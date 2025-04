Play Off: Macerata-Messina, parte la sfida alla promozione

MACERATA -La Serie A2 Tigotà è pronta per vivere l'ultimo atto della stagione 2024-25. Dopo la promozione di San Giovanni in Marignano, saranno la Cbf Balducci Hr Macerata e l'Akademia Sant'Anna Messina a contendersi l'ultimo posto disponibile per la Serie A1. Il primo appuntamento della Serie di Finale Promozione è previsto per domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, a Macerata alle ore 18, si proseguirà poi mercoledì 23 aprile al PalaRescifina di Messina (ore 19). In caso di pareggio, lo scontro definitivo in programma sabato 26 aprile nuovamente al Fontescodella (ore 20.30). Tutti i match saranno in diretta su VBTV. Dopo l'eliminazione nelle Semifinali della scorsa stagione, per mano di Busto Arsizio e Talmassons, le due formazioni guidate da coach Valerio Lionetti, all'esordio da primo allenatore in Serie A, e da coach Fabio Bonafede, già in panchina nelle promozioni di Bolzano (2014-15) e Vallefoglia (2020-21), sono tornate da grandi protagoniste e si affronteranno nel capitolo finale dei Playoff che consentirà il passaggio al massimo campionato. Una Serie che si prospetta equilibrata e ricca di spunti. Da un lato un nome su tutti: Giulia Bresciani, vera e propria donna promozione con quattro salti di categoria. Dall'altro, la prima volta di una squadra siciliana in una Finale Promozione, seconda isolana dopo il club sardo di Tortolì (2003-04). E ancora le storie delle coppie Decortes-Diop e Bonelli-Mason, che si fronteggeranno dopo aver vissuto momenti indimenticabili nelle rispettive promozioni di Roma nella stagione 2020-21 e di Trento nel 2022-23.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Akademia Sant'Anna Messina, 2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valeria Battista a Akademia Messina nel 2023/2024

Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita che andremo ad affrontare domenica sarà molto importante, giochiamo contro una squadra davvero forte come Messina, che è una delle migliori, in particolare nella gestione muro difesa, di questo campionato. È una partita fondamentale anche perché è la Gara 1 di una Finale importantissima per entrambe le squadre, ci giochiamo infatti la possibilità di poter salire in Serie A1. Ovviamente Messina farà di tutto per portare a casa la prima sfida, e la stessa cosa faremo anche noi: il match, dunque, sarà veramente difficile dal punto di vista mentale. Per molte di noi sarà la prima esperienza in un Finale, ma siamo cariche e pronte a dare mille per mille e cercare soprattutto di puntare a mettere in campo il nostro miglior gioco in assoluto ».

Fabio Bonafede (Akademia Sant'Anna Messina)- « Centrata una salvezza inaspettata il primo anno, raggiunte la semifinale play-off e di Coppa Italia il secondo, e la finalissima il terzo, è una soddisfazione enorme essere giunti sin qui. Non è da tutti, soprattutto per una società giovane come Akademia Sant'Anna. Aver anticipato i tempi con tale velocità rappresenta un risultato storico, per il quale dobbiamo farci trovare pronti. Dopo la vittoria contro Busto Arsizio, complimenti sì, ma zero euforie. Del resto, sebbene l'ingresso in finale sia un traguardo prestigioso, non abbiamo ancora conquistato nulla. Pertanto, massima concentrazione sul prossimo match, anche perché la CBF Balducci H.R. Macerata è una corazzata, meritevole al pari di Messina di essere arrivata in fondo. In campo si affronteranno due formazioni che si conoscono bene e che hanno avuto un pizzico di continuità in più rispetto alle altre. Uno scenario che renderà la contesa ulteriormente interessante. Sarà una sfida da preparare con serenità, consapevoli che la componente psicologica pesa quanto quella tecnica. Dal canto nostro, abbiamo un gruppo navigato, con atlete che hanno già vinto altrove, accomunate da una significativa cultura del lavoro. Le ragazze si impegnano molto, e lo hanno dimostrato sempre. In un campionato come la Serie A2 è normale attraversare alti e bassi, ma ciò che conta è l'esito conclusivo. Al di là di chi alzerà il trofeo, ogni esperienza è unica. Dobbiamo goderci il momento e provare a portare a casa il meglio. Spero nel sostegno di tanta gente: deve essere una splendida festa di pallavolo, in cui, insieme a Macerata, offrire uno spettacolo capace di emozionare e avvicinare maggiormente le persone a uno sport stupendo ».

PLAY OFF A2 FEMMINILE GARA 1 DI FINALE-

Domenica 20 aprile 2025, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Akademia Sant'Anna Messina Arbitri: Cecconato Luca, Lentini Gianmarco