"Italia, ci dà forza condividere tutto. C'è pressione ma..."

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
INVIATO A BANGKOK - Inizia la missione Polonia. Le azzurre affronteranno mercoledì la sfida dei quarti di finale, ai Mondiali di Bangkok, contro la formazione polacca allenata dal tecnico del Vero Volley Milano, Stefano Lavarini. Dopo l’insidiosa Germania, pratica risolta con più facilità di quanto si fosse immaginato, ci tocca una vecchia conoscenza della nazionale italiana. I ricordi più re
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi