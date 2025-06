Volley Mercato: Mychael Vernon è la nuova opposta di Brescia

BRESCIA- Dopo aver trascinato l'Akademia Sant'Anna Messina fino alla finale dei Play Off promozione la ventrireenne newyorkese Mychael Elaina Vernon lascia la Sicilia per approdare alla Banca Valsabbina Millenium Brescia. L'opposta statunitense, oltre alla bella prima stagione in Italia porta in dote un curriculum di tutto rispetto. Nel 2024 ha ricevuto il premio come miglior giocatrice dei college statunitensi della Regione Centrale.

LA CARRIERA-

Nata il 14 giugno 2002 a Mount Kisco (New York), ma in possesso anche del passaporto giamaicano, la schiacciatrice/opposta ha giocato quattro stagioni per l'Oregon State Beavers, per poi passare al Missouri Tigers (2024/2025). Dopo aver ricevuto il premo "2024 Avca Central Region Player of the Year", il mercato invernale l'ha portata in Italia, giocando per la seconda parte di stagione con i colori di Messina nel ruolo di schiacciatrice. Importante anche la sua esperienza nel campionato caraibico femminile. Vernon, infatti, ha guidato la Giamaica nel torneo Czova 2023 ed è stata premiata come MVP, Top Receiver e Top Acer della competizione.

Le parole di Mychael Elaina Vernon

« Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di Brescia e lavorare qui. Ho sentito grandi cose su questo club e sono entusiasta di poter aiutare in ogni modo possibile! ».