto, però, contano solo i punti. Abbiamo portato a casa tre punti e questo è l’importante. La partita sembrava incanalata nella direzione giusta perchè, dopo qualche difficoltà ad ingranare, abbiamo iniziato a giocare bene. Poi abbiamo rallentato troppo ed è diminuita l’aggressività in campo. Rientrare dentro la partita non è mai semplice. Per fortuna, con un colpo di coda, siamo riusciti a portare a casa il quarto set. Abbiamo saputo soffrire: anche questa è una qualità importante ».

Alice Tanase (Narconon Melendugno)- « Sono sempre emozionata quando rientro al PalaGeorge. Purtroppo è andata così: quando le individualità di Brescia emergono, c’è poco da fare. Siamo state brave a rimanere attaccate. Poi, alla fine, qualche disattenzione e errore di troppo ci ha penalizzate. Comunque abbiamo fatto una buona stagione e abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato ».

Il tabellino-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-23 25-19 22-25 29-27)–

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 18, Meli 15, Davidovic 10, Pistolesi 19, Tonello 12, Scacchetti 5, Riccardi (L), Trevisan (L), Berger, Romanin. Non entrate: Franceschini, Scognamillo, Veglia. All. Solforati.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 15, Riparbelli 14, Caracuta 1, Tanase 20, Biesso 6, Malik 10, Ferrario (L), Andrich 3, Maruotti 1, Badalamenti. Non entrate: Passaro, D'onofrio (L), Fioretti. All. Giunta.

ARBITRI: Galletti, Pasquali.

Durata set: 27', 26', 29', 35'; Tot: 117'.

MVP: Viola Tonello (Valsabbina Millenium Brescia)