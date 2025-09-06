Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Egonu e l'Italia che vola: "Noi belle perché spingiamo insieme"

Le azzurre non hanno mai battuto le sudamericane al Mondiale: «Sono scaramantica, però andremo in campo con una voglia incredibile. Non vedo l’ora»
Diego De Ponti
1 min
Egonu e l'Italia che vola: "Noi belle perché spingiamo insieme"© GALBIATI / BENDA

INVIATO A BANGKOK - Il Mondiale della maturità. Paola Egonu è l’esempio perfetto dello stato di grazia che sta vivendo il gruppo azzurro. Lo dice Julio Velasco che il suo team è fantastico, lo dice anche Paola e mostra una serenità che in passato non si coglieva quando si parlava con lei. «Molti pensano che io sia scostante, perché non posso conoscere tutti e non tutti possono avere a che fare con la vera Pao

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte