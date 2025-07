Volley Mercato: l'opposto Carola Colombino per l'attacco di Melendugno

Classe 2005, 187 cm di altezza e un potenziale tecnico notevole! Carola è uno dei talenti più interessanti della pallavolo italiana nel suo ruolo!

Nell'ultima stagione si è messa in luce da vera protagonista con la Tecnoteam Albese in Serie A2: a soli 19 anni ha giocato quasi tutto il campionato da titolare, dimostrando personalità e qualità in attacco!

Le sue radici pallavolistiche affondano in un vivaio di assoluto prestigio: il settore giovanile di Chieri, vera fucina di talenti el volley italiano !

Con il suo arrivo a Melendugno, la squadra salentina si arricchisce di un opposto di grande prospettiva, dotato di fisicità importante, potenza in attacco e mentalità già molto matura!

Il progetto tecnico della società guarda con convinzione ai giovani di talento, e l'ingaggio di Carola si inserisce perfettamente in questa visione di crescita!