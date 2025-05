Sitting Femminile: bis tricolore per Parma

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI)- La Cedacri GiocoParmaVCCesena si conferma Campione d'Italia nel sitting femminile vincendo nettamente 3-0 (25-20, 25-12, 25-19) , al Pala Falcone di Pomigliano d'Arco, la finale contro le tradizionali rivali della Dream Volley Pisa.

Ceccon e compagne hanno dunque interrotto, negli ultimi due anni, l’egemonia del team toscano che aveva vinto tutte e sei le precedenti edizioni del Campionato Italiano. Il 30 marzo si era disputata tra queste due squadre la finale di Champions Cup Femminile e anche in quell’occasione era stata la Cedacri a conquistare il titolo laureandosi campione d’Europa.

Presenti alla cerimonia di premiazione i consiglieri federali Luigi Saetta, Giusy Piredda e Vincenzo Santomassimo, il vice presidente del CR Fipav Campania Felice Vecchione e il presidente del CT Fipav Napoli Carmine Menna.

Primo parziale sempre in equilibrio nella prima metà (5-5, 9-9, 16-16). La prima squadra a cercare l’affondo è la Dream Volley Pisa che si porta a +3, sul 17-20, costringendo coach Marmiroli a richiamare le sue in panchina grazie al time out. Al rientro dal tempo tecnico, la Cedacri Parma cambia marcia e, con Bosio in battuta, infila otto punti consecutivi chiudendo il set sul 25-20.

Le emiliano-romagnole nella seconda frazione sono praticamente perfette. Coach Eva Ceccatelli spende entrambi i tempi di sospensione, prima sul 12-7 e poi sul 15-8, ma Pisa non riesce comunque a recuperare terreno sulla formazione ducale che chiude 25-12 e si porta sul 2-0.

Il terzo set segue l’andamento di quello precedente, una Cedacri GiocoParmaVCCesena in grandissima forma non lascia alcuna possibilità alle sei volte campionesse d’Italia di Pisa. Parma blinda il parziale arrivando sul punteggio di 18-6, le avversarie riescono ad accorciare le distanze ma è comunque troppo tardi; la terza frazione si conclude con il punteggio di 25-19. Cedacri GiocoParmaVCCesena – Dream Volley Pisa 3-0.