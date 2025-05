Volley Mercato: Offanengo rinforza posto 4 con Giulia Resmini

LA CARRIERA-

Nata il 4 giugno 2005 a Treviglio e originaria di Romano di Lombardia (Bergamo), Giulia – alta un metro e 78 centimetri – si è avvicinata alla pallavolo all’età di 8 anni nel suo paese, prima di maturare per un triennio alla Visette. Successivamente, quattro anni in Piemonte tra Chieri e Asti (in collaborazione con la stessa Chieri), arrivando in B2, categoria giocata anche ad Alba nella stagione 2023/2024. Infine, nella scorsa annata pallavolistica, lo sbarco in B1 al Volley Academy Valtellina e & Valchiavenna; nella sua giovane carriera, vanta anche l’esordio in nazionale Pre-Juniores, oltre a diversi titoli provinciali e regionali e all’argento nazionale under 14 con Visette, il quarto posto under 16 con Asti e il bronzo under 18 con Chieri.

Le parole di Giulia Resmini

« Volevo provare a fare un altro salto di categoria e vivere nuove esperienze, immedesimandomi in una realtà come la serie A mai vissuta appieno, avendola conosciuta solo in parte da giovanissima a Chieri. Lì ho incontrato Giorgia Compagnin, che ora ritrovo a Offanengo: qui si sta trovando molto bene e ha speso con me parole ottime sul Volley Offanengo. Inoltre, approdo in una realtà vicina alla mia zona di origine e questo è un ulteriore stimolo. Le mie caratteristiche tecniche? Il mio ruolo naturale è S2, sono più votata alla ricezione, un fondamentale che mi piace. Vorrei migliorare soprattutto in difesa e nella velocità di braccio per crescere in attacco ».

Le parole del presidente Cristian Bressan

« Giulia è un’atleta giovane, proveniente dal vivaio di Chieri e che ha tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco in questa nuova categoria per lei. Siamo convinti che possa tornare utile al nostro progetto sportivo ».