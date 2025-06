Volley Mercato: a Brescia Schillkowski sarà la vice Prandi

LA CARRIERA-

Caterina inizia il suo percorso nella Pallavolo Belluno, per poi trasferirsi nella Volley Pool Piave (Imoco) e alla Volley Academy Piacenza, dove rimane per due stagioni (dal 2023 al 2025) giocando prima in Serie B1 e poi in B2, ma mettendosi a disposizione anche nella formazione Under 18 che partecipa ai Campionati Regionali di categoria.

Caterina ha all’attivo numerose esperienze con la Nazionale italiana giovanile. Nella stagione 2022/2023, oltre al primato nella qualificazione Wevza Under 17 2023, sale sul tetto d’Europa con la Nazionale Under 17. Nell’annata successiva, raggiunge il secondo posto nella qualificazione Wevza Under 18.

Le parole di Caterina Schillkowski

« Sono super entusiasta di questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di conoscere tutti i tifosi! ».