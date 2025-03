Macerata-Trento e Futura-Messina le sfide Play Off

A definire la griglia i risultati dell’ultima giornata di Pool Promozione. La Futura Giovani Busto Arsizio è riuscita a mantenere il terzo posto grazie al successo per 3-1 sulla Cbf Balducci Hr Macerata, che le ha permesso di restare davanti all’Akademia Sant’Anna Messina, vincente per 3-0 contro l’Itas Trentino, grazie al maggior numero di vittorie (21 a 20). Al PalaBorsani, dopo un primo set chiuso 28-26, le arancionere hanno pareggiato i conti dominando la seconda frazione (13-25) ma hanno poi ceduto 25-18 e 25-23. Merito di un’ottima Rebora, 15 punti (3 muri) e di Zanette, 22 punti come l’opposta avversaria, Decortes. Al PalaRescifina trionfo netto delle siciliane contro le trentine, sempre prive di Kosareva e Giuliani: il match è durato poco più di un’ora, con Diop letale con 22 realizzazioni.

Nulla da fare per la Valsabbina Millenium Brescia, che ha salutato il sogno Playoff perdendo 3-2 in casa della Nuvolì Altafratte Padova. Incontro molto divertente a Trebaseleghe, con le padovane avanti sia nel primo che nel terzo set e le bresciane brave a rispondere colpo su colpo portando la contesa al tie-break. Dove la squadra di coach Sinibaldi si è dimostrata più lucida, con un’eloquente differenza in attacco: 41% di efficienza contro l’8% delle avversarie. MVP la libero Maggipinto, grande contributo difensivo e 66% di efficienza in ricezione, la tedesca Grosse Scharmann e l’ex Fiorio hanno messo a terra rispettivamente 16 punti e 15 punti mentre la migliore delle giallonere è stata Siftar con 23.

Infine, nelle due partite senza posizioni di classifica in palio, la Narconon Volley Melendugno ha avuto la meglio sulla Cbl Costa Volpino mentre l’Omag-MT San Giovanni in M.no ha mantenuto la sua imbattibilità nella seconda fase piegando l’Us Esperia Cremona. In Puglia, le padrone di casa hanno lasciato il primo set alle ospiti per poi ribaltare l’incontro con i 14 punti dell’MVP Maruotti e i 15 di un’eccellente Biesso (6 muri vincenti). Al PalaRadi, le gialloblu hanno impegnato la capolista fino al 30-32 del primo set, poi hanno strappato il secondo (25-23) prima di cedere 1-3. Diverse secondo linee in campo per coach Bellano, che però hanno risposto più che presente: bene in regia Bagnoli, 20 punti a testa per Ravarini e Sassolini, mentre per le padrone di casa buona la prova di Bellia (18).

In Pool Salvezza, successo importante per la Volleyball Casalmaggiore, che al PalaRadi ha superato l’Imd Concorezzo, già retrocessa, per 3-0. Solo nel secondo set le brianzole sono riuscite a tenere testa alle casalasche, cedendo però 25-20 nel finale dopo il 25-15 del primo set e il 25-18 dell’ultimo. MVP la libero Faraone, 81% di efficienza in ricezione, solito contributo di Montano Lucumì, a referto con 26 punti. Menzione d’onore alla giovanissima classe 2011 Arianna Manfredini, che con il suo ingresso in campo è diventata a 13 anni e 4 mesi la più giovane esordiente in Serie A. Tre punti che, in attesa delle partite della domenica, portano la squadra di coach Cuello al quinto posto, sopra Lecco e Imola.

I tabellini-

U.S. ESPERIA CREMONA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (30-32 25-23 17-25 22-25) –

U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 18, Marchesini 8, Bondarenko 11, Arciprete 9, Munarini 12, Turla’ 1, Parlangeli (L), Zuliani 3, Modesti 2, Zorzetto, Maiezza. All. Mazzola.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 4, Parini 12, Ravarini 20, Sassolini 20, Consoli 9, Bagnoli 3, Valoppi (L), Ortolani 12, Clemente 2, Nicolini, Monti. Non entrate: Meliffi (L), Piovesan. All. Bellano.

ARBITRI: De Nard, Resta.

Durata set: 37′, 30′, 23′, 27′; Tot: 117′.

MVP: Alexandra Ravarini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-20 21-25 25-20 22-25 15-11) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 10, Bovo 11, Grosse Scharmann 16, Fiorio 15, Hart 4, Ghibaudo 4, Maggipinto (L), Esposito 9, Talerico 3, Stocco 2, Pridatko. Non entrate: Occhinegro (L), Bianchi, Fanelli. All. Sinibaldi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 14, Tonello 6, Scacchetti, Siftar 23, Meli 5, Davidovic 10, Riccardi (L), Berger 7, Franceschini 2, Romanin 1, Trevisan (L). Non entrate: Scognamillo. All. Solforati.

ARBITRI: Bosica, Pazzaglini.

Durata set: 25′, 27′, 27′, 27′, 16′; Tot: 122′.

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (22-25 25-21 25-17 25-23) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Fioretti 6, Malik 12, Joly 5, Biesso 15, Caracuta, Tanase 13, Ferrario (L), Maruotti 14, Andrich 3, Passaro, D’onofrio, Badalamenti. All. Giunta.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Buffo 14, Brandi 12, Zago 16, Neciporuka 3, Ferrarini 9, Dell’orto 2, Gamba (L), Yilmaz 5, Fumagalli 3, Tosi 1, Dell’amico. Non entrate: Fracassetti (L), Civitico. All. Cominetti.

ARBITRI: Ayroldi, Traversa.

Durata set: 27′, 27′, 22′, 28′; Tot: 104′.

MVP: Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-16 25-14 25-21) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 9, Modestino 11, Carraro 2, Vernon 9, Olivotto 12, Diop 22, Caforio (L). Non entrate: Guzin, Norgini (L), Babatunde, Bozdeva, Trevisiol, Mason. All. Bonafede.

ITAS TRENTINO: Zojzi 11, Molinaro 3, Prandi 1, Ristori 3, Marconato 7, Weske 9, Fiori (L), Bassi 5, Pizzolato, Batte. Non entrate: Zeni, Iob. All. Parusso.

ARBITRI: Colucci, Spinnicchia.

Durata set: 21′, 22′, 25′; Tot: 68′.

MVP: Binto Diop (Akademia Messina)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (28-26 13-25 25-18 25-23) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 15, Monza 4, Enneking 13, Kone 6, Zanette 22, Cecchetto (L), Landucci 1, Del Freo, Brandi, Zakoscielna. Non entrate: Baratella, Spiriti, Osana (L). All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 11, Bonelli 2, Battista 7, Caruso 9, Decortes 22, Bulaich Simian 4, Bresciani (L), Fiesoli 10, Morandini, Allaoui, Mennecozzi (L). Non entrate: Orlandi, Sanguigni, Busolini. All. Lionetti.

ARBITRI: Giorgianni, Ancona.

Durata set: 32′, 25′, 23′, 31′; Tot: 111′.

MVP: Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)

I RISULTATI-

U.S. Esperia Cremona-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (30-32, 25-23, 17-25, 22-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-20, 21-25, 25-20, 22-25, 15-11)

Narconon Volley Melendugno-C.B.L. Costa Volpino 3-1 (22-25, 25-21, 25-17, 25-23)

Akademia Sant’Anna Messina-Itas Trentino 3-0 (25-16, 25-14, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (28-26, 13-25, 25-18, 25-23)

LA CLASSIFICA FINALE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 76 (25 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 68 (23 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 60 (21 – 7); Akademia Sant’Anna Messina 60 (20 – 8); Itas Trentino 49 (17 – 11); Valsabbina Millenium Brescia 47 (16 – 12); Nuvoli’ Altafratte Padova 46 (16 – 12); Narconon Volley Melendugno 40 (13 – 15); U.S. Esperia Cremona 35 (11 – 17); C.B.L. Costa Volpino 35 (11 – 17).

LE SFIDE PLAY OFF-

Cbf Balducci Hr Macerata- Itas Trentino

Futura Giovani Busto Arsizio-Akademia Sant’Anna Messina