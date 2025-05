Volley Mercato: Efrosyni Bakodimou da Cuneo a Talmassons

LA CARRIERA-

Formatasi come atleta negli Stati Uniti, dove ha disputato il campionato universitario con Towson University, Bakodimou ha poi fatto ritorno in patria indossando la maglia del Vrilīssiōn, club impegnato nel campionato cadetto greco. Vien poi ingaggiata dall’Ilisiakos con il quale ha l’opportunità di misurarsi con la massima serie. Qui ha confermato le sue qualità, distinguendosi non solo in attacco ma anche al servizio. Nell’ultima stagione ha giocato in Serie A1 italiana con la maglia di Cuneo Granda Volley, collezionando 24 presenze e realizzando 111 punti complessivi, impressionando per il suo impatto in campo e il suo spirito combattivo. Fa parte della nazionale greca under 18 che partecipa al campionato europeo 2017 (passando dalle qualificazioni) e con l’under 19 è di scena alle qualificazioni al campionato europeo 2018. È entrata anche nel giro della nazionale maggiore allenata dal ct Yunus Öçal, nel corso delle qualificazioni al campionato europeo 2026.

Le parole di Efrosyni Bakodimou

« Mi sono sentita la benvenuta sin dal primo momento, sono molto felice di far parte di questo progetto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo. Quando mi è stata presentata la proposta della CDA, ho pensato solo cose positive: è stata una decisione facile. In campo metto tanta passione, amo vincere e sentire l’energia del pubblico. Ai tifosi dico: venite al palazzetto, fate sentire il vostro sostegno. Spero sarà una stagione speciale per tutti noi! ».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« L’abbiamo incrociata nella scorsa stagione, anche lei al primo anno in A1 in Italia, e ha dimostrato subito il suo potenziale e un ampio margine di crescita. Ricordo bene la sfida contro Cuneo: entrò e cambiò la partita, da quel momento l’abbiamo seguita con attenzione. È una giocatrice giovane ma con esperienza, ha sposato con entusiasmo il nostro progetto e siamo certi che potrà essere parte integrante anche del futuro, in caso di promozione in Serie A1 ».