Volley Mercato: Chiara Mason vestirà il giallorosso della Roma

ROMA - La Roma Volley mette a segno il secondo colpo del suo mercato ingaggiando Chiara Mason , ventiquattrenne schiacciatrice di grande prospettiva, che indosserà la maglia numero 3 della Roma Volley, nella stagione 2025/26, per continuare il suo percorso di crescita. Chiara è una giocatrice di equilibrio, con buoni fondamentali difensivi e di attacco, ragazza solare che sicuramente troverà con il calore del pubblico romano l’entusiasmo che l’avevano portata a conquistare con Trentino Volley una promozione in serie A1 e con Pinerolo a disputare i playoff scudetto. Arriva da una stagione di serie A2 chiusa con 9,64 punti di media a partita.

LA CARRIERA-

Nata a Camposampiero, in provincia di Padova, 24 anni, 183 cm, Schiacciatrice, ha giocato in A1 a Trento, dove è stata compagna di squadra di Gaia Guiducci, e a Pinerolo, maturando in precedenza esperienze in serie A2, ancora a Trento e a Soverato, prima dell’ultima stagione a Messina.