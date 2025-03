In tre scendono in B: Concorezzo, Mondovì e Altino

Vittoria molto importante per l’Orocash Picco Lecco che, davanti ad una Trasporti Bressan Offanengo già salva, compie il suo dovere e conquista tre punti pesanti, che le permettono di scavalcare nuovamente Casalmaggiore e Imola. Le neroverdi provano a rimanere attaccate alla partita, ma la necessità di punti fa la differenza a favore della squadra lecchese. Top scorer Amoruso con 18 punti, alle sue spalle a referto Mangani (12) e Martinelli (11).

Non basta alla Bam Mondovì il successo per 0-3 in casa dell’Imd Concorezzo: i risultati del weekend condannano infatti entrambe le formazioni alla Serie B1. Il match dura un’ora e mezza, le padrone di casa non vanno oltre i 19 punti del primo e del secondo parziale mentre chiudono a 17 il terzo. Prestazione maiuscola da parte di Bosso, 25 punti con il 40% dal campo, 6 ace e 1 muro.

Retrocessione ufficiale anche per la Tenaglia Abruzzo Volley, che cede 1-3 alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Le abruzzesi vincono il primo set, poi provano a contendere gli altri alla formazione toscana che però, implacabile, riesce sempre a mantenere più lucidità nei finali di parziale. Top scorer Zuccarelli con 20 punti a referto, la migliore delle padrone di casa è Petrovic con 15.

I TABELLINI-

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA 1-3 (25-17 20-25 21-25 22-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 9, Mennecozzi 1, Ndoye 9, Martinelli 8, Vighetto 10, Petrovic 15, Pisano (L), Maricevic 8, Tega 4, Galuppi, Bisegna, Foresi. All. Ingratta.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 11, Fucka 8, Ferraro 2, Salinas 10, Colzi 5, Zuccarelli 20, Bisconti (L), Fava 4, Tosi, Tesi (L). Non entrate: Braida, Lotti. All. Bracci.

ARBITRI: Pasciari, Candeloro.

Durata set: 24′, 25′, 28′, 33′; Tot: 110′.

MVP: Tatijana Fucka(FGL-Zuma Castelfranco Pisa)

OROCASH PICCO LECCO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-15 25-21 25-19) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 4, Moroni 9, Amoruso 18, Atamah 7, Sassolini 1, Napodano, Conti, Casari. Non entrate: Severin, Mainetti. All. Milano.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 2, Salvatori 1, Martinelli 11, Rodic 2, Caneva 4, Compagnin 2, Bole 7, Campagnolo 1, Pinetti 1, Favaretto 1, Tellone, Bridi. Non entrate: Tommasini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Stellato, Pasin.

Durata set: 23′, 29′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

IMD CONCOREZZO – BAM MONDOVI’ 0-3 (19-25 19-25 17-25) –

IMD CONCOREZZO: Rosina 1, Bianchi 6, Brutti 5, Bianchi 13, Pegoraro 10, Alberti 1, Rocca (L), Ghezzi (L). Non entrate: Tsitsigianni, Piazza, Frigerio, Tonello, Allasia, Kavalenka. All. Delmati.

BAM MONDOVI’: Langegger 2, Tresoldi 8, Schmit 1, Bosso 25, Catania 5, Marengo 7, Giubilato (L), Lancini 4, Deambrogio 2, Fini (L), Manig. All. Basso.

ARBITRI: Russo, Peccia.

Durata set: 26′, 27′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Maria Teresa Bosso (Bam Mondovì)

Spettatori: 86

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Clai Imola Volley - Resinglass Olbia 3-0 (25-21, 25-13, 25-21) Giocata ieri

Tenaglia Abruzzo Volley - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 22-25);

Volleyball Casalmaggiore - Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)Giocata ieri;

Orocash Picco Lecco - Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-15, 25-21, 25-19);

Imd Concorezzo - Bam Mondovì 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)

LA CLASSIFICA-

Resinglass Olbia 38, Trasporti Bressan Offanengo 38, Tecnoteam Albese Volley Como 34, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 31, Orocash Picco Lecco 30, Clai Imola Volley 30, Volleyball Casalmaggiore 28, Bam Mondovì 19, Imd Concorezzo 16, Tenaglia Abruzzo Volley 15.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 29 marzo 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Imd Concorezzo

Domenica 30 marzo 2025, ore 15.00

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Resinglass Olbia

Domenica 30 marzo 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Tecnoteam Albese Volley Como

Orocash Picco Lecco - Tenaglia Abruzzo Volley

Bam Mondovì - Trasporti Bressan Offanengo