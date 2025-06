Volley Mercato: Messina mette Emma Rizzieri in cabina di regia

Originaria di Rovigo ventitre anni, Emma porterà con sé gioventù ed esperienza maturata in diverse realtà del volley italiano. Emma è conosciuta per la sua visione di gioco, precisione nei palleggi e capacità di gestione. La sua determinazione e il suo spirito combattivo la rendono un elemento prezioso per la squadra messinese.

LA CARRIERA-

Alta 178 cm, l’atleta veneta inizia la sua carriera nel settore giovanile di Bassano del Grappa, partecipando alle finali nazionali under 16 nel 2018. Successivamente, prosegue la sua formazione a San Donà, club satellite della titolata Conegliano.

La sua carriera professionistica inizia nella stagione 2019/20 proprio a San Donà, in B1. Nel 2020/21, debutta in A2 con la maglia del Cutrofiano (15 presenze), condividendo il ruolo di regista con Giorgia Avenia. Con lei, nel roster, anche Martina Ferrara, nuovo libero di Akademia. Nella stagione successiva, 2021/22, si trasferisce a Cremona, sponda Esperia, sempre in B1, contribuendo all’obiettivo della promozione in seconda serie. Nel 2022/23, Rizzieri veste la maglia di Ostiano, ancora in B1, dimostrando costanza e leadership in campo. Nella stagione 2023/24 è protagonista con l’Aduna Padova, continuando il suo percorso di crescita tecnica e tattica. Nel settembre 2024, arriva la chiamata da Imola, neopromossa in A2, per sostituire l’infortunata capitana Sofia Cavalli. Emma affronta la delicata sfida con alto senso di responsabilità, riuscendo con le compagne a centrare la salvezza (28 presenze, 44 punti). La sua capacità di adattarsi rapidamente e guidare la squadra, nei momenti cruciali, ha evidenziato doti di leadership e già pronta maturità sportiva.

Le parole di Emma Rizzieri

« L’idea di venire in Sicilia è nata e si è concretizzata molto velocemente. È successo tutto in pochissimi giorni; una volata: il mio cuore, la mia testa, hanno detto sì dal dall’inizio. Penso fermamente sia un grande progetto, quello di Akademia, e con volti ben noti; non posso che esserne felice ».

Diverse esperienze alle spalle maturate tra B1 e A2 e una formazione personale in continua evoluzione:

« L’ultima annata in A ad Imola mi ha consentito di fare esperienza e crescere ancora. Non me lo aspettavo sinceramente. Una crescita, oltre che sportiva, anche umana. Ho dovuto imparare a gestire situazioni, stress, partite punto a punto. Adesso, sono più sicura di me. Ad Imola abbiamo vissuto, come ogni annata, alti e bassi. Penso di essermi perfezionata in tutti i fondamentali, a partire dal muro in cui, prima, non ero per niente sicura. Ora, ho acquisito sicurezza anche sotto questo aspetto. Una bellissima esperienza nella categoria alla quale ambisco da anni, per poter trovare il mio spazio. Sì, sono molto contenta di come sia andata ».

Ha iniziato giovanissima in una realtà prestigiosa come quella di San Donà. Una tappa che ha inciso profondamente nella sua formazione:

« Ho sempre avuto al mio fianco compagne di squadra, staff, dirigenza super professionali. E’ impossibile non crescere in certe situazioni. Allenatori che ti seguono dalla mattina alla sera. Un percorso che auguro a tutti di poter fare ».

Dalla prossima stagione, la nuova “Emma di Sicilia” si attende tanto:

« Una crescita esponenziale anche perché arrivo in una squadra di alto livello, con staff di altissimo livello. Sono ancora giovane e con margini di miglioramento. Mi aspetto di dare una mano alla squadra, andando avanti sempre maggiore. Più carattere, più voglia, più foga di vincere e il desiderio di tirar fuori tutto quello che compagne, allenatori e dirigenza possono darmi per farmi crescere ulteriormente; questo spero ».

Adesso, attende di conoscere coach Bonafede:

« Non vedo l’ora di incontrarlo. Me ne hanno sempre parlato tutti bene. Pretende e io sono la prima che pretende da se stessa. Un allenatore che ti faccia notare gli aspetti su cui devi concentrarti e ciò che devi fare per migliorarti, è solo un incentivo a dare di più. Un buonissimo punto di partenza e anche un punto focale per cui ho scelto Messina ».

Infine, un messaggio per i nuovi supporters:

« Aspetto di vederli tutti al palazzetto per conoscerli e perché possano vederci giocare in campionato. Possa essere questo un segnale di incoraggiamento per tutti ».