Volleyrò è Campione d'Italia Under 16 femminile

AGROPOLI (SALERNO) - È il Pala Di Concilio di Agropoli (SA), impreziosito da una bellissima cornice di pubblico, il teatro della finale delle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 16 Femminili. A vincere, Volleyro' Casal De' Pazzi , che in poco meno di un’ora e mezza di gioco ha superato 3-0 (25-18, 25-15, 25-20) la Moma Anderlini. Una sfida ricca di emozioni che ha premiato la squadra laziale di coach Patrick Mineo.

A completare il podio, Savino Del Bene Scandicci, che nella finale 3°/4° posto si è imposta 3-1 (25/23, 18/25, 25/20, 25/17) su Pallavolo Tor Sapienza Volley Friends Roma.

Cala dunque il sipario sulla manifestazione nazionale accolta per la sesta volta nel comune campano. 28 le squadre partecipanti, che con grinta e sana competizione hanno infiammato nella sei giorni di gare, sotto lo sguardo attento dell’allenatrice della nazionale under 16 femminile azzurra Monica Cresta e del direttore tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli, i quattro impianti di gioco: il Pala Di Concilio e il PalaGreen di Agropoli, il PalaCilento di Torchiara e la Palestra Comunale di Capaccio Scalo

LA CRONACA DELLA FINALE 1°-2° POSTO

Dopo una prima fase di studio in cui a regnare è l’equilibrio, è Volleyro' Casal De' Pazzi a venire fuori. Grazie ad una difesa solida e un attacco preciso e pungente, le ragazze di coach Patrick Mineo prendono il volo e allungano sulle avversarie, chiudendo il set 25-18.

Il secondo parziale vede sempre avanti le laziali, spinte dai tanti sostenitori al seguito. Moma Anderlini prova a tenere il passo e ad imporre il suo gioco, ma non può nulla contro Volleyro' Casal De' Pazzi che è brava a gestire il vantaggio. Sono proprio le capitoline infatti a festeggiare, dopo aver chiuso il set 25-15.

Moma Anderlini non resta a guardare; la reazione delle ragazze di Davide Zaccherini arriva nel terzo set, quando le emiliane conducono per larghi tratti la contesa. Ma, ancora una volta, è Volleyro' Casal De' Pazzi ad ingranare la marcia. Le emiliane sorpassano e continuano a macinare punti e buon gioco. È la numero 23 Champion a chiudere i conti, mettendo a segno il punto del 25-20. Con grande emozione, Volleyro' Casal De' Pazzi si laurea campione d’Italia e conquista lo scudetto 2025.

Le parole del tecnico Patrick Mineo

« L’emozione è incredibile, è un gruppo a cui voglio veramente bene. C’è tanta personalità ma siamo riusciti a trovare l’equilibrio, facendo un lavoro incredibile. È una vittoria di tutta Volleyro’ e abbiamo fatto vedere quello che siamo in grado di fare. La gara è stata quasi sempre sotto controllo. Molto bene muro e difesa, siamo riusciti a contenere la fortissima attaccante avversaria Monari Gamba. Concludo dicendo che è stato un anno un po’ particolare per me perché ho perso due persone care che sapevo sarebbero state qui con noi, mio suocero e Simonetta Valle. Sono state due persone importantissime nella mia vita e il ricordo di loro che hanno assistito alla nostra vittoria è troppo bello”.

Le parole dell'MVP Michelle Bruno

« Abbiamo avuto molti alti e bassi durante questo Campionato, però sono molto felice di questa vittoria perché è comunque una soddisfazione essere campionesse d’Italia. Grazie alle mie compagne, grazie agli allenatori, grazie alle persone che ci hanno sempre sostenuto. Io ero molto fiduciosa, però come si dice, la palla è tonda e non si sa mai. Però…eccoci qui! ».

I RISULTATI DELLA GIORNATA, 25/05-

Finale 7°/8° posto

Ore 9, Palestra Comunale Capaccio Scalo: Neways Vap Piacenza – US Torri Volley 3-1 (27/25, 12/25, 25/15, 25/23);

Finale 5°/6° posto

Ore 9, PalaCilento Torchiara: CGV In Volley Piemonte – Imoco Volley 3-1 (25/23, 25/22, 23/25, 25/19);

Finale 3°/4° posto

Ore 9, PalaGreen Agropoli: Savino Del Bene Scandicci - Pallavolo Tor Sapienza Volley Friends Roma 3-1 (25/23, 18/25, 25/20, 25/17);

Finale 1°/2° posto

Ore 10.30, Pala Di Concilio Agropoli: Volleyro' Casal De' Pazzi - Moma Anderlini 3-0 (25/18, 25/15, 25/20).

I PREMI INDIVIDUALI

Miglior Centrale: Marina La Tella (Volleyro' Casal De' Pazzi)

Miglior Attaccante: Decelise Annalee Champion (Volleyro' Casal De' Pazzi)

Miglior Libero: Valeria Citelli (Moma Anderlini)

Miglior Palleggiatore: Laila Cantoni (Volleyro' Casal De' Pazzi)

MVP: Michelle Bruno (Volleyro' Casal De' Pazzi)

IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA

Volleyro' Casal De' Pazzi: Michelle Bruno, Laila Cantoni, Decelise Annalee Champion, Giulia Evangelista, Elena Foti, Seyna Maura Gaye, Andela Grkovic, Luna Ippopotami, Marina La Tella, Bianca Lagrenzi, Gaia Medone, Elice Pettiti, Matilde Piatta, Emma Soro.

LA CLASSIFICA FINALE

1. Volleyro' Casal De' Pazzi, 2. Moma Anderlini, 3. Savino Del Bene Scandicci, 4. Pallavolo Tor Sapienza Volley Friends Roma, 5. CGV In Volley Piemonte, 6. Imoco Volley, 7. Neways Vap Piacenza, 8. US Torri Volley, 9. Prenatal Vero Volley Monza, 10. Cuore Di Mamma Cutrofiano, 11. Chions Fiume Volley, 12. Catania Volley, 13. Pallavolo Collemarino, 14. Penisola Volley World, 15. Volley Brianza Est, 16. Cus Cagliari, 17 Argentario Progetto Vollei Blu, Bracco Pro Patria Volley Milano, ASP Montelupo Pallavolo, Club 76 Playasti, 21. Gada Pescara Project, Sport And Go Paladonbosco Pallavolo Genova, Gogne Aosta Volley, Synergy V. F.lli Garbin, 25. Pallavolo Jonica, Bartoccini School Volley Perugia, Delfina Volley School, Asci Villa Bebe'.

ALBO D’ORO UNDER 16 FEMMINILE

2024/25 VolleyRò Casal de' Pazzi Roma

2023/24 - Vero Volley Banco BPM2022/23 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma2021/22 - InVolley Piemonte Fiorentini Chieri-Cambiano TO2020/21 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma*2019/20 - NON DISPUTATA2018/19 - Lemen Volley Bergamo2017/18 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma2016/17 - Gruppo Imm.re Varese PV Orago/Visette Vbest VA2015/16 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma2014/15 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma2013/14 - VolleyRò Casal de' Pazzi Roma2012/13 - Amatori Atl. Orago VA2011/12 - BrunoPremi Bassano VI2010/11 - Amatori Atl. Orago VA2009/10 - Amatori Atl. Orago VA