Egonu e l'Italia che vola: "Noi belle perché spingiamo insieme"

INVIATO A BANGKOK - Il Mondiale della maturità. Paola Egonu è l’esempio perfetto dello stato di grazia che sta vivendo il gruppo azzurro. Lo dice Julio Velasco che il suo team è fantastico, lo dice anche Paola e mostra una serenità che in passato non si coglieva quando si parlava con lei. «Molti pensano che io sia scostante, perché non posso conoscere tutti e non tutti possono avere a che fare con la vera Pao