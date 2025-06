Volley Mercato: a Brescia il talento di Giorgia Amoruso

LA CARRIERA-

Classe 2006, 185 cm, Giorgia nasce e cresce in una famiglia di pallavolisti. L’amore per la pallavolo sboccia a 9 anni, giocando prima per la Segratese e poi per la Bracco Pro Patria Milano. Dal 2020 al 2022 passa a Busnago, per poi approdare al prestigioso Club Italia dove esordisce in Serie A2 (2022/2023). Nel maggio 2024, con i colori dell’Imoco Volley San Donà, si aggiudica lo scudetto Under 18 vincendo la Finale al tie-break contro Volleyrò Casal De Pazzi. Poi è l’Orocash Picco Lecco a puntare su di lei, disputando una stagione ad altissimo livello che la inserisce nella Top 10 delle migliori spikers della Serie A2: in 28 partite giocate, realizza infatti 426 punti, di cui 34 ace e 24 muri vincenti. Nonostante la giovane età, Amoruso ha vissuto numerose esperienze con la maglia delle Nazionali giovanili conquistando un argento al Campionato Europeo Under 16 nel 2021, la qualificazione ai Wevza Under 17 e un oro all’Europeo Under 17 nel 2022, un bronzo ai Mondiali Under 19 nel 2023 e la qualificazione Wevza Under 20 nel 2024.

Le parole di Giorgia Amoruso

« Sono davvero entusiasta e onorata di entrare a far parte della squadra di Brescia, una società che ho sempre stimato. Per me è un’opportunità importante, che affronto con tanta voglia di mettermi in gioco, crescere e dare il massimo sia a livello personale che di squadra. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, con le quali spero di condividere una stagione positiva, mettendoci tutto il mio impegno per vivere ogni momento di questa esperienza al 100% ».