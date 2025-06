Golden Nations League: l'Italia del sitting ko con l'Ucrania e ok con la Germania

Sul parquet dell’Hala Sportowa, le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno affrontato l’Ucraina, gara terminata 2-3 (25-21, 14-25, 25-15, 20-25, 12-15) in favore della formazione di coach Maloivan; circa due ore di gioco per le due compagini in testa alla classifica che hanno regalato grande spettacolo, ma il tie-break ha dato infine ragione alla formazione ucraina, autrice di una partita davvero ben giocata. Nel pomeriggio poi, Bosio e compagne si sono ampiamente rifatte grazie alla vittoria per 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-12) inflitta alla Germania, in una sfida che ha visto le azzurre tornare grandi protagoniste e chiudere dunque la seconda giornata con un successo più che meritato.

Oggi, domenica 8 giugno, si disputeranno le ultime tre gare della manifestazione; l’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni disputatesi a Sempeter (Slovenia), se la vedrà con la Slovenia, match in programma alle ore 12.30.

Le parole di Eva Ceccatelli

« Purtroppo questa mattina abbiamo perso 3-2 contro l’Ucraina; è stata una bellissima partita persa davvero per pochissimi punti. Sicuramente non vediamo l’ora di rifarci contro di loro. Questo pomeriggio invece abbiamo battuto 3-1 la Germania, abbiamo cambiato formazione e siamo in una fase in cui stiamo provando ad organizzare noi stesse, quindi siamo molto contente del risultato. Domani, nell’ultima sfida contro la Slovenia, cercheremo di dare il massimo ».

I Tabellini

ITALIA-UCRAINA 2-3 (25-21, 14-25, 25-15, 20-25, 12-15)

Italia: Battaglia 5, Bellandi 10, Cirelli 7, Ceccatelli 18, Bosio 14, Pedrelli 13, Biasi (L). Aringhieri 1, Desini. N.e. Barigelli, Ceccon, Moggio. All. D’aniello.

Ucraina: Lakatosh 7, Player 6 15, Filon 6, Zhuk 28, Lykhodid 17, Vladychynska 2. Shremet, Chuha. N.e. Horduchuk, Liashyk. All. Maloivan.

Durata: 23’, 20’, 21’, 23’, 17’.

Italia: 8 a, 5 bs, 2 mv, 26 et.

Ucraina: 9 a, 6 bs, 17 mv, 28 et.

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-12)

Italia: Bosio 19, Ceccatelli 17, Battaglia 3, Cirelli 19, Pedrelli 7, Bellandi 4, Biasi (L). N.e. Barigelli, Desini, Aringhieri, Ceccon, Moggio. All. D’Aniello.

Germania: Schmolders 9, Wilkens 3, Kiewik 18, Scholten 9, Cierpka 1, Cavier 8, Seifert (L). Dreblow 1, Talabudzinow 1. N.e. Kohn.

Durata: 21’, 20’, 24’, 16’.

Italia: 10 a, 4 bs, 10 mv, 22 et.

Germania: 7 a, 9 bs, 12 mv, 29 et.

CALENDARIO E RISULTATI

6 GIUGNO

Ore 9: Italia-Polonia 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

Ore 10.45: Slovenia-Olanda 3-0 (25-18, 25-20, 27-25)

Ore 12.30: Germania-Ucraina 0-3 (19-25, 19-25, 13-25)

Ore 14.30: Olanda-Italia 0-3 (22-25, 13-25, 14-25)

Ore 16.15: Ucraina-Slovenia 3-0 (28-26, 25-16, 25-20)

Ore 18: Polonia-Germania 0-3 (17-25, 19-25, 17-25)

7 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ucraina 2-3 (25-21, 14-25, 25-15, 20-25, 12-15)

Ore 10.45: Slovenia-Germania 1-3 (26-24, 12-25, 23-25, 18-25)

Ore 12.30: Olanda-Polonia 3-0 (25-19, 25-9, 25-20)

Ore 15.30: Germania-Italia 1-3 (20-25, 15-25, 25-23, 12-25)

Polonia-Slovenia

Olanda-Ucraina

8 GIUGNO

Ore 9: Ucraina-Polonia

Ore 10.45: Germania-Olanda

Ore 12.30: Italia-Slovenia