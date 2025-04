Play Off Promozione: Macerata-Trento sfida per raggiungere Messina in finale

I primi due scontri sono stati entrambi molto equilibrati: in Gara 1, sono stati due i punti di differenza complessivi tra le due formazioni, con le arancionere in grado di imporsi 3-1; in Gara 2 sono state invece le trentine a mostrare tutte le loro qualità, spuntandola al tie-break al termine di oltre due ore e mezza di partita. Ora l’ultimo confronto, con Messina che aspetta di conoscere l’avversaria nell’appuntamento finale che consegnerà la Serie A1. Per coach Lionetti sarà fondamentale ritrovare la lucidità dalle proprie schiacciatrici, mentre Decortes, 59 punti in due partite, e Mazzon, 24 punti in Gara 2 con 7 muri, dovranno mostrare continuità. Dall’altro lato del campo, coach Parusso dovrà invece spingere Zojzi e Ristori, chiamate al non facile compito di sostituire Kosareva e Giuliani, a mantenere il livello mostrato nelle prime due partite, accompagnando Weske, 39 punti, nel reparto offensivo.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Itas Trentino)

EX: Asia Bonelli a Trentino Volley nel 2022/2023; Silvia Fiori a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Dayana Kosareva a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Beatrice Molinaro a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « La prima cosa che bisogna fare approcciando Gara 3 è sicuramente resettare tutto e ritornare a fare quello che sappiamo, e soprattutto essere molto più decisi su alcune situazioni che non ci hanno premiato nell'ultima uscita. In Gara 2 gli avversari sono stati più cinici, sicuramente non abbiamo fatto bene per quanto riguarda i break subiti, ma secondo me siamo stati molto bravi in difesa. Soprattutto abbiamo avuto una grossa carenza in attacco, quindi in questo aspetto dobbiamo essere molto più efficaci e dare il massimo per riuscire a portare a casa la qualificazione alla Finale Playoff ».

Aneta Zojzi (Itas Trentino)- « Già nella prima partita della serie la squadra aveva dimostrato di essere viva e carica, a Trento in gara-2 abbiamo compiuto un ulteriore step in avanti facendo emergere un grande spirito di squadra. Ora ci siamo guadagnate la possibilità di poter tornare nelle Marche per giocarci la qualificazione alla Finale dei Playoff: serviranno sicuramente tanta pazienza e la capacità di rimanere unite e concentrate anche nei momenti di difficoltà: gara-2 è stata la dimostrazione che ce la possiamo fare ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Itas Trentino Arbitri: Pasin Marco, Cruccolini Beatrice Serie 1-1