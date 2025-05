Volley Mercato: Vittoria Prandi torna a giocare a Brescia 

BRESCIA-Dopo sette stagioni, Vittoria Prandi torna a vestire la maglia della Millenium Brescia per il campionato 2025/2026, portando con sé un bagaglio di esperienze maturate nei top club italiani. Giocatrice dotata di grande personalità e visione di gioco, Prandi è apprezzata per la sua leadership in campo e la capacità di gestire al meglio le sue attaccanti.