Volley Mercato: Francesca Michieletto giocherà a Brescia

Giocatrice mancina di posto 4, Francesca è apprezzata per la sua completezza tecnica, la solidità in ricezione e la capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi. Oltre all’indoor, vanta esperienze di alto livello nel beach volley, con partecipazioni a tornei internazionali e medaglie conquistate nel circuito italiano. Nel 2019, Michieletto è stata sostenuta proprio da Millenium nel percorso degli Assoluti di Beach Volley, in coppia prima con Carolina Ferraris e poi con Michela Lantignotti, centrando il terzo posto al Campionato Assoluto di Caorle e una prestigiosa seconda posizione nella Coppa Italia 2×2 a Catania.

Dopo due stagioni nella massima serie, la nuova Leonessa è pronta a entrare a far parte del roster guidato da coach Solforati e dal suo staff, con la determinazione di raggiungere gli ambiziosi obiettivi del sodalizio del presidente Catania

LA CARRIERA-

Nata a Trento il 10 settembre 1997, alta 184 cm, Francesca è cresciuta in una famiglia dove la pallavolo è una vera e propria tradizione, visto che è figlia dell’ex pallavolista Riccardo e sorella di Alessandro, attuale schiacciatore della Nazionale Italiana e dell’Itas Trentino.

Dopo gli esordi nel settore giovanile dell’Argentario Trento in B2, ha disputato ben otto stagioni consecutive in Serie A2, vestendo le maglie di Delta Informatica Trentino, Montecchio, Cus Torino, Futura Busto Arsizio e CBF Balducci Macerata. Proprio con quest’ultima, ha conquistato la promozione in A1 nel 2022, impresa replicata l’anno successivo con l’Itas Trentino, dove è stata protagonista assoluta e premiata come MVP della Serie A2 2023. Nella stagione 2023/2024 ha esordito nella massima serie con Trento, per poi trasferirsi alla Megabox Vallefoglia, sempre in A1, nella stagione 2024/2025.

Le parole di Francesca Michieletto

« Ringrazio la società per aver deciso di puntare su di me per questa stagione molto importante e simbolica, che sarà per Millenium la decima in Serie A. Non posso che essere contenta di entrare a far parte di questa realtà che inizia ad essere storica, soprattutto sul territorio bresciano, e a cui sono legata da tanti ricordi, sia perchè in carriera abbiamo condiviso, in parte, qualche esperienza, sia perchè ho bei ricordi personali al PalaGeorge. Per me, è anche un ritorno ai miei esordi pallavolistici. Mi auguro sia l’inizio di qualcosa di bello. Non posso far altro che invitare tutti i nostri tifosi al palazzetto per condividere questo percorso con noi. Proveremo a far divertire le persone e abbiamo bisogno di tanta gente che condivida con noi questo cammino! ».