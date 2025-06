Volley Mercato: Giulia Angelini nel roster della nuova Roma

ROMA- Torna nel nostro campionato, firmando un contratto con la nuova Roma Volley, Giulia Angelina , schiacciatrice piemontese, reduca da una stagione in Polonia nelle file del BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, formazione con la quale ha conquistato la Supercoppa di Polonia, vincendo il premio MVP della finale. Giulia è un’attaccante potente che, grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrà essere una delle opzioni più prolifiche a disposizione di coach Cuccarini e uno dei terminali offensivi più adrenalinici da vedere per il pubblico romano. Ha scelto la maglia numero 12.

LA CARRIERA-

Nata a Borgomanero, in provincia di Novara, 28 anni, 192 cm, Schiacciatrice, ha trascorso la sua prima stagione all’estero dopo che l’anno precedente aveva invece militato in serie A1 con Trento. Giulia ha giocato l’ultimo campionato di A2 con Montecchio, nella stagione 2022/23, registrando numeri eccellenti, 18,5 punti di media partita (con il 43,6% di attacchi vincenti) e, da giovanissima, nella stagione 2017/18, è stata protagonista della prima promozione in serie A1 di Chieri.