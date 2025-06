Volley Mercato: Nikoleta Perovic è la nuova opposta di Roma

Indosserà la maglia numero 1 delle Wolves nella prossima stagione di serie A2.

LA CARRIERA-

Nata a Bar in Montenegro, 30 anni, 188 cm, Opposto, ha disputato l’ultimo campionato nella Lega 1 in Turchia con la maglia del TED Ankara. In precedenza, esperienze negli USA nella Pro-Volleyball League con le Columbus Fury, in Cina con lo Shandong Laiwu, in Indonesia dove ha vinto il Campionato con la squadra di Bundang e in Grecia con l’AEK Atene. Ha vinto nel 2018/19 il titolo di miglior realizzatrice della CEV Cup e del Campionato Ungherese dove è stata anche eletta Miglior Opposto e Miglior Battitrice. Titolare della nazionale del Montenegro con cui nel 2025 ha vinto la European Golden League per nazioni.