A settembre a Roma il 1° Memorial Simonetta Avalle

ROMA -Un tributo, un omaggio ad un’icona della pallavolo italiana: Simonetta Avalle . Il Comitato Territoriale Roma, con la collaborazione di Roma Capitale e il supporto del Comitato Regionale Lazio, ha deciso di ricordare l’allenatrice di Tor Sapienza con un quadrangolare che, il 27 e 28 settembre, accenderà le luci del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro. A scendere in campo saranno ben quattro squadre di Serie A: Il Bisonte Firenze e la Bartoccini MC – Restauri Perugia, iscritte al campionato di Serie A1 e l’Akademia Sant’Anna Messina, formazione di A2. A completare il quadro del Torneo Roma Capitale Memorial Simonetta Avalle le padrone di casa della SMI Roma Volley. La collocazione a ridosso dell’inizio della stagione e la qualità delle formazioni iscritte hanno già reso il torneo un appuntamento da non perdere.

Le parole del presidente del Comitato Territoriale di Roma Claudio Martinelli

« Ricordare Simonetta Avalle non è un dovere, ma un piacere. Una grande persona, un’amica della pallavolo romana, e non solo, che ha dato tanto al nostro territorio. Il 27 e 28 settembre al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano – teatro di tante battaglie e sorrisi che l’hanno vista protagonista – le renderemo omaggio con un grande evento. Vi aspetto tutti per celebrare insieme la sua memoria e il suo amore per la pallavolo ».

Le parole di Gianni Avalle

« Devo ringraziare Luciano Cecchi che si è prodigato per contattare le squadre. E' stata un'operazione complessa e fortemente voluta da Luciano e dai Comitati di Roma e del Lazio. Li ringrazio davvero di cuore perché sono riusciti a creare questo primo Memorial dedicato a Simonetta ».