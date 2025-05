Volley Mercato: Nicole Busetti sarà il libero di Costa Volpino

LA CARRIERA-

Libero classe 2005 Nicole ha disputato le ultime due stagioni in serie B1 con la maglia della Don Colleoni Trescore. Bergamasca, nata nel Martinengo Volley, ha fatto il suo esordio tra i grandi con la maglia della Chorus Volley Bergamo in serie B2 ed ora vestirà la nostra maglia conoscendo il campionato di serie A2, dove si affaccia per la prima volta alle spalle di un libero di grande esperienza e qualità che potrà guidarla nel suo percorso di crescita.

Le parole di Nicole Busetti

« Ho scelto Costa Volpino perché penso mi possa far crescere tanto sia dal punto di vista tecnico, che professionale. Sono molto determinata e ambiziosa e in campo non mollo mai. Dopo aver trascorso due stagioni in serie B1volevo alzare l’asticella e non appena ho ricevuto la chiamata da Costa Volpino non ho esitato, penso che le mie compagne e Luciano Cominetti mi insegneranno tanto. Mi aspetto una squadra molto competitiva e unita da cui imparare tanto ».

Le parole del tecnico Luciano Cominetti

« Busetti è solida in ricezione e siccome stavamo cercando un libero da affiancare a Gamba abbiamo scelto un prospetto giovane ma che potrà crescere e fare molto molto bene ».