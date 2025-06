LA CARRIERA-

La carriera di Katrīna inizia nel Msg (Murjāņu Sporta Ģimnāzija). Nel 2022, si sposta alla Rsu/Mvs, dove rimane per tre stagioni, due giocate da schiacciatrice e una da opposta. Con questa squadra, nel 2023/2024, vince la Lega lettone e la Lega baltica di pallavolo femminile (dove conquista il titolo come miglior opposta del torneo) e l'anno successivo, oltre a bissare la conquista della Lega Lettone, porta a casa anche la Coppa di Lettonia e la Supercoppa lettone.

Adesso è pronta per la sua prima esperienza all'estero, in Italia, tra le fila della Valsabbina Millenium Brescia, ma prima dovrà concludere le attività con la maglia della propria nazionale nella European Silver League. La Lettonia è in finale contro la Svizzera e disputerà il match di andata il 26 giugno in Lettonia e il ritorno il 29 in Svizzera.

Katrīna ha un promettente curriculum anche sulla sabbia; nel 2023 ha partecipato al Campionato Europeo Under 20 di Beach Volley con la sorella gemella Karmena.

Le parole di Katrina Struka

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura, perché penso che sarà un'opportunità importante per allenarmi e giocare in una squadra di alto livello questa sarà la mia prima esperienza in un club all'estero quindi sono un po' nervosa, ma non vedo l'ora di conoscere la squadra e iniziare ad allenarmi con loro" ha dichiarato la giovane opposta lettone, pronta per vestire la maglia delle Leonesse ».