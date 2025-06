Volley Mercato: Carolina Pecorari chiude il roster di Roma

ROMA-Si chiude il roster della Roma Volley con un ultimo importante innesto, il club giallorosso ha ingaggiato Carolina Pecorari. Una giovane che può già vantare alcune esperienze importanti che torneranno sicuramente utili al gruppo squadra, sia in allenamento che in partita. Un’attaccante grintosa, capace di fare squadra e che ha ottime caratteristiche fisiche e tecniche per completare, rinforzandolo, il reparto offensivo per la prossima stagione.