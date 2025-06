Volley Mercato: Puck Hoogers rinforza i posto 4 di Imola

Giocatrice di ottimo valore e di sicura affidabilità sulla quale il sodalizio imolese ha deciso di puntare forte per costruire un organico davvero molto competitivo e capace di regalare ai tifosi altre grandi soddisfazioni anche nei prossimi mesi.

LA CARRIERA-

La forte schiacciatrice, nata a Venlo nel novembre del 2003, andrà quindi a completare il “reparto” delle straniere dopo l’arrivo nelle scorse settimane dell’opposto israeliano Polina Malik e porterà all’interno del gruppo le sue indiscutibili doti tecniche e allo stesso tempo una buona dose di esperienza. Puck può infatti già vantare, nonostante la giovane età, una discreta carriera nel mondo della pallavolo che conta. Dopo essere cresciuta in patria (con le maglie di VC Velden, FAST Rotterdam e TT Papendal Arnhem), nelle ultime quattro stagioni è iniziato il suo girovagare per alcuni dei più importanti campionati europei e questa scelta di vita le ha permesso di crescere enormemente sia come persona che come atleta. Nel 2021/22 il suo viaggio è iniziato difendendo i colori del NawaRo di Straubing (Germania), prima di trasferirsi nella stagione successiva in Francia per indossare la prestigiosa casacca del Nancy VolleyBall. In seguito, nell’annata 2023/24, un campionato giocato in Svizzera, a Lugano, prima dell’ultima esperienza in Portogallo (con la maglia del FC Porto) che ha preceduto il suo recente arrivo a Imola per l’inizio di questa nuova ed intrigante avventura. Dal 2021 in avanti Puck Hoogers è stata anche convocata con buona continuità dalle nazionali giovanili olandesi e nell’agosto del 2023 ha partecipato con la formazione Orange under 21 ai Campionati Mondiali di categoria, svoltisi in Messico e conclusi dall’Olanda al decimo posto anche grazie al suo prezioso contributo sul campo.

Le parole di Puck Hoogers

« Ho scelto l’Italia per la sua ricca tradizione nella pallavolo e per l’alto livello di competitività. Quando si è presentata l’opportunità di entrare a far parte della Clai Imola, ho sentito subito che era il passo giusto per la mia carriera. Imola ha una forte cultura pallavolistica e credo sia un luogo dove potrò crescere parecchio sia come giocatrice che come persona. Sono davvero entusiasta. È una nuova sfida…e sono davvero piena di motivazioni ».

Da qualche anno ormai giochi lontana dalla tua Olanda. A cosa è dovuta questa scelta?

« Si, è vero. Prima di arrivare alla Clai ho giocato in Germania, Francia, Svizzera e Portogallo e ognuno di questi paesi mi ha permesso di vivere esperienze preziose e mi ha aiutato molto a crescere come giocatrice. La scorsa stagione ho anche partecipato alla Champions League con il Porto ed è stata un’esperienza incredibile che mi ha lasciato dentro tantissime emozioni. Mi ha dato un assaggio di come sia giocare al massimo livello e mi ha motivata ancora di più ad alzare l’asticella ».

Parlaci un po’ di te come giocatrice…cosa puoi portare alla squadra?

« Sono una giocatrice appassionata e determinata, con un’attitudine molto forte. Porto una mentalità vincente, sempre focalizzata sul migliorarmi e sul far rendere al meglio la mia squadra. In campo punto tanto sull’energia e sullo spirito di squadra ed amo lavorare insieme alle compagne con l’obiettivo di superare i limiti. Mi piace aiutare il gruppo anche con la mia leadership, qualora servisse… ».

Quali sono le tue principali aspettative prima di iniziare questa esperienza?

« Voglio crescere, sia a livello professionale che personale. Voglio mettermi alla prova ogni giorno, competere ad alto livello e contribuire in prima persona agli obiettivi della squadra. Non vedo l’ora di imparare una nuova cultura e di godermi tutto ciò che questa esperienza avrà da offrirmi ».

Conosci il campionato italiano? Cosa pensi del suo livello?

« Sì, seguo il campionato italiano da tempo. È uno dei più belli al mondo, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda la tattica. Il livello è altissimo, ed è proprio questo che mi ha attratta. Voglio sempre continuare a crescere come giocatrice e non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione ».

Cosa rappresenta per te la pallavolo?

« La pallavolo per me è molto più di uno sport: è la mia vita. Mi ha insegnato disciplina, il lavoro di squadra e l’importanza dell’impegno. Mi regala tanta gioia ogni singolo giorno e sono profondamente grata per tutto quello che questo sport finora mi ha dato ».