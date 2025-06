Golden Nations League: l'Italia di sitting batte Polonia e Olanda

WISLA (POLONIA) - La nazionale femminile di sitting volley meglio non poteva iniziare l'edizione 2025 della Golden Nations League. Le azzurre, nelle prime due partite disputate a Wisla in Polonia, ha centrato due nette vittorie. Questa mattina alle ore 9.00 Bosio e compagne hanno superato con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-12, 25-12) le padrone di casa della Polonia, mentre, nel pomeriggio alle ore 14.30, hanno battuto sempre per 3-0 (25-22, 25-13, 25-14) l’Olanda. Entrambi i match hanno avuto una durata inferiore all’ora di gioco. L'Italia, vincitrice delle ultime due edizioni della manifestazione disputatesi a Sempeter (Slovenia), non ha dunque deluso le aspettative dell’esordio. L’Italia tornerà sul parquet dell’Hala Sportowa nella giornata di domani per affrontare, alle ore 9, l’Ucraina e alle ore 14.30 la Germania.

Le parole di Silvia Biasi

« Oggi è stata una giornata molto positiva perché abbiamo ripreso confidenza, dopo molto tempo, con le competizioni internazionali e siamo riuscite a portare a casa due bellissime vittorie. Domani sarà una giornata molto impegnativa, ci aspettano delle squadre esperte e preparate e cercheremo sicuramente di mettere in pratica tutto quello che abbiamo allenato fino ad ora ».

I Tabellini

ITALIA – POLONIA 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

Italia: Cirelli 6, Ceccatelli 3, Bosio 11, Pedrelli 7, Battaglia 2, Bellandi 10, Biasi (L). Barigelli 3, Desini 1, Aringhieri 7, Ceccon, Moggio. All. D’Aniello.

Polonia: Glowinska 3, Swiderska 4, Dzierza 4, Warelis 3, Mysiak 8, Kubika 2. Prusicka, Sadza 1, Abramska, Bakowska. N.e.: Michalowska, Maczuga, Majewska, Wojciechowicz. All. Malic.

Durata: 20’, 23’, 15’. Tot: 58’

Italia: 16 a, 3 bs, 4 mv, 10 et.

Polonia: 1 a, 7 bs, 8 mv, 25 et.

ITALIA – OLANDA 3-0 (25-22, 25-13, 25-14)

Italia: Cirelli 10, Ceccatelli 15, Bosio 13, Pedrelli 5, Battaglia 7, Bellandi 4, Biasi (L). Aringhieri 1. N.e.: Barigelli, Desini, Ceccon, Moggio. All. D’Aniello.

Olanda:, Duiveman 4, Westenberg 10, Terpstra 5, Holleeder 3, List-Talman 3, Broers 3, Dubbelink 2, Den Haan 1.

Durata: 21’, 18’, 19’. Tot: 58’

Italia: 8 a, 6 bs, 12 mv, 18 et.

Olanda: 5 a, 7 bs, 8 mv, 20 et.

LE ATLETE CONVOCATE PER LA GOLDEN NATIONS LEAGUE-

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

LO STAFF:

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Serena Pavani (Team Manager); Flavia Guidotti (Preparatrice atletica).

GOLDEN NATIONS LEAGUE | CALENDARIO E RISULTATI-

6 GIUGNO

Italia-Polonia 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

Slovenia-Olanda 3-0 (25-18, 25-20, 27-25)

Germania-Ucraina 0-3 (19-25, 19-25, 13-25)

Olanda-Italia 0-3 (22-25, 13-25, 14-25)

Ore 16.15: Ucraina-Slovenia

Ore 18: Polonia-Germania

7 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ucraina

Ore 10.45: Slovenia-Germania

Ore 12.30: Olanda-Polonia

Ore 14.30: Germania-Italia

Ore 16.15: Polona-Slovenia

Ore 18: Olanda-Ucraina

8 GIUGNO

Ore 9: Ucraina-Polonia

Ore 10.45: Germania-Olanda

Ore 12.30: Italia-Slovenia