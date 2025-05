Volley Mercato: Offanengo rinforza il centro con Eva Ravazzolo

OFFANENGO (CREMONA)- Secondo volto nuovo per la Trasporti Bressan Offanengo in vista del prossimo campionato di A2 femminile. Dopo aver annunciato l’arrivo dell’opposta Valentina Zago , il Volley Offanengo dà il benvenuto alla centrale Eva Ravazzolo. Il nuovo ingresso nel roster è il quinto tassello neroverde, il secondo nel reparto centrale dopo la conferma di Anna Caneva. Il mosaico contempla anche altre due conferme, la palleggiatrice Giorgia Compagnin e la schiacciatrice Rachele Nardelli, e un altro volto nuovo, l’opposta Valentina Zago.

LA CARRIERA-

Nata il 28 ottobre 1999, trevigiana di Casacorba (frazione di Vedelago), la Ravazzolo è cresciuta pallavolisticamente nel Giorgione (società di Castelfranco Veneto), dove è maturata fino al 2022 prima del biennio in B1 a Crema. Nella scorsa stagione, l’esordio in A2 con la maglia della Clai Imola, centrando la salvezza.

Le parole di Eva Ravazzolo

« Ho accettato volentieri la proposta di Offanengo perché è un buon progetto, inoltre conoscevo un po’ l’ambiente avendo giocato due anni nella vicina Crema. Sono contenta della scorsa stagione con Imola, per la salvezza meritata seppur sudata e anche a livello personale: il mio obiettivo era giocare per mettermi in mostra in serie A a 25 anni. Il muro è il mio fondamentale migliore e che mi piace maggiormente, vorrei migliorare soprattutto in attacco, anche se c’è sempre da crescere in tutto. La mia nuova avventura neroverde? Sono carica, nei primissimi allenamenti ho conosciuto un po’ l’ambiente. A Offanengo si lavora bene sotto tutti i punti di vista e le prime impressioni sono sicuramente buone ».

Le parole del vice presidente Silvia Bressan

« Eva Ravazzolo è un’atleta che avevamo già visto all’opera a Crema in B1, dove aveva già fatto vedere determinazione e grinta, doti che ha confermato anche nella scorsa stagione a Imola nel suo primo anno di A2. Pur essendo “matricola”, ha subito brillato soprattutto nel fondamentale del muro, risultando la quinta miglior interprete di tutta l’A2 (83 block vincenti), precedendo anche atlete più esperte ».