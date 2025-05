La friulana Beatrice Molinaro a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Beatrice Molinaro , centrale friulana nata a Monfalcone, ha deciso di accettare le proposte della CDA Volley Talmassons FVG, formazione della sua regione, per cercare di contribuire la risalita della team in A1 dopo la retrocessione maturata nell'ultimo campionato.

LA CARRIERA-

Una carriera ricca di traguardi importanti per Molinaro, cresciuta nello Sporting Club Cervignano e poi protagonista in club prestigiosi: dalla promozione in A2 con Itas Martignacco all’approdo in Serie A1 con Savino Del Bene Scandicci, dove ha debuttato anche in Champions League. Nel suo percorso, tappe significative anche con Trento, Cuneo e Macerata, che ne hanno consolidato il profilo come una delle centrali più affidabili e complete del panorama nazionale.

Il suo ritorno in Friuli rappresenta non solo un arricchimento tecnico per il roster di coach Leonardo Barbieri, ma anche un segnale forte della volontà del club di costruire una squadra che sappia unire qualità ed identità territoriale.

Le parole di Beatrice Molinaro

«Le sensazioni sono molto positive, sono stata accolta benissimo e non vedo l’ora di cominciare. Porterò in campo tutta la mia esperienza, consapevole anche del ruolo di guida che mi aspetta, essendo una delle più grandi del gruppo. Credo molto nella forza del collettivo: creare un bel clima di squadra sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Tornare a casa, in Friuli, è per me motivo di grande entusiasmo. Ho sempre seguito da vicino la CDA e ho percepito l’affetto del pubblico. Spero che anche quest’anno i tifosi siano numerosissimi: il loro supporto può fare la differenza ».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« È da tempo che cercavamo di portare Beatrice a Talmassons. Ai tempi di Martignacco avevamo già avuto un primo contatto, poi le nostre strade si sono incrociate più volte senza mai trovarsi al momento giusto. Oggi finalmente ci siamo. È una giocatrice che conosce perfettamente la pallavolo di alto livello: milita in Serie A1 dal 2019 ed è un innesto che alza subito il livello della nostra rosa. Con lei vogliamo costruire qualcosa di duraturo: il suo profilo è ideale anche per un’eventuale riconquista della A1 ».

Le parole del direttore generale Fabrizio Cattelan

« L’anno scorso siamo arrivati tardi in A1, con poco margine sul mercato. Quest’anno, invece, abbiamo avuto tempo e visione per costruire un roster all’altezza. Beatrice, con la sua esperienza e il suo attaccamento al territorio, è una delle prime pietre su cui vogliamo fondare un progetto vincente. L’obiettivo è chiaro: tornare subito in Serie A1, lottare per la Coppa Italia e farlo con un’identità forte. Il fatto che Beatrice sia friulana rappresenta un valore aggiunto: il pubblico potrà identificarsi ancor di più con questa squadra ».