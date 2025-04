Play Off: Messina-Macerata atto secondo verso l'A1

MESSINA- Sfida per l'A1 atto secondo. Domani alle 19.00 al PalaRescifina l'Akademia Sant'Anna e la Balducci Macerata saranno di fronte per Gara 2 della finale Play Off. Le SuperGirls di coach Bonafede, archiviata la pesante sconfitta di Macerata in gara 1 della serie di Finalissime Play-Off, sono rientrate nelle prime ore della mattina di lunedì 21 dalle Marche. Poco il tempo a disposizione per tornare in palestra e lavorare sui vari aspetti della sconfitta maturata il giorno di Pasqua . Di contro la Balducci punta al colpo in trasferta che potrebbe regalarle il pass per l’A1. Nella città marchigiana l’attesa è febbrile tanto che, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Macerata, sarà allestito un maxischermo presso il palasport Fontescodella di Macerata per i tifosi che vorranno seguire il match in diretta.