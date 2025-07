Volley Mercato: l'argentina Bulaich da Macerata a Melendugno

La ventottenne schiacciatrice, che ha contribuito alla promozione delle marchigiane in A1, si rimette in gioco scegliendo per la prossima stagione il team salentino

Pubblicato il 5 luglio 2025, 10:50 2 min BulaichMelendugno