Volley Mercato: Messina si assicura il libero Martina Ferrara

MESSINA – Altro colpo di mercato per l’Akademia Sant’Anna Messina. Dopo la schiacciatrice Kenia Carcaces, il club siciliano annuncia l’ingaggio di Martina Ferrara, nuovo libero della formazione messinese per la prossima stagione. Classe 1999, 168 cm, Martina porta con sé una solida esperienza maturata tra A1 e A2 e tanta personalità, dentro e fuori dal campo.

LA CARRIERA-

Originaria di Avellino, Martina muove i primi passi nel mondo della pallavolo a Mercato San Severino, prima di approdare nel 2015 al prestigioso settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, con cui disputa anche la terza serie. Il suo talento la porta, appena diciassettenne, a debuttare in A1 con il Club Italia (15 presenze) nel 2016, entrando così nel volley d’élite della penisola quale compagna di squadra di atlete del calibro di Marina Lubian, Alessia Orro e Paola Egonu.

La sua carriera prosegue con la Savino del Bene Scandicci, sempre in A1, prima di un triennio in A2 tra le fila di Baronissi (41 presenze in due stagioni) e Cutrofiano (27 presenze), dove consolida tecnica ed esperienza. Nel 2020, la chiamata di Casalmaggiore (19 presenze), per un nuovo ritorno nella massima serie. Dopo una stagione, Martina sceglie di sposare il progetto della Roma Volley Club (52 presenze in due anni), contribuendo in modo decisivo alla promozione in A1 e alla conquista della coppa Italia. L’anno successivo è nuovamente protagonista nella Capitale, conquistando con le Wolves l’accesso ai Play-Off Scudetto. Nell’ultima stagione ha difeso i colori del Cda Volley Talmassons (26 presenze), ancora una volta ai massimi livelli.

Vincitrice di quattro titoli italiani giovanili, nel 2018 ha vestito anche la maglia azzurra in occasione del mondiale under-19, dimostrando di essere una delle interpreti più affidabili del ruolo a livello nazionale.

Studentessa di Scienze Motorie all’Università di Salerno, fuori dal campo è una ragazza solare, amante della convivialità, della cucina e sempre pronta a creare legami forti all’interno dello spogliatoio.

Le parole di Martina Ferrara

« Sono di Salerno e ci tengo molto alle mie origini di donna del Sud. Che ci fosse un progetto ambizioso proprio al meridione, ha reso facile la mia scelta. Ho sentito parlare tanto di Akademia e sempre in maniera positiva. Fabio Bonafede è un gran lavoratore e a me piace lavorare in palestra. Avevo queste priorità ».

Qual è il tuo rapporto con le maglie che indossi perché, qui al Sud, teniamo molto ai colori e alla maglia.

« Ovunque vada cerco sempre di fare emergere la parte migliore di me. Mi piace spingere e spingere sempre. Mi piace tanto la frase di un film: ' il nome che hai scritto sul davanti è più importante del nome che c’è dietro ' ed è vero. La società e la maglia che indossi ti danno la possibilità di lottare per quello in cui credi, per i tuoi sogni. Il mio obiettivo è sempre quella di onorarla ».

Akademia è reduce da una stagione entusiasmante. Quale contributo pensi che Martina possa dare alla squadra nella prossima.

« Con la mia esperienza proverò a dare sempre qualcosa di più, dando comunque il massimo di me stessa. Poi, sono un’atleta a cui piace dare indicazioni, mettere ordine. L’idea è proprio quella di mettere ordine anche in campo ».

Un messaggio per i supporters di Akademia Sant’Anna:

« Ci vediamo presto, non vedo l’ora di conoscervi tutti e vi aspetto numerosi e calorosi più che mai al PalaRescifina ».