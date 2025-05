Volley Mercato: Brescia mette al centro Dalila Modestino

LA CARRIERA-

Classe 1998, 185 cm, nativa di Ariano Irpino (AV) è cresciuta nella Gsa Pallavolo Ariano, nel 2014 passa a Caserta: dopo un anno disputato in Serie C, nella stagione 2015/2016 arriva l’esordio in Serie A2. Successivamente, si trasferisce nella vicina Benevento, in B2, per poi vivere tre annate in B1 con Cerignola, Isernia e Altino. Nel 2020, ritrova la Serie A2 con i colori di Martignacco, dove rimane per tre anni consecutivi (dal 2020 al 2023) affermandosi per la sua leadership e la capacità di fare gruppo. A questo punto, arriva la chiamata di coach Bonafede. Modestino rimane a Messina per due anni, vivendo soprattutto l’ultima stagione da assoluta protagonista: in un campionato di alto livello, che ha portato l’Akademia Sant’Anna fino alla Finale Promozione (poi vinta da Macerata), la centrale avellinese ha totalizzato 280 punti in 32 presenze, di cui 18 ace e 69 muri vincenti. Dalila Modestino studia Lettere all’Università di Bologna. Con la squadra dell’Alma Mater Studiorum, nell’estate del 2023/2024, ha vinto i Campionati europei universitari, svolti tra Braga e Averio, in Portogallo.

Le parole di Dalila Modestino

« Ho avuto il piacere negli anni di scontrarmi con Brescia e da subito ho avvertito la professionalità e la passione di questa società. Sono stata molto entusiasta della chiamata e della fiducia della società nel voler condividere un percorso così ambizioso per la prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare e di crescere in questa nuova realtà ».