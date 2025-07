Alice Degradi testimonial della nuova Barbie con il diabete

ROMA-Sarà una ambassador d'eccezione a rappresentare la pallavolo femminile di Serie A nella promozione dell'ultima bambola Barbie prodotta da Mattel in collaborazione con l’organizzazione Breakthrough T1D. Alice Degradi, ex Megabox Ond. Savio Vallefoglia e prossima giocatrice della Reale Mutua Fenera Chieri '76, attualmente impegnata con la Nazionale Italiana nella Volleyball Nations League, è stata infatti scelta dalla nota azienda come testimonial della Barbie con il diabete, convivendo lei stessa con il diabete di tipo 1 ed essendo da anni portabandiera della Fondazione per la Terapia Cellulare del Diabete di Padova. La nota bambola avrà con sé una pompa per l'insulina e un sensore glicemico rosa (CGM) per sensibilizzare e offrire un punto di riferimento positivo a tutti i bambini e le bambine che convivono con questa condizione.