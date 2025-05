Volley Mercato: Kenia Carcaces torna in Italia, giocherà a Messina

MESSINA- La fuoriclasse cubana Kenia Carcaces a trentanove anni, sarà di nuovo protagonista nel nostro campionato. Dopo le stagioni passate in Grecia nel Panathīnaïkos ha firmato per l'Akademia Sant'Anna Messina. Un valore aggiunto importante per il club siciliano che potrà avvalersi di una schiacciatrice dal curriculum immenso: 5 campionati cubani, 2 scudetti svizzeri, 2 coppe di Svizzera 1 campionato greco, 1 coppa panamericana, 1 oro ai giochi panamericani e uno scaffale pieno di premi individuali. Nel nostro campionato ha già militato a Casalmaggiore, Perugia, Vallefoglia e Novara.