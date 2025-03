Nella penultima della Pool Salvezza successi per Pisa, Imola, Lecco e Offanengo 

ROMA- Pernultimo turno della Pool Salvezza di A2 Femminile che ha lasciato immutate le posizioni in classifica. Cinque squadre i tre punti lotteranno domenica prossima per evitare il quart'ultimo posto che vale il declassamento.

Passo importante verso la salvezza per la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, che al PalaParenti regola 3-1 la capolista Resinglass Olbia. Dopo l’1-1 iniziale, sono le toscane a piazzare l’allungo decisivo, vincendo 25-21 il terzo set e poi dominando la quarta frazione 25-12. Protagonista con 24 punti l’MVP Salinas, bene anche le centrali Fucka e Fava, 24 punti con 6 muri in coppia. Per le sarde, comunque già salve, 11 punti a testa di Korhonen e Partenio.

Vincono anche altre due formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere: la Clai Imola Volley festeggia nello scontro diretto con la Tecnoteam Albese Volley Como, l’Orocash Picco Lecco supera la Tenaglia Abruzzo Volley per 3-1. Due risultati che permettono alle squadre guidate da coach Speek e coach Milano di effettuare il controsorpasso ai danni di Casalmaggiore, nuovamente al settimo posto. Al PalaRuggi, il 3-0 matura in un’ora e mezza di gioco, con Melandri assoluta protagonista con 13 punti di cui 6 muri vincenti. Al Pala Al Bione, la solita Amoruso piazza 27 punti e, insieme a Moroni (16 con 4 muri) e Mangani (14 con 3 ace), neutralizza i tentativi delle abruzzesi di strappare punti.

Nell’ultima sfida, ritrova la prima posizione in classifica la Trasporti Bressan Offanengo, che espugna 0-3 il campo della già retrocessa Bam Mondovì. A mettersi in mostra la giovane classe ’05 Compagnin, scelta in regia da coach Bolzoni: prova da MVP per la palleggiatrice, che manda in doppia cifra Martinelli (13 punti) e Salvatori (11).

I tabellini-

CLAI IMOLA VOLLEY – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-19 25-23 25-21) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 6, Ravazzolo 8, Stival 13, Bulovic 11, Melandri 13, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Mescoli 5, Visentin, Gambini, Drewnick. Non entrate: Cavalli (L), Migliorini, Stafoggia. All. Dominico Speek.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 8, Bernasconi 3, Colombino 3, Longobardi 14, Veneriano 7, Rimoldi, Pericati (L), Mazzon 13, Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Parini, Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Cruccolini, Marani.

Durata set: 25′, 29′, 28′; Tot: 82′.

MVP: Laura Melandri (Clai Imola Volley)

Spettatori: 500.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – RESINGLASS OLBIA 3-1 (25-23 19-25 25-21 25-12) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Fucka 14, Ferraro 5, Salinas 24, Fava 10, Zuccarelli 9, Vecerina 13, Bisconti (L), Lotti 1, Braida, Tosi, Tesi (L). Non entrate: Colzi. All. Bracci.

RESINGLASS OLBIA: Partenio 11, Barbazeni 4, Korhonen 11, Trampus 6, Ngolongolo 6, Pasquino 5, Blasi (L), Fontemaggi 9, Negri 4, Piredda 3, Civetta. Non entrate: Kogler. All. Guadalupi.

ARBITRI: Testa, Proietti.

Durata set: 31′, 25′, 29′, 21′; Tot: 106′.

MVP: Candela Sol Salinas (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

OROCASH PICCO LECCO – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 3-1 (25-20 24-26 25-21 25-22) –

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 14, Piacentini 6, Moroni 16, Amoruso 27, Atamah 12, Sassolini 3, Napodano (L), Conti, Mainetti, Casari. Non entrate: Severin, Monti. All. Milano.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 8, Mennecozzi, Ndoye 2, Martinelli 12, Maricevic 10, Petrovic 14, Pisano (L), Tega 10, Vighetto 7, Foresi 1, Galuppi (L). Non entrate: Bisegna. All. Ingratta.

ARBITRI: Pernpruner, Kronaj.

Durata set: 25′, 35′, 25′, 30′; Tot: 115′.

MVP: Giorgia Amoruso (Orocash Picco Lecco)

BAM MONDOVI’ – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 0-3 (20-25 16-25 22-25) –

BAM MONDOVI’: Langegger 7, Tresoldi 7, Schmit 2, Bosso 6, Catania 5, Viscioni 7, Giubilato (L), Marengo 2, Lancini 1, Manig 1. Non entrate: Fini (L), Deambrogio. All. Basso.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Rodic 2, Salvatori 11, Martinelli 13, Pinetti 8, Caneva 4, Compagnin 1, Tellone (L), Campagnolo 4, Favaretto 4, Bole 2, Tommasini, Bridi. Non entrate: Nardelli (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Mazzara’, Scotti.

Durata set: 29′, 24′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Giorgia Compagnin (Trasporti Bressan Offanengo)

Spettatori: 230

I RISULTATI-

Clai Imola Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Resinglass Olbia 3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 25-12)

Volleyball Casalmaggiore-Imd Concorezzo 3-0 (25-15, 25-20, 25-18) Giocata ieri

Orocash Picco Lecco-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-20, 24-26, 25-21, 25-22)

Bam Mondovì-Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 13); Resinglass Olbia 38 (13 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 34 (12 – 14); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 15); Clai Imola Volley 33 (11 – 15); Orocash Picco Lecco 33 (11 – 15); Volleyball Casalmaggiore 31 (10 – 16); Bam Mondovì 19 (6 – 20); Imd Concorezzo 16 (4 – 22); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 20).

IL PROSSIMO TURNO 06/04/2025 Ore 17.00-

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco

Resinglass Olbia – Bam Mondovi’