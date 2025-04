Play Off Promozione: Macerata supera Trento, Messina fa il colpo in trasferta

Perde invece il fattore campo la Futura Giovani Busto Arsizio, che al PalaBorsani cede 1-3 all’Akademia Sant’Anna Messina. Uno scontro dove a fare la differenza sono sicuramente il primo e l’ultimo set, vinti entrambi dalle siciliane 24-26 e 23-25. Nel mezzo, terminato 18-25 il secondo set, con le bustocche che si fanno preferire soltanto nella terza frazione (25-19). In una gara così equilibrata, determinanti sicuramente gli errori: la squadra di coach Beltrami regala praticamente un set alle avversarie facendone 25 contro i 16 delle ospiti. A referto, i 20 punti di Enneking e i 22 di Zanette vengono di fatto annullati dai 19 di Diop, dagli 11 di Vernon e dalla bella prova delle centrali di coach Bonafede, Modestino e Olivotto, sugli scudi con 15 (6 muri) e 12 (2 muri) punti a testa. Entrambe le Gara 2, già potenzialmente decisive essendo i confronti al meglio delle tre partite, si giocheranno mercoledì 9 aprile: fischio d’inizio alle 19 al PalaRescifina per Messina-Busto, partenza alle 20.30 al Sanbàpolis per Trento-Macerata.

LE DUE SFIDE-

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino

Missione compiuta in Gara 1 di Semifinale Playoff Serie A2 Tigotà per la CBF Balducci HR che batte l’Itas Trentino 3-1 e si porta avanti nella serie: mercoledì sera in Gara 2 a Trento le arancionere avranno già l’occasione di staccare il biglietto per la Finale. Al Fontescodella un match per lunghi tratti equilibrato e vinto dalle ragazze di coach Lionetti con cinismo e lucidità, soprattutto nei finali di primo e quarto set. Top scorer Clara Decortes che firma ben 30 punti (52%), MVP Federica Busolini entrata a gara in corso e molto incisiva dal terzo set in poi a muro e in attacco (6 punti con 2 muri). In doppia cifra anche Valeria Battista (14 punti col 50% in attacco). L’Itas, nonostante le due assenze in banda, vende cara la pelle con i 19 punti di Weske, un servizio pungente (5 ace) e 9 muri vincenti (3 per Marconato). Il primo set è di alto livello in attacco per entrambe le formazioni (47% Macerata, 52% Trento), Decortes e Weske si sfidano con 8 punti a testa: le arancionere trovano il break nel cuore del parziale e lo tengono fino in fondo, resistendo al ritorno dell’Itas dal 24-19 al 24-23, ci pensa Decortes per il 25-23. Le trentine ci provano nel secondo set (2-6) ma si va punto a punto fino al 15-14, poi sale in cattedra il muro Itas che porta la formazione di Parusso ad un break di 0-6, con l’attacco maceratese che da quel momento in poi va in difficoltà: è lo strappo decisivo verso il 18-25 finale, Zojzi protagonista con 7 punti (3 muri). La CBF Balducci HR accusa il colpo in avvio di terzo set (1-5), poi ricostruisce piano piano il suo gioco con la solita Decortes (8 punti) e il positivo ingresso di Busolini (100%): quello del 22-17 è il break decisivo, l’attacco di Trento crolla al 23%. Il quarto è battaglia vera fino in fondo: la CBF Balducci HR si appoggia sui colpi di Battista (8 punti), l’Itas arriva prima al set ball (22-24) ma il muro arancionero non ci sta e con Bulaich chiude la contesa con un cinico break di 4-0 per il 26-24 conclusivo.

I protagonisti-

Federica Busolini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Una vittoria molto pesante soprattutto secondo me per lo spirito, perché questo deve essere il ritmo, la grinta, la voglia, che ci mettiamo in tutte le partite su tutti i palloni. Si sa che i playoff sono una storia a parte, si è visto oggi, però la cosa importante è continuare a spingere sempre, su ogni pallone anche quando ci mettono in difficoltà ed è stata la chiave di oggi. La nostra fortuna più grande è quella di avere veramente due sestetti che possono stare in campo, e si vede che ogni volta che qualcuno entra dà il suo apporto ».

Beatrice Molinaro (Itas Trentino)- « Sono felice a metà, sono molto fiera da una parte, perché abbiamo reagito nonostante il momento di difficoltà, abbiamo avuto degli infortuni, siamo contate ed è complicato, non sono giustificazioni però mi è piaciuta la reazione del gruppo. È stata una partita molto, molto combattuta, intensa, e mi dispiace per il finale di quel quarto set dove, ovviamente, sono i dettagli che fanno la differenza. Ci sta in una partita così lunga e combattuta ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - ITAS TRENTINO 3-1 (25-23 18-25 25-20 26-24) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzon 9, Bonelli 2, Bulaich Simian 6, Caruso 2, Decortes 30, Fiesoli 9, Bresciani (L), Battista 14, Busolini 6, Allaoui, Morandini. Non entrate: Sanguigni, Orlandi, Fabbroni (L). All. Lionetti.

ITAS TRENTINO: Marconato 12, Weske 19, Ristori 8, Molinaro 9, Prandi 8, Zojzi 10, Fiori (L), Pizzolato 1, Bassi. Non entrate: Iob, Batte, Zeni. All. Parusso.

ARBITRI: Angelucci, Stellato.

Durata set: 26', 28', 28', 29'; Tot: 111'.

MVP: Federica Busolini (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 719.

Futura Giovani Busto Arsizio - Akademia Sant'Anna Messina

Salta subito il fattore-campo nella serie di semifinale Playoff tra Futura Volley e Akademia Sant’Anna. È Messina a vincere gara-1, con Busto Arsizio che arriva ad un passo dal tie-break (22-20 nel quarto set) ma non riesce a trovare il guizzo decisivo dopo aver riaperto già una volta la gara sull’11-16 del terzo parziale. Per le siciliane l’MVP è Mychael Vernon con 11 punti, top scorer invece Diop con 19 e il 41% in attacco. In casa bustocca spiccano i 22 punti di Zanette e i 20 di Enneking. Mercoledì 9 aprile gara-2 al PalaRescifina con le Cocche chiamate all’impresa per riportare la serie alla Soevis Arena. Il primo tentativo di fuga porta il marchio delle siciliane (3-7). Fulminea la reazione delle bustocche, che con l’ottimo timing a muro su Diop vanno avanti (8-7). Con una Zanette tuttofare la Futura allunga (18-14) ma viene fermata dalla doccia fredda dell’infortunio a Kone. Messina torna al comando (21-23, 22-24), le Cocche annullano due set-point ma sul 24 pari è Diop a chiuderla. Nella seconda frazione ci provano le Cocche (12-9) ma l’Akademia Sant’Anna ricuce il gap (12 pari) e poi scappa via con Diop e Modestino a scavare il +4 (15-19). Busto Arsizio commette qualche errore di troppo che agevola il compito delle ospiti (16-22). La Futura prova a rimanere attaccata alla gara con tutte le sue forze (1-3, 4-5, 5-7). Sull’11-16 non sembrano esserci molte speranze ma è proprio in quel momento che le Cocche si accendono e risalgono sul 17 pari. Landucci e Enneking danno la spinta (21-18), il "murone" di Rebora avvicina Busto Arsizio al traguardo (23-18) con la schiacciatrice americana che riapre i giochi. È ancora l’Akademia Sant’Anna ad accelerare (5-10). Sul 6-12 le biancorosse si scuotono e con la nuova energia di Brandi prima impattano a quota 13 e poi provano anche ad andare via (16-14). La Futura Volley resta avanti fino al 22-20 ma proprio sul più bello un paio di errori condannano Rebora e compagne, con Modestino a muro a sigillare l’1-3.

I protagonisti-

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo state troppo frettolose in alcune situazioni. Loro hanno battuto tatticamente bene e lo abbiamo sofferto, non riuscendo ad esprimere il nostro gioco veloce al centro. È stato tutto un rincorrere; sapevano che era difficile, mercoledì faremo di tutto per portare a gara-3 la serie. Sappiamo la qualità che riusciamo a mettere in campo sistemando solo alcune cose, anche se la nostra ricezione a volte è un po’ mancata. Dovremo essere brave a lasciar scivolare subito le cose e da domani testa subito in palestra. Questi sono i playoff ».

Fabio Bonafede (Allenatore Akademia Sant'Anna Messina)- « Credo sia stata una bellissima partita. Il pubblico si è sicuramente divertito, di fronte a due squadre che hanno onorato gara 1 dei Play-Off. Noi abbiamo fatto bene sotto alcuni aspetti, ma ci sono stati momenti di buio che non sono una novità. Però, siamo cresciuti anche in questo, nella maturità di gestirli e poi andare a prendere gli avversari sul piano dell'agonismo". Grande equilibrio in campo; sono stati i dettagli a fare la differenza: "Le due squadre si equivalgono e, infatti, quando si sono incontrate in Pool, pur avendo vinto Futura, è come se avessero chiuso in parità. Come nei tie-break, anche stasera hanno deciso gli episodi". Tante verifiche al video-check: "E' la pallavolo moderna, bisogna adeguarsi. Forse, servirebbe trovare un metodo di valutazione oggettivo". Adesso, si giocherà mercoledì 9 in Sicilia: "Sarà un altro match equilibratissimo. Per il momento, pensiamo a recuperare energie ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA 1-3 (24-26 18-25 25-19 23-25) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 11, Rebora 11, Monza 2, Enneking 20, Kone 2, Zanette 22, Cecchetto (L), Landucci 6, Baratella, Del Freo, Brandi. Non entrate: Zakoscielna, Osana (L), Spiriti. All. Beltrami.

AKADEMIA SANT'ANNA MESSINA: Carraro 3, Vernon 11, Olivotto 12, Diop 19, Rossetto 9, Modestino 15, Caforio (L), Mason 1. Non entrate: Babatunde, Bozdeva, Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Mesiano, Russo.

Durata set: 32', 26', 30', 33'; Tot: 121'.

MVP: Mychael Vernon (Messina)

GARA 2 DI SEMIFINALI -

Mercoledì: 9 aprile 2025, ore 19.00

Akademia Sant'Anna Messina - Futura Giovani Busto Arsizio

Mercoledì: 9 aprile 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Cbf Balducci Hr Macerata