Volley Mercato: Sylla lascia Milano, giocherà nel Galatasaray

ISTANBUL (TURCHIA)- Un'altra delle stelle della nazionale di Velasco lascia la nostra serie A1. Dopo Alessia Orro, che ha firmato per il Fenerbahçe, anche Miriam Sylla approda nel campionato turco firmando un contratto biennale da 600000 euro a stagione con il Galatasaray Daikin.
La trentenne schiacciatrice lascia così Milano dove ha giocato nelle ultime tre stagioni collezionando 98 partite in A1 realizzando 949 punti (40 ace, 107 muri) col 23% di efficienza in ricezione e il 23,4% di efficienza offensiva. Nel suo curriculum stagioni esaltanti con le maglie di GSO Villa Cortese Volley ASD, Foppapedretti Bergamo e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.
Myriam porta in dote in Turchia un ricco palmares, avendo vinto 1 Champions League, 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Mondiale per club e 4 Supercoppe Italiane nella sua carriera di club; 1 Campionato Europeo, 3 VNL e 1 Olimpiade con la nazionale italiana ed è stata selezionata come miglior schiacciatore in tanti tornei tra cui i Giochi Olimpici di Parigi 2024.