Costa Volpino ingaggia Linda Mangani

LA CARRIERA-

Linda Mangani, è ormai una veterana del campionato di serie A2 dove ha esordito nella stagione 2017-18 con la maglia del Club Italia Crai. Nelle stagioni successive è rimasta in categoria prima a Soverato, Poi a Marsala e infine a Montecchio, prima del salto in serie A1 con Casalmaggiore con i cui colori ha disputato due annate.

Le parole di Linda Mangani

« E’ un piacere essere qui, venendo qui sono stata colpita dalla bellezza della zona. Il progetto sportivo è ambizioso, ho parlato con persone che hanno tanta voglia di fare e di migliorare e penso che per me sia il progetto migliore per quest’anno. Mi aspetto grandi cose perché la squadra è di livello, mi piacciono tutti i componenti e gli obiettivi sono alti, cercheremo di fare il meglio possibile e di divertirci. Io sono un jolly nel senso che cerco di fare bene in tutti i fondamentali, sono solare e spero di portare anche allegria in campo ».

Le parole del tecnico Luciano Cominetti

« É una scelta che ci permette di rinforzare il gruppo squadra perche per noi e’ importante avere tre attaccanti di caratura importante e che possono interscambiarsi in un campionato lungo come l’A2. Linda é una ragazza con ottime caratteristiche offensive e sa comunque difendersi anche negli altri fondamentali ».