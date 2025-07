Volley Mercato: Trento ingaggia l'opposta Irbe Lazda

LA CARRIERA-

Opposta classe 2001, Irbe non è una novità assoluta nel panorama pallavolistico italiano, avendo già vestito la maglia della Megabox Vallefoglia nella seconda parte della scorsa stagione, confrontandosi con il campionato di Serie A1. Con la casacca della compagine marchigiana la giovane lettone ha collezionato undici presenze. Prima di sbarcare in Italia ha conquistato un campionato lettone nel 2019 con il Rigas Volejbola Skola e ha vissuto una lunga e formativa esperienza nei college americani, frequentando le Università di El Paso/Texas (dal 2019 al 2021), Towson (dal 2021 al 2024), oltre ad una breve parentesi a Cincinnati nell’ultimo semestre del 2024, dove ha completato la sua trasformazione da centrale ad opposta.

Le parole di Irbe Lazda

« Sono davvero entusiasta di poter far parte della rosa di un Club di grande prestigio e tradizione come Trentino Volley, dopo l’ultima avventura a Vallefoglia, affronto questa nuova esperienza con una grande energia e determinazione. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e di iniziare a lavorare in palestra, per costruire solidi legami con le altre ragazze e contribuire a creare un ambiente competitivo e motivato. Credo che la nostra ambizione comune sia quella di conquistare la promozione in Serie A1 e sono determinata a dare il massimo, dentro e fuori dal campo, per contribuire al raggiungimento di questo traguardo ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Irbe è una ragazza che ha già assaggiato la pallavolo italiana nello scorcio di stagione che ha vissuto a Vallefoglia. Ha mostrato fin da subito una grande determinazione a migliorare e mettersi in mostra. Pensiamo che possa avere una bella progressione nel corso del campionato e possa diventare un punto di riferimento importante per la nostra squadra ».