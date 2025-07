Inarrestabili. L’Italia non si ferma e continua la sua marcia trionfale nella Volleyball Nations League. La squadra di Julio Velasco ha ottenuto ieri la 10ª vittoria consecutiva superando la Serbia con un netto 3-0 (25-17, 26-24, 25-20) e confermandosi imbattuta in questa edizione del torneo – ma non solo. Il successo contro le balcaniche segna infa