Volley Mercato: Aurora Cassan linfa verde per Talmassons

Aurora corona così il suo percorso di crescita, passato interamente nelle giovanili di società del territorio: originaria di Latisana, la diciottenne ha vissuto due anni con la CDA Volley Talmassons FVG a livello giovanile, prima di vestire le maglie di Chions Fiume Volley, Martignacco e Porcia. Un lungo percorso che l’ha portata fino alla chiamata della CDA Talmassons FVG, con cui vivrà la prima esperienza nel campionato di Serie A2.

Le parole di Aurora Cassan

« Questo primo giorno da nuova giocatrice di Talmassons è stato molto bello, sono molto emozionata. Per me questo sarà un anno di grande crescita, perché avrò l’opportunità di giocare con ragazze che hanno già giocato a questi livelli. Qui a Talmassons avevo già fatto due anni a livello giovanile, nel 2019 e nel 2020. Quest’anno per me è una grande svolta, sono davvero molto contenta di questa opportunità »

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« Come sempre abbiamo detto vogliamo valorizzare quelli che sono i giovani talenti e le giovani atlete del territorio. Aurora, come Rebecca Feruglio, è un prodotto del nostro vivaio e sarà un’altra ragazza che avrà l’opportunità di crescere in una squadra importante. Anche lei ha fatto un percorso importante, passando per Talmassons, poi a Chions, fino ad arrivare in Serie C con Porcia dove quest’anno ha vinto il campionato. Lei è un esempio, ci sono altre ragazze che stiamo seguendo e che speriamo di portare qui, per dare un tocco di ‘friulanità’ in questa squadra ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Vedere queste ragazze giovanissime arrivare in prima squadra è davvero emozionante. Abbiamo fatto qualcosa di importante per il nostro territorio. Spero che continui ancora per molto questa emozione, con la voglia di continuare a fare belle squadre con queste brave ragazze che sicuramente hanno tutto per percorrere una bella strada ».