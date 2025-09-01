Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

"Italia, ci dà forza condividere tutto. C'è pressione ma..."

La regista Cambi: «Diamo libero sfogo alla tensione parlandone tra di noi, essere così ci rende più unite»
Diego De Ponti
1 min
"Italia, ci dà forza condividere tutto. C'è pressione ma..."

INVIATO A BANGKOK - Inizia la missione Polonia. Le azzurre affronteranno mercoledì la sfida dei quarti di finale, ai Mondiali di Bangkok, contro la formazione polacca allenata dal tecnico del Vero Volley Milano, Stefano Lavarini. Dopo l’insidiosa Germania, pratica risolta con più facilità di quanto si fosse immaginato, ci tocca una vecchia conoscenza della nazionale italiana. I ricordi più re

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte