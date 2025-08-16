Volley Mercato: Valeria Vazquez Gomez ultimo tassello per Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Prima di iniziare la preparazione in vista dell'imminente stagione di A2 Femminile Casalmaggiore puntella il roste con l'ingaggio della ventiquattrenne portoricana Valeria Vazquez Gomez. La schiacciatrice, nazionale del suo paese, vestirà la maglia numero 8. In carriera ha conquistato tre primi posti nella NCAA Atlantic Coast Conference, due primi posti nell’Asics Classic e, con la propria nazionale, un primo posto alla Norceca Final Four proprio quest’anno.

LA CARRIERA-

Schiacciatrice classe 2001, 185 cm per lei, dotata di grande esplosività e un sorriso contagioso, Valeria muove i suoi primi passi pallavolistici negli States prima Pittsburg University, dalla stagione 2019/2020 fino alla 2024/2025, per poi approdare all’Omaha Suopernovas.

Le parole di Valeria Vazquez Gomez-

« Ciao sono Valeria Vazquez Gomez, vengo da Manati in Puerto Rico e sono una schiacciatrice. Sono molto contenta e grata di avere l’opportunità di giocare per il club di Casalmaggiore al fianco di coach Claudio Cuello e del suo staff tecnico ma soprattutto di giocare davanti ai tifosi italiani ».